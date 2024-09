Betre utan n-ordet

«kva vil du bli

når du blir stor?

eg vil bli

ein kvit, norsk mann»

Slik opnar diktsamlinga «Kvit, norsk mann» av Brynjulf Jung Tjønn, og slik opnar teater­framsyninga som er basert på boka.

Tjønn si dikt­samling krinsar rundt den eine tingen han aldri kan bli: ein kvit, norsk mann. Tjønn er adoptert frå Sør-Korea, og denne personlege dikt­samlinga handlar om å vakse opp og sjå annleis ut enn dei ein har rundt seg.

Ei erfaring han deler med mange, truleg òg med skode­spelar Huy Le Vo. Vo er ikkje adoptert, den erfaringa deler han ikkje, men kjensla av utanforskap knytt til det å ikkje vera kvit trur eg han kan noko om.

Tjønn og Vo deler truleg òg erfaringa med korleis språk kan stenga ute og gjera ein framand.

TYDELEG: Ingen tvil om kva teaterstykket «Kvit, norsk mann» handlar om. Foto: Birgit Solhaug

Diktar seg inn i rolla

Skulle nokon vera i tvil om kva stykket handlar om, er bak­veggen dekt av lysande bokstavar som formar ordet «KVIT».

Resten av scena er mørk med ein høg benk fremst.

På scena i denne monolog­framsyninga står skode­spelar Huy Le Vo saman med komponist og musikar Kim Thanh Ngo, kjend som elektronika­artisten Kim Dürbeck.

Det første Huy Le Vo gjer, er å øva på å bli noko han ikkje er – ein gut frå Sogn og Fjordane.

PÅ SCENA: Framsyninga «Kvit, norsk mann» er eit samspel mellom skodespelar Huy Le Vo og artisten Kim Dürbeck. Sistnemnde kunne godt ha fått større plass. Foto: Birgit Solhaug

Han har Tjønn si innlesing av dikt­samlinga på mobilen, og spelar av starten – kva vil du bli / når du blir stor – om att og om att medan han forsøker å etterlikna dialekta.

Slik visar han korleis han trer inn i Tjønn sitt univers og blir den vesle guten som kom frå Sør-Korea til ein gard på Feios i Sogn og Fjordane, odels­guten som skulle ta over garden, men som ikkje tolte mjølk eller ull og som i tillegg hadde ti tommel­tottar.

Tjønn si dikt­samling må vera takknemleg tekst­materiale å arbeida med. Boka er rik på bilete og kontrastar – og ho målar fram ulike geografiske land­skap: Tog­stasjonen Tjønn vart funne på i Sør-Korea, garden på Vestlandet, heimen i Ullevål hageby, der naboane trur han er postbod.

ODEL: Brynjulf Jung Tjønn er oppkalla etter farfaren sin, og tanken var at han skulle ta over garden på Feios på vestlandet. Huy Le Vo spelar ut skvisen til diktar-eg-et med truverd. Foto: Birgit Solhaug Musikar Kim Thanh Ngo, betre kjend under artistnavnet Kim Dürbeck. Foto: Birgit Solhaug Huy Le Vo på scena. Foto: Birgit Solhaug

Treng ikkje n-ordet

Regissør Maren E. Bjørseth og skode­spelar Huy Le Vo har gjort utval blant Tjønn sine dikt, men teksten er den same utan store endringar.

Bortsett frå denne: at n-ordet er fjerna i framsyninga. Men det gjer denne scena sterkare som teater.

At ordet er fjerna, at det er stilt og tomt der ordet skulle vore, gjer at diktet og situasjonen diktet fortel om, veks. Og nett denne scena er blant dei sterkaste i stykket, den staden der verke­midla fungerer aller best saman.

Scena fortel om Arve Beheim Karlsen, den indisk­fødde norske guten som vart jaga av ein mobb over ei bru og enda opp i Sogndalselva, der han seinare vart funnen drukna.

I diktet spring diktar-eg-et i lag med Karlsen over brua, kastar seg ut i elva i lag med han. Det same gjer Huy Le Vo i framsyninga.

Og Dürbeck sin musikk følger med, musikken får ta over historia og skylja over publikum, ta dei med ned i djupet. Det er ei godt gjennomført scene der Huy Le Vo viser klokt og lyttande spel.

I VATNET: Huy Le Vo har fleire rørslesekvensar som fungerer godt saman med dikta og musikken. Foto: Birgit Solhaug

Klok handsaming

Vo er klok og lyttande gjennom heile framsyninga, om han står i gummi­støvlar og grev i jorda eller han spring i fotball­drakt og lengtar etter å bli som landslags­heltane frå 90-talet.

Samstundes kunne regien gitt Dürbeck betre plass.

I scena med Sogndalselva viser stykket kor fint det kan bli når alt får verka saman. Musikken kunne fått bera meir av framsyninga enn han får gjera no.

Mot slutten spinn framsyninga seg fast, går i ring, gjentek seg sjølv i litt for stor grad. Her er potensial for smart stramming.

Men mest av alt er dette ei god handsaming av ei klok dikt­samling. Vo klarer den vanskelege balansen mellom ærlegdom og peike­finger som òg finst i boka. Mest av alt viser «Kvit, norsk mann» korleis språket kan stenga ute og korleis velmeinte formuleringar kan treffa på dei vondaste plassane.

Og berre det gjer «Kvit, norsk mann» verdt å sjå.

NRK anmelder Foto: Vega Scene Tittel: «Kvit, norsk mann» Av: Brynjulf Jung Tjønn Regi: Maren E. Bjørseth Med: Huy Le Vo Dramaturg: Kjersti Gulliksrud og Solrun Toft Iversen Sted: Vega Scene, Oslo Tidspunkt: 9. september til 26. september Komponist og utdøvende musiker: Kim Thanh Ngo (Kim Dürbeck) Lys, scenografi og kostyme: Norunn Standal Koreograf: Magnus Myhr Husteknikere Vega Scene: Emil Høgset og Magnus Holm Slettebø Produsent: Ann Margritt Enoksen Foto: Birgit Solhaug Grafisk design: Cathrine Pettersen