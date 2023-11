NRKs julekalender­serie «Kristiania magiske tivolitheater» burde vært som skapt for teateret.

Men fortellingen er laget for tv-formatet, ikke for scenen.

Og når Oslo Nye Teater gjør en klassisk dramatisering der handlingen i et seks timer langt drama skal kortes ned til to, går det på teaterets bekostning.

RIMELIG MED SKUESPILLERE: Stort ensemble i forestillingen «Kristiania magiske tivolitheater» ved Oslo Nye Teater. Foto: Lars Opstad

Fortellingen handler om fattiggutten Luka som ved en tilfeldighet havner i Kristiania Tivolitheater, og oppdager teaterets vidunderlige verden.

Men rike Erle Butenschøn, som eier teateret, sliter økonomisk og planlegger å selge det. Men da må hun kvitte seg med barna som bor i teateret først.

Kan teateret reddes?

SJEFSROLLEN: Sigrid Husjord spilte teatersjef Johanna i tv-serien, og spiller samme rolle i teaterversjonen av «Kristiania magiske tivolitheater». Foto: Oslo Nye Teater / Lars Opstad

Viltert og muntert

Ved Oslo Nye Teater starter forestillingen med et forrykende danse­nummer, stemningen er vilter og munter, akkurat slik en ser for seg at livet i et tivoli­teater kan være.

Det er tydelig at Oslo Nye har lagt ned store ressurser når de iscenesetter «Kristiania magiske tivoli­theater».

Her er akrobater og trylling, sang, dans og høy energi.

Personer og relasjoner etableres raskt, og det er absolutt en fordel å ha sett kalender­serien før man går i teateret.

Det meste som står på spill i serien, står også på spill her. Essensen i historien er beholdt, og med det også de fleste handlings­trådene. Det er effektiv historie­fortelling, men det betyr også at det går fort i svingene.

For eksempel bruker faren til Luka lang tid på å komme ham i møte i tv-serien. I teateret går forandringen hans ganske kjapt og greit, og Eldar Skar har lite å spille på i farsrollen.

NY I TEATERBOBLA: Luka, Ferdinand Falsen Hiis, rømmer fra mobben og søker tilflukt i teateret – og der åpenbarer en helt ny verden seg for ham. Foto: Lars Opstad

Hoved­personen Luka, Ferdinand Falsen Hiis, går det også til tider fort i svingene med.

Hiis spiller ham med noen få barnslige trekk, slik voksne skuespillere noen ganger gjør i barne­roller, men Luka fremstår også sympatisk, mild og klok.

Hurtigheten i manuset gjør at han likevel blir en karakter som aldri gjør noe feil, en som til enhver tid tar riktige valg. Hiis' tilstedeværelse i rollen gir likevel en opplevelse av senket tempo, noe som gjør forestillingen godt.

TRYLLERI OG TROLLSKAP: Luka lærer seg trylling på teateret. Slik er han med på å redde teateret fra dets undergang. Til venstre: Emma Bones som Lobelia Butenschøn. I midten: Ferdinand Falsen Hiis som Luka. Foto: Lars Opstad

Gode hurtig-grep

At det går raskt, kan også være underholdende.

Regissør Frede Gulbrandsen har tatt seg tid til spennende trylle­numre som gir følelsen av å være på et magisk sted, og akrobatikken, sangene og danse­numrene sitter godt.

Dramatiske grep som når bakdøren går opp, og politiet (eller Erle Butenschøn) stormer inn i teateret, er effektive og spennings­skapende.

RASK PÅ BEINA: Showtime ved Kristiania Magiske Tivolitheater. Forestillingen har et høyt driv og fengende dansenumre. Forrest: Vegard Strand Eide som Werther – han spilte samme rollen i tv-serien. Foto: Lars Opstad

«Kristiania Magiske Tivoli­theater» er utvilsomt en forestilling med et sterkt og smittende driv, noe som også underbygges av Sindre Hotvedts musikk.

Ett av de musikalske høydepunktene er «Sunnhets­kommisjonens hyllest til seg selv», en musikalsk studie i beste­borgerlig selvtilfredshet.

Når forestillingen følger så mange ulike handlingsløp, blir publikum minnet på dem i korte, smarte glimt.

Eksempel på dette er når barne­gjengen Vikapakket springer over scenen eller at teater­barnet Werther spaserer lykkelig sammen med fostermor Tora Butenschøn (Ingvild Holthe Bygdnes).

Da husker vi dem, deres fortelling holdes i live.

Historien i teater­format hadde likevel hatt godt av å kuttes enda mer i. Bare slik kan de dyrke frem og bruke tid på det som virkelig brenner.

GLADE BARN I TEATERET: Aella Arietta Emily Nomatshaka Baqwa Ruud spiller Knotten i «Kristiania Magiske Tivolitheater». Foto: Lars Opstad Jeppe Torjussen-Rui i rollen som Indigo. Foto: Lars Opstad Fra venstre Afrina Yohannes Kahsa, Håkon Seip, Mari Dahl Sæther og Markus Guessan Zehouo. Foto: Lars Opstad Savannah Schei i rollen som Tikken. Foto: Lars Opstad

Snill eller slem?

I en scene mot slutten er det nesten slik at verden stopper opp.

Historiens skurk Erle Butenschøn (Henriette Faye-Schjøll) blir avslørt og taper ansikt foran alle hun kjenner.

I en skjærende scene står hun fortvilet og roper «Jeg er et godt menneske!» – hvorpå barna i salen roper «Neeei» tilbake.

Her ligger en mulighet teateret ikke griper.

Historien legger egentlig opp til at Erle har en iboende mulighet til det gode i seg, men så blir «Kristiania Magiske Tivoli­theater» dessverre for travel til at den som er slem får vist flere sider av seg selv.

Erle er godt spilt av Faye-Schjøll, men forestillingen gir ikke nok rom til kompleksiteten hos den slemme.

UBALANSERT SKURK: Slem? Teateret kan romme mer enn ytterpunktene, og i teaterversjonen kommer ikke Erle Butenschøns komplekse fortelling helt til sin rett. Rollen er godt spilt av Henriette Faye-Schjøll (til venstre). Til høyre: Sigrid Husjord. Foto: Lars Opstad

Teaterets mulighet ligger i å forske i og leke med nettopp det komplekse. Men det blir det ikke tid til når en så rik tv-historie skal spilles ut.

«Kristiania Magiske Tivoliteater» er likevel effektiv historie­fortelling og fin jule­underholdning.

Men en teater­fortelling er det likevel ikke.