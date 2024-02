Kan hende er det tilfeldig, men då Trøndelag teater bestemte seg for å visa Henrik Ibsen sitt historiske drama «Kongsemnene» no på starten av 2024, kunne dei ikkje vore meir spot on.

Premieren er samstundes med startskotet for landslovsjubileet. Landslova og «Kongsemnene» har alt med kvarandre å gjera.

Rustning, bowlerhatt og handdukke – alt skal med i Trøndelag teater si framsyning «Kongsemnene». Frå venstre Hans Petter Nilsen (Skule jarl), Fabian Heidelberg Lunde (Baard Bratte) og Arturo Scotti (Håkon Håkonssønn). Foto: Vegard Eggen

Game of Thrones

«Kongsemnene» handlar om maktkampen mellom Håkon Håkonsson, babykongen som vart redda av birkebeinarane, og vergen hans, Skule jarl – samt om ein maktsjuk biskop som trekk i dei trådar han kan.

Spelet om trona er slik: Håkon og Skule meiner begge dei er kongsemne, altså at dei har rett på trona.

Håkon blir konge etter at mor hans har gjennomført jernbyrd (bore glødande jern utan å ta skade av det) for å visa at han er kongen sin rette son. Jernbyrd set eit slags Guds segl på sanninga, det er ikkje noko ein kan seia på det.

Men ein lur og eigenrådig biskop veit å så tvil, og «Game of Thrones» er i gang.

Håkon Håkonssønn vert konge av Noreg ved hjelp av list og jarnbyrd, og nøgd er han med det. Arturo Scotti som Håkon Håkonssønn vert her kviskra løyndomar til frå Gregorius Jonssønn. JERNBYRD: Inga frå Varteig (Ingunn Beate Strige Øyen) bar glødande jern over kyrkjegolvet for å visa at hennar uekte son Håkon var ekte kongsson. Lite visse ho vel kva ho sette i gang. Skule jarl (Hans Petter Nilsen) vert framstilt av Ibsen som ein skurk naga av tvil. I framsyninga gjer han seg sjølv til klovn, derav bowlerhatten. Nilsen gjer ei sterk rolle. Bak til hest: Fabian Heidelberg Lunde.

Det er her Magnus Lagabøte kjem inn. Han var son til kong Håkon og barnebarn til Skule jarl, og han hadde nok sett kor mykje jernbyrden og maktkampen som følgde med hadde øydelagt i hans eigen familie. Så i landslova av 1274 vart jernbyrd avskaffa.

Maktsjuke menn

For ikkje å forvirra: Ibsen skreiv ikkje om landslova, men om kampen om kongemakta mellom det som var far og morfar til Magnus Lagabøte: Håkon Håkonsson og Skule jarl.

Ibsen psykologiserar sjølvsagt, gjer Håkon til ein rettskaffen og god mann, Skule til den uperfekte og tvilande skurken.

Kva er kongemakta verdt? Ein kan undra seg etter å ha sett Henrik Ibsen sitt skodespel «Kongsemnerne» framført på Trøndelag teater. Her: Arturo Scotti som Håkon Håkonssønn. Foto: Vegard Eggen

Den russiske regissøren Yury Butusov kvir seg heller ikkje for å trekka parallellar til maktsjuke menn i vår tid, mellom anna i ein Putin-inspirert langbord-parodi.

Den fire timar lange framsyninga er full av finurlege, friske scener og godt spel, men hadde utan tvil hatt godt av lenger prøvetid.

Her er fleire scener der sceneteppet er trekt for og to artige hirdmenn held show og forklarar handlinga for publikum, medan ein høyrer kor det skramlar og skrapar bakom teppet for nok eit sceneskift.

Henrik Ibsen Ekspander/minimer faktaboks Vart fødd i Skien 20. mars 1828 og døydde i Kristiania (Oslo) i 1906.

Han er den norske forfattaren som har oppnådd størst internasjonal utbreiing.

Han skreiv aldri ein roman, men 30 skodespel og drygt 250 dikt. I tillegg fekk han publisert ca 100 artiklar, innlegg og meldingar i avisene til samtida.

Ibsen fekk den store internasjonalen sin gjennombrot med skodespelet «Eit dukkehjem» (1879), men blant hovudverka hans er òg «Brand» (1866), «Peer Gynt» (1867) og «Ein folkefiende» (1882).

«Kongsemnene» vart skriven i 1863 og er eit av Ibsens historiske drama. Handlinga spenner frå 1223 til 1240 og store delar er lagt til i Trøndelag.

Paus og Boine

Formmessig er det òg mange hopp. Starten der problemstillinga skal forklarast for publikum, er spelt i eit tablå der skodespelarane rører seg i sakte film medan dei ropar replikkane sine og vinden blæs over scena.

Det er på eit vis spanande, på eit anna vis opnar det ikkje opp historia for publikum.

Kor er sønene våre? Mennene våre? Kvinnene klagar over tapa krigen gir, slik dei gjer fleire stader i Europa nett no. Frå venstre: Emma Caroline Deichmann, Ingunn Strige Øyen, Madeleine Brandtzæg Nilsen og Synnøve Fossum Eriksen (Byborgere). Foto: Vegard Eggen

Framsyninga hoppar og sprett mellom ulike uttrykk, det gjer musikken òg. Nokre gonger verkar han vera umotivert, kjente låtar kjem skarpt på og skarpt av.

To musikkval peiker seg ut: Ole Paus si tolking av «Klippe, du som brast for meg» til ein ravande og dansande biskop Nikolas.

Det andre er den samiske artisten Mari Boine, som ligg som eit lydteppe under framsyninga.

Fleire sentrale scener har tonefølge av Boine. Det gjev eit anna perspektiv til historia om Noreg: Håkon Håkonsson vil samla riket, gjera det til eitt folk – men det samiske folket er ikkje nemnd. Mari Boine minner om nøsta frå Peer Gynt, dei som raslar i vinden og seier «Vi er sanger, du skulle ha sunget oss».

Det går ikkje vegen for Skule jarl, noko som òg vert spegla i scenografien – sjølv om haugane med bildekk og anna rask ikkje heilt kjem til si rett slik framsyninga var på premieren. Hans Petter Nilsen (Skule jarl), Fabian Heidelberg Lunde (Baard Bratte) og Isak Holmen Sørensen (Paal Flida). Foto: Vegard Eggen

Syndsforlatings-disko

Hans Petter Nilsen gjer ein sterk Skule jarl. Thomas Jensen Takyi sin biskop vil det truleg gå gjetord om, lausare hofter på ein bisp skal ein leita lenge etter.

Miksen mellom humor, tablåar, mime, dans og fysisk spel skapar noko uutgrundeleg og interessant i denne versjonen av «Kongsemnene».

Skodespelarlaget speler ut ideen til regissøren, men ideen er ikkje godt nok knadd i hop enno. Det er synd, for framsyninga har det i seg å bli verkeleg, verkeleg god.

Eit godt ensemble kastar seg ut i Ibsen sin «Game of Thrones» - i finurleg russisk regi. Bak frå venstre: Snorre Ryen Tøndel, Per Bogstad Gulliksen (Gregorius Jonssønn), Emil Olafsson (Dagfinn Bonde), Hans Petter Nilsen (Skule jarl), Arturo Scotti (Haakon Haakonssønn), Ingunn Beate Strige Øyen (Inga fra Vartejg), Synnøve Fossum Eriksen (Margrete), Madeleine Brandtzæg Nilsen (Fru Ragnhild) og Thomas Jensen Takyi (Biskop Nikolas). Foto: VEGARD EGGEN

Men det er vanskeleg ikkje å berømma teateret for å kasta seg utpå med dette prosjektet og la det stå til. Dei skal ha for å gjera det friskt og uredd. Det er mykje verdt i teaterlandskapet i dag der det er lett å velja minste motstands veg.

Og: Kor skal ein elles gå for å få syndeforlatings-disko, om ikkje til Trøndelag teater?

Den som likar mellomalder og maktkamp og ikkje går av vegen for Ibsen i frisk bris, bør komma seg på Trøndelag teater kjapt som råd er.

NRK melder Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Kongsemnene»

«Kongsemnene» Av: Henrik Ibsen

Henrik Ibsen Stad: Trøndelag Teater

Trøndelag Teater Speleperiode: 2.februar til 15.april 2024.

2.februar til 15.april 2024. I rollene: Arturo Scotti, Ingunn Beate Strige Øyen, Hans Petter Nilsen, Madeleine Brandtzæg Nilsen, Fru Ragnhild, Synnøve Fossum Eriksen

Arturo Scotti, Ingunn Beate Strige Øyen, Hans Petter Nilsen, Madeleine Brandtzæg Nilsen, Fru Ragnhild, Synnøve Fossum Eriksen Regi: Yury Butustov

Yury Butustov Scenografi og Kostymedesign: Aleksandr Shishkin-Hokusai

Aleksandr Shishkin-Hokusai Lysdesign: Eivind Myren

Eivind Myren Maskør: Marianne Aunvik

Marianne Aunvik Dramaturg: Mina Rype Stokke