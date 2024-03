«For å lykkes som kunst­samler må man være besatt, og så må man være tidlig ute...» sier Erling Kagge.

Han er kjent ikke bare som en lidenskapelig kunstsamler, men også som både polfarer og forlegger.

Og tidlig ute, det har han virkelig alltid vært.

Er det én ting som kjennetegner Kagge som samler, er det nettopp hans mot til å satse på unge, uetablerte kunstnere. Som den eventyreren han er ellers i livet, har han nok alltid likt å operere med en viss risiko i kunst­markedet, og han har aldri holdt seg med kunst­konsulenter eller liknende.

De siste to tiår har hans frodige og stringente samling gradvis vokst frem.

Det er mange herlige sammenstillinger mellom Kagges rike utvalg av samtidskunst, og KODEs omfattende historiske samlinger. Kuzma har funnet frem verk fra magasinet som ikke har vært vist på lenge og som det er fantastisk å få se. Tekstilkunstner Synnøve Anker Aurdal (1908–2000) viser sitt rike og varierte fargespill, stilt opp mot heftige, ekspressive malerier av den danske maleren Asger Jorn fra Kagges samling. Foto: Dag Fosse/Kode

Høydepunkter på rekke og rad

Nå presenteres et stort utvalg verk fra Kagge-samlingen, kyndig flettet sammen med skatter fra Kodes rikholdige magasiner.

Utstillingen er svært omfattende, og fyller både Rasmus Meyer-bygget og Permanenten. Det er den velrenommerte kuratoren Marta Kuzma som har gjort utvalget.

Det er så mange herlige høyde­punkter både fra Kagges og KODEs samlinger i denne utstillingen at det er vanskelig å velge hvor jeg skal starte.

Derfor begynner jeg like godt med begynnelsen: Det første verket som møter oss er den amerikanske konsept­kunstneren Ceal Floyers «I Wish You Were Here». Det er ganske enkelt et tomt postkortstativ.

Kanskje er det et bilde på tomhet.

POSTKORTSTATIV: Floyer stiller seg inn i den samme nykonseptualistiske tradisjonen som Gardar Eide Einarsson og Mathias Faldbakken. Den velbrukte strategien hos disse kunstnerne er å ta utgangspunkt i et trivielt hverdagsobjekt, som samtidig referer til eller siterer formstrategier knyttet til modernismen eller popen. I dette tilfellet er det historiske avantgardeskikkelsen Marcel Duchamp, og hans readymadestrategi som er referansen. I likhet med hans flasketørker dveler Floyer her ved tomheten. Foto: Kode

Men det fremstiller også den utilsiktede skulpturelle skjønnheten i dette industrielt fremstilte produktet.

I tillegg har prosjektet en åpenbar nostalgisk side: «I wish you were here» (skulle ønske du var her) var en setning som gikk igjen på fortidens gamle postkort, den gang vi fortsatt skrev og sendte slike.

Romantisk blikk på naturen

På min videre vandring gjennom utstillingen finner jeg et skogs­fotografi av Torbjørn Rødland, innimellom mektige, romantiske landskaps­malerier av J.C. Dahl.

Det er en passende, men ikke spesielt original sammenstilling.

Rødlands fotografier trekker brede veksler på den romantiske billed­tradisjonen.

FRA KAGGES SAMLING: Rødland jobber innenfor det vi kan kalle en Whitmansk tradisjon. Han skaper fotografiske versjoner av Walt Whitmans barbariske brøl over hustakene. Det er Whitmanske kredo knyttet til skjønnheten i det trivielle vi ser avtegne seg tydelig hos Rødland. I fotografiene hans ser vi spillet mellom noe høystemt og hverdagslig, noe åndsforlatt og noe dypt meningsladet. Kanskje ville det morkne skogsbildet han her er representert med passet enda litt bedre sammen med noen andre romantikere enn J.C. Dahl, for eksempel August Cappelen eller Lars Hertervig? Foto: Torbjørn Rødland

Tidligere har han for eksempel fotografert en ensom, ryggvendt menneske­skikkelse omgitt av vakker natur, med klare referanser til den tyske romantikeren Caspar David Friedrich, men gjerne med et trivielt og hverdagslig element som for eksempel en Rema-pose eller liknende, som tar hull på den romantiske mystikken.

I likhet med Rødland har den amerikanske appropriasjons­kunstneren Richard Prince også selskap av store romantikere fra Kodes samling.

Få kunstnere er så omdiskutert og utskjelt som nettopp ham.

Istedenfor å ta sine egne bilder, fotograferte han ganske enkelt andres fotografier, og kalte dem sine egne.

I utstillingen er han representert med et ikonisk verk, «Untitled Cowboy» fra 2003. Det tilhører Kagges samling, og er fra Prince sin mest berømte appropriasjons­serie. Her har han refotografert spektakulære bilder fra en Marlboro-reklame.

KAGGES BILDE: Her tematiserer Richard Prince myten om den amerikanske vesten, og den ultimate amerikanske maskuline fantasi. Prince forholdt seg hele tiden til billedkulturen, som en visuell base han kan plukke fritt fra. Hans kunstnerskap er en vev av lånte fotografier, reklamebilder, vitser, kulturelle og sosiale symboler og klisjeer. Prince tilhører den såkalte «Picture Generation». Foto: Richard Prince

Og Marta Kuzma har virkelig hentet frem fantastiske skatter fra Kodes magasin.

En serie av Käthe Kollwitz mektige tegninger som viser menneskelig nød og eksistensiell fortvilelse griper meg spesielt.

Det var også herlig å se et utvalg av den ruvende Franscisco de Goya sin grafikk, stilt opp mot ulike samtids­kunstnere, blant andre Anne Imhof som henter bred inspirasjon fra den dype uhygge­stemningen hos den spanske romantikeren.

Et annet romantisk høydepunkt i utstillingen er en serie med sene verk av Lars Hertervig. Her kan vi for eksempel se noen av de mest ikoniske, surrealistiske og drømme­aktige rytter­motivene hans.

«TO RYTTERE»: Et stort høydepunkt i utstillingen er noen av Lars Hertervigs viktigste verk. De sene drømmeaktige bildene hans av ryttere som bærer bud om modernismen midt i romantikken. Foto: Kode

Et lite irritasjonsmoment

Et aber ved denne utstillingen er at de ulike verkene ikke er merket med tittel, kunstner eller årstall.

Tanken er at man skal se på bildene istedenfor for å fortape seg i tekst.

Men det er dessverre ikke det som skjer.

Den ganske omfattende trykk­saken man får utdelt som et navigasjons­verktøy ved inngangen, blir en mye større distraksjon enn noen små diskré navneskilt ville vært. Selv bruker jeg i hvert fall masse krefter på å bla i katalogen, og er ofte desorientert og forvirret.

«HAV I STORM»: Som så ofte hos Peder Balke (1804–1887) har maleriet et uvirkelig og drømmeaktig preg. Med årene ble hans koloritt mer og mer ribbet og nærmet seg det helt svart-hvite. Hans samtid forsto ham over hode ikke, og på et tidspunkt sluttet han derfor helt å vise sine arbeider offentlig. Med dagens øyne ser vi hvor nyskapende og forut for sin tid Peder Balke var. Balke er kjent for sin ekspressive maleteknikk. Med alt fra spatel, til trepinner, og også fingre (legg merke til fingeravtrykkene nederst i høyre hjørne) smurte han rene valører på lerretet. Det kunne være kullsort, og skinnende hvitt. Med hard pensel «vrikket» han malingen inn i motivet på sin helt egne måte. Foto: Kode

Men bortsett fra dette lille irritasjons­momentet er «Komposisjon med venstre hånd» en herlig og overskudds­preget opplevelse. Her klarer kuratoren på interessante måter å la de ulike samlingene «snakke sammen» og kaste nytt lys på hverandre.

Dette er en utstilling jeg tror både vil begeistre og berike!

NRK anmelder Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Komposisjon for venstre hånd»

«Komposisjon for venstre hånd» Med: Verk fra samlingen til Erling Kagge

Verk fra samlingen til Erling Kagge Sted: Rasmus Meyer samlinger og Permanenten, Kode, Bergen

Rasmus Meyer samlinger og Permanenten, Kode, Bergen Periode: 16. februar–9. juni 2024

16. februar–9. juni 2024 Kurator: Marta Kuzma

Marta Kuzma Med verk av: Anne Imhof, Francisco Goya, Peder Balke, Trisha Donnelly, Synnøve Anker Aurdal, Tauba Auerbach, Lars Hertervig, Wolfgang Tillmans, Martine Syms, Honoré Daumier, Raymond Pettibon

Anne Imhof, Francisco Goya, Peder Balke, Trisha Donnelly, Synnøve Anker Aurdal, Tauba Auerbach, Lars Hertervig, Wolfgang Tillmans, Martine Syms, Honoré Daumier, Raymond Pettibon Anbefalt tidsbruk: 40 til 90 minutter