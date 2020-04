De av oss som var så heldige, eller uheldige, å lese Samanta Schweblins første roman på norsk sliter med ettervirkningene ennå. «Feberdrøm» fra 2017 handlet om et barn som lekte ved et vann, og ble forgiftet av plantevernmidler. Den eneste som kunne redde barnet var en klok kone i nabolaget, men bare hvis hun fikk bytte ut barnets sjel. Det barnet som kom tilbake til mor var altså ikke det samme som før.

Dette var ikke lektyre som egnet seg for fryktsomme småbarnsforeldre. Allikevel var det umulig å ikke bli imponert over graden av spenning i denne øko-horror-kortromanen.

Nå er Schweblin her igjen. «Kentuki» er lysere og mer humoristisk tonen.

Pelskledd tamagotchi

Her går ikke menneskene i samme grad rundt som tikkende bomber, mens leseren holder pusten og holder seg fast i gelenderet. Til gjengjeld er teksten nærmest minelagt med aktuelle etiske problemstillinger.

Ytre sett handler det om digitale kosedyr, kalt kentukier, som er blitt så populære at folk liksom bare må ha dem. De kan være muldvarper, drager eller kaniner, og er utstyrt med hjul de kan rulle rundt med. Litt som en pelskledd krysning av det japanske koseleketøyet tamagotchi og en bitte liten robotgressklipper.

Viktigst av alt er at de har et innebygget kamera, som blir styrt av et menneske du ikke vet hvem er. De kan lage ulike lyder, men er ellers ikke i stand til å kommunisere utover det. Menneskene vi møter grupperer seg i to leire. Enten er de «eiere» av Kentukien. Eller så styrer de det lille digitale kosedyret fra sin egen dataskjerm.

Vender kameraet mot leseren

Schweblin vender kameraet mot leseren og spør: Er du en som betrakter? Eller en som vil bli sett. Hvorfor kan vi betro oss til vilt fremmede, mens vi er tause som østers overfor dem som står oss nærmest?

At så mange mennesker skulle være villige til å la seg betrakte store deler av døgnet virker skremmende nok, men ikke usannsynlig. Er vi ikke der allerede?

Snart er kentukiene inne og smører rustne relasjoner i alle deler av samfunnet. Eldre får nye husdyr. Barn får etterlengtede lekekamerater. De overvåkede føler seg sett.

Overvåkerne får tilfredsstilt kikkerinstinktet sitt inntil det hele sakte, men sikkert går over styr. I møte med det digitale blir vi bare så alt for menneskelige. Vi vil overskride de begrensningene teknologien gir, og stadig forsøke å komme hverandre nærmere.

Litterære reiserestriksjoner

I koronavirusets tid fremstår Kentukiene også som et fremsynt svar på vår nye, påtvungne stedbundenhet. Hvorfor utsette seg for virus og bakterier når man kan reise verden rundt på innsiden av en kentuki? Eller som Schweblin skriver i Signe Prøis' oversettelse: «det fantes alltid overklasseeuropeere som var rede til å lufte de filantropiske instinktene sine i land, som var for ubehagelige til å besøke på vanlig måte.»

Enkelte har plassert Samanta Schweblin i den såkalte neofantastiske tradisjonen i latinamerikansk litteratur, og pekt på at hun står på skuldrene til forfattere som Jorge Luis Borges og Julio Cortazar. Forfatteren selv har avvist denne koblingen, og nevner i intervjuer heller forfattere som J.D. Salinger og John Cheever. Dette er forståelig, for det er ikke alternative verdener Schweblin maner frem i sine litterære simulasjoner.

Vi er tett på oss selv i en verden som er tilnærmet lik vår egen.