Janáceks opera «Katja Kabanova» inneholder en vakker kjærlighets­historie og ender med at en kvinne dør tragisk.

Høres kjent ut? Kanskje ikke så rart, for omtrent samtlige operaer av Puccini (og mange av Verdi) er variasjoner over denne formelen.

Men Janácek er noe annet enn Puccini, hans fire år yngre kollega. Janácek er mørkere, mer realistisk og samfunns­kritisk. Musikken er mer modernistisk, og mangler Puccinis sviskete opera­hits.

Om Leoš Janáček Foto: Falt i det fri Ekspander/minimer faktaboks Tsjekkisk komponist, musikkteoretiker og dirigent.

Født 3. juli 1854, døde 12. august 1928.

Janáčeks musikk var preget av melodisk originalitet og komplekse rytmer.

Han var også kjent for å bruke hverdagsspråk i tekster og vokalstykker.

Noen av hans mest kjente komposisjoner er operaene «Jenufa», «Katja Kabanova», og «Saken Makropulos», i tillegg til orkesterverket «Sinfonietta».

Det er fristende å karakterisere Janácek som Puccini for viderekomne. Mens Puccini foregriper Hollywood, viderefører snarere Janácek det realistiske teateret.

I Bergen Nasjonale Operas oppsetning av «Katja Kabanova» er det nettopp den rå og mørke realismen som står i sentrum.

Det har blitt en visuelt sterk forestilling som fokuserer intenst på hoved­karakterenes desperasjon, ondskap og likegyldighet.

Lynavledere, frihet og kjærlighet

IKKE NOE TESELSKAP: Stemningen er dårlig rundt spisebordet i Kabanov-familien. Fra venstre: Stephan Rügamer (Tichon), Arnheiður Eiríksdóttir (Varvara), Ausrine Stundyte (Katja) og Katarina Dalayman (Kabanicha). Foto: Magnus Skrede / BNO

«Katja Kabanova» er basert på skuespillet «Stormen» (1860) av «russernes Ibsen», dramatikeren Aleksandr Ostrovskij.

Handlingen finner sted i en landsby ved Volga med strenge hierarkier og innfløkte maktstrukturer.

At kvinner undertrykkes av menn i dette samfunnet, trenger vel knapt å nevnes.

Men like viktig hos Janácek er motsetningene mellom generasjoner, mellom nære og mindre nære familie­medlemmer, og mellom streng religion og moderne vitenskap.

«Katja Kabanova» er så vidt jeg vet den eneste opera som handler om lynavledere.

Hovedpersonen Katja lever med press fra alle kanter. Hun mishandles av den alkoholiserte ektemannen Tichon, og trakasseres av Kabanov-familiens matriark: det enestående ufyselige kvinnemennesket Kabanicha.

Katja lengter etter frihet, og hun rekker å ha en kort og intens kjærlighets­affære før hun drukner seg i Volga.

Foto: Magnus Skrede / BNO

Modernistisk fuglekasse

Det er åpenbart at regissør Barbora Horáková Joly først og fremst ønsker å fokusere på de mørke driv­kreftene hos operaens hoved­karakterer.

Et viktig bidrag i så måte er Thilo Ullrichs svært virkningsfulle scenografi.

En trekasse i forskjøvet femkant-form, innrammet av lysrør, fyller deler av scenen og representerer på ulike måter det innesperrede ved Katjas situasjon.

Her skapes et tydelig og samtidig åpent scenografisk konsept som gir gode muligheter for å ramme inn handlingen på ulike måter.

I første akt utgjør denne modernistiske fugle­kassen spise­stua til Kabanov-familien, hvor den effektfullt skaper et litt for trangt rom for de mellom­menneskelige konfliktene som utspiller seg.

Utover i tredje akt, etter Katjas utroskap, fungerer kassen mer symbolsk som et mentalt bur.

SKJØNNHET: Kjærlighetsscenen mellom Boris (Ladislav Elgr) og Katja (Ausrine Stundyte) er et høydepunkt i forestillingen. På sidene: James Ley (Kudrjáš) og Arnheiður Eiríksdóttir (Varvara) Foto: Magnus Skrede / BNO

Uten inventar ligner den nå en glattcelle. Her er Katja sperret inne i et fysisk og psykisk fengsel, omgitt av stummende mørke.

Samtidig gir dette scene­konseptet også rom for skjønnhet.

Kjærlighets­scenen i andre akt mellom Katja og Boris, som egentlig foregår utenfor scenebildet, er løst på en elegant og vakker måte.

Endimensjonalt Katja-portrett

Til tross for en flott scenografi blir jeg likevel aldri helt grepet av handlingen som utspiller seg på scenen. Problemet er at det blir noe overspent over uttrykket mye av tiden.

Dette handler mye om sopran Ausrine Stundytes tolkning av Katja-karakteren, både vokalt og scenisk.

OVERSPENT: Ausrine Stundyte som Katja. Foto: Magnus Skrede / BNO

Katja fremstår som på grensen til psykotisk allerede i den store scenen i første akt hvor hun forteller ste­søsteren Varvara om sin lykkelige barndom.

Det blir dermed for lite å gå på i tredje akt når dramaet for alvor strammer seg til.

Men også dirigent Jiří Rožeň kunne utviklet en mer nyansert og kontrast­rik historie­fortelling i orkester­partiet. Litt for ofte blir det noe hektisk og oppjaget over uttrykket. Rožeň kunne i en del partier med fordel tatt orkesteret ned en styrkegrad.

Andre del fungerer riktignok bedre, men er ikke nok til å rette opp helhets­inntrykket.

Iskald og presis dritt

SVIGERMOR FRA HELVETE: Mezzosopran Katarina Dalayman som Kabanicha. Foto: Magnus Skrede / BNO

På solist­siden har denne forestillingen ellers mange sterke kort på hånden. Tenor Ladislav Elgr synger rollen som Katjas elsker Boris med kraft og fylde, mens mezzo­sopran Arnheiður Eiríksdóttir utmerker seg med flott klang og scenisk utstråling.

Svenske Katarina Dalayman har en strålende karriere bak seg som Wagner-sopran, og gjør her en upåklagelig innsats i en av opera­litteraturens minst flatterende mezzo­roller.

Dritten som renner ut av kjeften hver gang Kabanicha åpner munnen avleveres iskaldt og presist.

Håvard Stensvold (Dikój) er som vanlig fjellstø, og unge Siv Oda Hagerupsen (Glaša) håper jeg snart å få høre i en større rolle på en norsk opera­scene.

Bergen Filharmoniske Orkester sørger for at Janáceks rike orkester­sats står frem i klare og sterke farger. Et forsterket Edvard Grieg Kor sørger presist og effektivt for uhygge­stemning i den dramatiske tredjeakten.

Sviktende personregi

Både scenisk og musikalsk er det altså mange gode krefter i spill i denne oppsetningen. Når den likevel ikke helt treffer, skyldes det først og fremst at person­regien svikter.

Janáceks nesten filmatiske realisme er noe helt eget innenfor operasjangeren.

I så måte er det ekstra synd at Bergen Nasjonale Opera ikke klarer å skape et troverdig scenisk drama.

NRK anmelder Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Katja Kabanova» Sted: Bergen Nasjonale Opera Dato: 4. november - 10. november Musikk: Leoš Janáček Libretto: Leoš Janáček, basert på det russiske skuespillet «Stormen» av Aleksandr Ostrovskij oversatt av Vincenc Červinka. Regi: Barbora Horáková Joly Scenografi: Thilo Ullrich Kostymedesign: Eva-Maria Van Acker Lysdesign: Sascha Zauner Dirigent: Jiří Rožeň Kormester: Håkon Matti Skrede I rollene: Ausrine Stundyte som Katja Stephan Rügamer som Tichon Katarina Dalayman som Kabanicha Håvard Stensvold som Dikoj Ladislav Elgr som Boris Arnheiður Eiríksdóttir som Varvara James Ley som Kudrjáš Ludvig Lindström som Kuligin Siv Oda Hagerupsen som Glaša Mathilda Bryngelsson som Fekluša Medvirkende: Bergen Filharmoniske Orkester,

Edvard Grieg Vokalensemble og sangere fra Bergen Filharmoniske Kor