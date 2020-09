Det er ikke sant at gutter ikke leser. Men mange leser andre ting enn det lærere, bibliotekarer og foreldre vil ha dem til å lese.

Tekst absorberes også gjennom tekstmeldinger, bruksanvisninger, dataspill eller tegneserier. Det skal også anerkjennes.

Det er bare det at en slik type lesing ikke er nok.

En ting er at du uten skjønnlitteraturen mister eventyrlige fortellinger som gir fantasien vinger. En annen konsekvens er begrensede fremtidsutsikter:

Ifølge en PISA-undersøkelse fra i fjor, omtalt på forskning.no , leser hver fjerde norske gutt på 15 år så dårlig at det er kritisk for hans deltakelse i jobb og videre utdanning. Til sammenligning ligger hver åttende jente på samme alder på et tilsvarende nivå.

Dette vil Bjørn Sortland gjøre noe med, når han nå kommer med en ny agent-serie for barn. Vil «Johnny 777» øke guttenes leselyst? Ja, mener jeg, og det skal jeg straks begrunne.

Serier skaper sug

Forfattere som Steffen Sørum og Arne Svingen har lenge ropt et varsko om frafallet av guttelesere. Uten å dra alle lesere over en kam, har de i artikler og debatter stilt spørsmål ved hvorfor den etablerte barnelitteraturen ikke fenger guttene.

De gir ingen entydige svar. Men noe går igjen. Bøkene er ikke spennende nok. Kanskje er de ikke morsomme nok heller? Og hva skjer med guttenes leseiver når den handlekraftige gutten i tradisjonelle barnebøker er spilt utover sidelinjen av enda mer handlekraftige jenter? Og kan det rett og slett være at lesing for mange gutter har fått et ukult-stempel på seg?

HARRY POTTER-bøkene har vist at gutter takler både lange og komplekse historier. Foto: Ntb / NTB

Den som tror det handler om at bøkene er for vanskelige, må tro om igjen. Joanne K. Rowlings bøker om Harry Potter og Percy Jacksons magiske gude-univers beviser at det er rom for både lange og komplekse fortellinger. Det fantasifulle trigger lesegleden. Serier er dessuten vanedannende og skaper et sug etter mer – dét er barnelærdom både når det gjelder barnebøker, TV-serier eller podkast.

Bjørn Sortland har skrevet et femtitalls bøker for barn og ungdom og har reist land og strand rundt og holdt skrivekurs for skoleelever. Nå er han blitt professor i skrivekunst ved Norsk Barnebokinstitutt.

Han vet altså godt hva han gjør når han går i gang med en ny serie for 9- til 12-åringer. Han lar nettopp spenning og humor være hovedingredienser:

«Først når det er mørkt, knyter jeg skoene, tar på meg en hettegenser og stikker ut. Alene.»

NY SERIE: «Johnny 777» skal treffe gutter i alderen 10–12 år. Foto: Vigmostad & Bjørke

Starten av «Johnny 777. Mission 1: Rio de Janeiro» er pirrende. Hva skal denne karen ute i mørket å gjøre? Hvorfor er han alene?

Grå hverdag og fargerike eventyr

Jon, tretten år, bor i Indre Gnurtedal, den lille bygda som må være et av de treigeste stedene i landet. Allerede navnet Gnurtedal setter an tonen. Det er ikke følsom realisme leserne tilbys, snarere en ironi av det ikke alltid like subtile slaget. Men bare vent, navneleken blir mer sofistikert etterhvert.

Familiebilde. Foreldrene har ingen peiling på hva Jon driver med når de er opptatt med jobb. Illustrasjon: Ketil Selnes / Vigmostad & Bjørke

Jons foreldre er fraværende (noe som vel er blitt refrenget i mange barnebøker), begge er ingeniører av nerdetypen med liten interesse for hva sønnen foretar seg. Han er for det meste alene og kjeder seg, når han da ikke driver med parkour, som er en slags offpiste-trening der han hopper og klatrer fra tak og bygninger, nesten som helten i en actionfilm.

En vannpistol kan av og til gjøre samme nytte som virkelige våpen. Illustrasjon: Ketil Selnes / Vigmostad & Bjørke

Agent 777

Og action skal det bli!

En dag ruller en mørk bil opp på siden av ham, Jon blir kidnappet av den hemmelige organisasjonen EHO (som morsomt nok står for En Hemmelig Organisasjon). Den bekjemper onde makter hvor enn det måtte være i verden. Akkurat nå er det presidenten i det lille søramerikanske landet Sin Arabica som vil gå til krig mot nabolandet Con Arabica på grunn av den gode kaffen de har der. (Nevnte jeg forfatterens sans for navnelek?)

Jon får agentnavnet Johnny 777 og blir sendt til Rio de Janeiro for å kidnappe presidentens elskede katt, Fidel Castrate, slik at EHO kan presse ham til å oppgi de krigerske planene sine.

Det er duket for dramatikk.

Jon er modig, men har også menneskelige svakhetstrekk. Det gjør at leserne tross alt kan identifisere seg med ham, i en fortelling som ellers er proppet med eventyrlige innslag. Når farene truer, for det gjør de i fullt monn, får han hjelp av Ninja-Prinsessa, en mystisk jente på hans egen alder. Hun er likevel ikke mer mystisk enn at en observant leser kan trekke sine egne slutninger om hennes identitet.

Team-work er bedre enn soloutspill. Den som har støtte fra andre, står sterkere. Jenter og gutter kan begge være helter, understreker Bjørn Sortland. Det liker jeg. Jeg liker også at han lar Ninja-Prinsessa være døv, uten at det blir fremstilt eller tematisert som et handikap.

Vil Johnny noen gang få vite Ninja-Prinsessas virkelige identitet? Illustrasjon: Ketil Selnes / Vigmostad & Bjørke

Føljetong

Boken er altså den første i en serie som etterhvert kan omfatte like mange fortellinger som det er land i verden. Sortland gir seg selv muligheten. Reiser og geografi er gode rammer for nye opplevelser. Her skriver Sortland av erfaring, han som tidligere har sendt hovedpersonene sine ut på eventyr i den store verden i serien om Kunstdetektivene.

«Johnny 777. Mission 1: Rio de Janeiro» er gjennomillustrert av Ketil Selnes. Vi får se Jon / Johnny i dramatiske situasjoner. Han er typete, litt glatt og forutsigbar i mimikken. Uttrykket er overdrevet, ikke så ulikt det vi finner i tegneserie-klassikeren «Knoll og Tott», for eksempel, av Rudolph Dirks. Det er slagkraftige blikkfang, men har mindre rom for nyanser enn selve teksten.

Den som skal bli agent, må legge seg i hardtrening. Treningsleiren er utlagt som en egen bildefortelling midt i boken. Illustrasjon: Ketil Selnes / Vigmostad & Bjørke

Midt i boken er historien fortalt bare gjennom tegninger. Det gir lesingen ekstra fart. Når teksten dessuten flere steder blåses opp så bare én setning eller replikk dekker en side, trekkes svake lesere effektivt med. At kapitlene er superkorte, gjør også sitt for lesevennligheten.

ENKLE SIDER: Tilgjengeligheten styrkes med uthevet skrift, korte kapitler og dramatiske illustrasjoner. Foto: Vigmostad & Bjørke

Inkluderende og inspirerende

Inviterende er ikke det samme som enkel. Sortland og Selnes legger vekt på å underholde, men de går ikke av veien for ironiske kommentarer og referanser både til film, bøker og annen populærkultur. Jeg synes de treffer godt.

Men hvordan skal en forfatter henvende seg til et publikum der leseferdighetene er så sprikende? Noen 12-åringer leser fremdeles «En pingles dagbok» av Jeff Kinney, andre er gjennom Game of Thrones-serien til George R.R. Martin på engelsk.

Den første boken i serien om Johnny 777 og hans eventyrlige opplevelser legger seg fint i et midtsjikt, der tilgjengeligheten løftes gjennom avsnitt, skrifttyper og illustrasjoner, og der en folkelig humor spiller med under den actionfylte handlingen.

Om serien vil slå ekstra godt an blant gutter? Mye ligger i alle fall til rette for det. Den har en gutt som jeg-forteller. Han opplever spennende eventyr og får bruk for sine fysiske ferdigheter. Han utfordres og består prøven. Illustrasjonene er tydelige og energiske.

«Johnny 777. Mission 1: Rio de Janeiro» kan slukes uten å gruble for mye underveis. Effektiv underholdning, spør du meg.

Andre serier for gutter – og jenter – fra 9 til 12 år:

« Doktor Proktor » av Jo Nesbø og Per Dybvig (ill.)

Serie på fem bøker. Morsomt om den sprø, men geniale oppfinneren Doktor Proktor og de to vennene Lise og Bulle, som stadig må rote seg ut av kompliserte situasjoner. Temmelig skummelt blir det også etterhvert. Masse samfunnssatire for eldre lesere.

« Pode » av Tor Arve Røssland og Øyvind Torseter (ill.)

Foto: Samlaget

Serie på fem bøker hvorav den siste er en samleutgave med noe nytt stoff. Komiske og overraskende fortellinger om seksåringen Pode og familien hans. Passer supert til høytlesing.

« CLUE-serien » av Jørn Lier Horst

Foto: Kagge forlag

Serie på tretten bøker som både kan leses hver for seg og som er flettet sammen med en bonus-overbygning for den som kjenner serien. De tre vennene Cecilia, Leo og Une løser lokale mysterier sammen med hunden Egon. Spenning av det milde slaget.

«Svein og Rotta» av Marit Nicolaysen og Per Dybvig (ill.)

Foto: Nyhetsspiller

Serie på seksten bøker. Dette er en av Norges mest populære barnebokserier. Svein og kosedyret hans opplever pinligheter og kritiske situasjoner som det er lett å le av og lett å kjenne seg igjen i.

« Statsminister Fahr og sønn » av Lars Joachim Grimstad

Serie på tre bøker, som godt kan leses hver for seg. Hvem sier man ikke kan skrive politisk satire for barn? Grimstads serie er underholdende, spennende og ikke så lite ironisk overfor det norske velferdssamfunnet.

« Ingenlund » av Jessica Townsend, oversatt av Kristi Vogt

Foto: Vigmostad & Bjørke

Foreløpig to bøker i en forbløffende original fantasyserie i kjølvannet av Harry Potter. Et magisk univers fylt av morsomheter og mystikk. Et snev av Dødslekene, men langt vennligere.

«Artemis Fowl» av Eoin Colfer, oversatt av Frank Lie og Morten Hansen

Foto: Cappelen Damm

Serie på åtte bøker. Artemis Fowl er verdens smarteste gutt. Han bruker intelligensen sin til å bygge opp et eget forbrytervelde. Spennende og fantasieggende for den teknologi-interesserte.