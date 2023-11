Et sjelløst univers der ingen er hjemme.

Den britiske kunstneren Julian Opie er som besatt av fot­gjengeren som motiv.

Mens jeg står i utstillingen hans på Galleri F 15, tenker jeg på hvordan vandreren gjennom tidene har vært fremstilt i kunst­historien: fra den springende jegeren på huleveggen i Lascaux til de lange, vandrende figurene i Giacomettis moderne skulpturer.

Hos Julian Opie dukker den gående figuren opp i bilder, i animasjons­filmer og som skulpturer. Han fremstiller det travle hverdags­mennesket i byens vrimmel.

De har ofte en bag over skulderen og kanskje en caps eller lue på hodet. Blikket deres er ofte festet til mobilen, og ørene er plugget igjen.

Kort sagt gjenspeiler det vårt evige kappløp mellom sol­oppgang og sol­nedgang.

UTNYTTER IKKE TEMATIKKEN: Opie dyrker sine statiske formler, og med det vil han sikkert si noe om vår egen tid. Jeg synes han får lite ut av den spennende tidløse tematikken knyttet til vandreren. Foto: Eivind Lauritzen

Digital følelse

Opie har jobbet i feltet i førti år. Det er ikke tvil om at han har utviklet en egen­artet og gjenkjennelig estetikk: en pop-inspirert tegneserie­stil, preget av en radikal forenkling.

Piktogrammet er åpenbart et ideal for ham. Det virker som om han forsøker å finne ut hvor mye han kan utelate, før verket ikke lenger ligner på det det er ment å forestille.

Noe av det første som møter oss i utstillingen, er forenklede tegninger av personer i fullt firsprang.

I disse skulpturene henviser Opie til enkle leker der man fremstilte menneskeskikkelser kun som en tegning på utsiden av formen.

Disse tegningene er gjort om til brede, tre­dimensjonale klosser som står i rommet. Det får meg til å tenke på en bestemt type leke­figurer som fantes da jeg var barn. Her er figur­fremstillingen ikke en del av formen, men kun en tegning på utsiden.

I et stort bilde som ser ut til å være laget av et plast­lignende materiale, ser vi fem fot­gjengere som haster av sted. Figurene er utformet i relieff, og jeg får vite at overflatene er håndmalt av Opies assistenter.

Likevel opplever jeg det som et data­generert uttrykk, uberørt av menneske­hender. Dette er typisk for mye av det han lager.

Arkitektoniske klisjeer

Julian Opie skaper også portretter og skulpturer som fremstiller bygninger.

Utenfor Galleri F 15 i den vakre herregårds­hagen har han skapt en smijerns­struktur som ligner en tre­dimensjonal strek­tegning av ulike bygnings­silhuetter.

FORSTYRRENDE: Der jeg står og ser på denne ganske plasskrevende installasjonen, som forstyrrer utsikten mot havet, grubler jeg på hvorfor han egentlig vil bry meg med dette. Foto: Eivind Lauritzen

Dette uttrykket synes jeg er statisk og formmessig lite spennende. Her tar han utgangspunkt i arkitektoniske formler og klisjeer.

Selvsagt er Opie bevisst i sin bruk av klisjeer. Det generiske og klisjé­messige ligger helt i kjernen av hans prosjekt.

Selv om hans lysende led-kråker som står og hakker i løvet mellom trærne inn i Alby-skogen også følger en standardisert formel, synes jeg de er mer spennende. Her har han klart å fange noe karakteristisk ved fuglene.

MOSSEKRÅKA: Kråka er ikke laget for utstillingen, men den kan likevel fort bli en populær attraksjon for mossinger som sørger over den tapte kråka, som ikke lenger er bysymbolet etter kommunesammenslåingen. Foto: Eivind Lauritzen

Likevel er nok interessen de vekker av en ganske flyktig art. Det er neppe et verk jeg kommer til å tenke mye tilbake på.

En stor VR-installasjon er utvilsomt et løft for utstillingen. Her vandrer jeg omkring i et museum og får oppleve Opies fotgjengere, fugler og hus i mye større format.

Egentlig er jo dette bare mer av det samme, men om ikke annet er dette et element som gjør utstillingen morsom for barn.

KJØLIG: Hos Opie er det noe kjølig og fraværende som gjør det uinteressant. Foto: Eivind Lauritzen

Sjelløs suksess

Julian Opie innledet nok sitt kunstner­skap med en genuin interesse for overgangen mellom linje og rom, tegning og skulptur.

Men etter hvert som han har perfeksjonert sin stil, fremstår hans arbeider i dag mer som resultat av produksjon enn som noe som springer ut av en undersøkelse.

Uttrykket hans er utvilsomt stilig og formsterkt, men kunstnerisk sett er det i mine øyne ganske uinteressant. Det er heller ikke spesielt nyskapende; grafiske designere har jobbet med disse problem­stillingene i hundre år.

– Disse treskulpturene er noe av det finere han har skapt. Her bringer materialet inn noe levende og organisk, men også selve figurene er litt mer uttrykksfulle. Foto: Eivind Lauritzen

Julian Opie er en svært hyllet kunstner som har hatt stor internasjonal suksess. Det er en gåte for meg hva det er som gjør at dette grunne kunstner­skapet er så fryktelig populært.

Selv opplever jeg det som et sjelløst univers der ingen er hjemme.