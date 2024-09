Manglar gåsehud-effekten

Produksjonsselskapet Scenekvelder har teke eit dristig val med rollebesetninga til den kjende rockeoperaen «Jesus Christ Superstar» på Folketeateret i Oslo.

Artistar og kjendisar som Aksel Hennie, Espen Lind, Magnus Grønneberg og Bjarte Tjøstheim fyller nokre av dei sentrale rollene.

Alle har sceneerfaring, men alle har òg hol dei må fylla for å gjera rolla komplett på musikalscena.

På premiera var ingen av dei heilt i mål – anna enn Bjarte Tjøstheim. Hans Herodes var høgdepunktet i framsyninga.

ENDELIKT: «Jesus Christ Superstar» fortel om Jesu siste dagar fram til krossfestinga. Scena på Folketeateret liknar den frå filmen der ho nyttar store stillas i ulike formasjonar. Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder

A-kjendisar på scena

Med denne castinga seier Scenekvelder sjølv at dei vil ha dei sterke historieforteljarane fram på scena.

Som meldar må ein spørja kva dei oppnår med å ha ein kjent skodespelar, men utrent songar som Jesus (Aksel Hennie) eller ein kjent songar utan skodespelar- eller musikalerfaring som Maria Magdalena (Ingrid Helene Håvik).

Kva forteljarstemme bidreg dei med, kva for nytt bringer dei inn i rockeoperaen om Jesu siste dagar? Eg veit ikkje heilt svaret på dette enno.

Slik eg såg premiera, var dei øvd og drilla og på veg ein stad, men ikkje heilt framme.

MEIR Å HENTA: Ingrid Helene Håvik som Maria Magdalene og Aksel Hennie som Jesus i «Jesus Christ Superstar» Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder

Håvik har mykje å henta på å gjera Maria Magdalena meir kompleks og finna kjensler som strekk seg ut over scenekanten. Aksel Hennie har jobba med songstemma, det kan ein høyra. Han har samstundes meir å henta i dei lågare partia og i dei verkeleg høge.

Espen Lind fann rolla si når han ikkje var åleine på scena, han vaks på seg ein autoritet som Pilatus som fungerte godt. Grønneberg fungerte òg fint i den vesle rolla som Kaifas.

Det eg sakna, var kjenslene.

VAKS: Espen Lind vaks seg inn i rolla som Pontius Pilatus i løpet av framsyninga. Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder

Først på slutten av første del, når Judas (Jeppe Beck Laursen) tek imot sølvpengane og takkar ja til forråda Jesus, opnar det seg ei kjensledør, og denne var det først og fremst Judas som heldt open gjennom heile framsyninga.

Og utan kjensler, lite gåsehud. Slik er det berre.

Herodes tar kaka

Ensemblet har eit knippe drivande gode musikalartistar, nokre av dei kunne lett hoppa inn i ei av hovudrollene.

Dei seksten har stor breidde, høg energi, presisjon og eit bra trøkk.

DRIV: Ensemblet skapar eit viktig driv i framsyninga. I midten: Aksel Hennie som Jesus. Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder

Hennie har klart å skapa ein Jesus med roleg nærvær. Hjå han som skodespelar er det fysiske spelet vanlegvis tett knytt til replikkane i rolla – men her skal han ikkje snakka, berre synga. Og han bruker mykje krefter på songnumra sine, slik at spelet av og til kjem i andre rekke.

I nokre scener er han verkeleg god, i andre har han ein del å henta.

Etter pausen får han vist fram scenekamp-ferdigheitene i kombinasjon med sakte film. Det fungerer bra.

Men den som er herre og meister på Folketeateret denne hausten, er Bjarte Tjøstheim.

HEILT KONGE: Bjarte Tjøstheim som Herodes minner om ein miks av Mr. Bean og Bjørn Eidsvåg. Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder

Rolla som Herodes er lita, og ho er på mange vis framsyningas comic relief – eit naudsynt, humoristisk og overraskande nummer.

Tjøstheim tek det på strak arm. Han syng greitt, han har ein mimikk som når heilt fram til bakarste rad og fangar slik heile publikum inn i sitt absurde lakk og lær-harem på scena.

I spelet minner han om Mr. Bean med eit hint av Bjørn Eidsvåg.

FORELSKA: Maria Magdalena erkjenner at ho elskar Jesus. Ingrid Håvik, best kjent frå Highasakite, i rolla. Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder

Svikaren

Rockeoperaen «Jesus Christ Superstar» handlar om forholdet mellom Judas og Jesus, altså mellom svikaren og han som vert sviken.

Laursen er viktig i framsyninga, og han er stødig.

Rolla som Judas er den mest varierte, og Judas og Jesus driv kvarandre vidare i den dramatiske handlinga. I tillegg gjer bandet ein solid jobb.

FORRÆDAR: Jeppe Beck Laursen speler Judas med overtyding. Foto: FREDRIK ARFF / SCENEKVELDER

Fleire av hovudkarakterane har fortalt om at det å vera med i «Jesus Christ Superstar» var ei stor utfordring for dei som utøvarar. Alle er ikkje heilt i mål, men dei er på veg ein stad. «Jesus Christ Superstar» har potensial for utvikling hjå fleire av dei sentrale karakterane.

Stort trøkk, godt ensemble og tidvis solide prestasjonar til trass: Utan gåsehud er det ikkje så mykje å ropa halleluja for.

Men har ein trua, kan alt skje.

NRK melder Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder Tittel: «Jesus Christ Superstar» Original tekst: Tim Rice Musikk: Andrew Lloyd Webber Norsk omsetjing: Atle Halstensen Sted: Folketeateret, Oslo Dato: 30. august til 15. november 2024 Anbefalt alder: 5+ Medverkande: Aksel Hennie (Jesus), Jeppe Beck Laursen (Judas), Ingrid Håvik (Maria Magdalena), Espen Lind/ Pål Jensen (Pontius Pilatus), Magnus Grønneberg/Ola M. Gjermshus (Kaifas), Bjarte Tjøstheim (Herodes), Frode Winther (Anais), Jonas Oftebro (Peter), Sigurd Marthinussen (Simon) Regissør og koreograf: Cressida Carré Kunstnerisk leder: Atle Halstensen Scenograf og rekvisitør: Sara Perks Lysdesigner: Matt Haskins Kostyme - og maskedesigner: Sarah Mercadé Lyddesigner: Bjarne Dankel Orkesterleiar og musikkansvarleg: Bendik Eide Vokalansvarleg: Marie Pihlstrøm Regiassistent: Adam Haigh