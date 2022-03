Leoš Janáčeks karriere utgjør en av de mer bemerkelsesverdige fenomener fra operaens verden. Hans mesterverk «Jenufa» ble først refusert av Nasjonalteateret i Praha, men ble etter hvert stykket som gjorde Janáčeks verdensberømt.

«Jenufa» forteller en rystende historie fra den tsjekkiske landsbygda, med sine lokale statushierarkier og kompliserte familieforhold.

Sentralt står Jenufas stemor, den strengt religiøse Kostelnička (bokstavelig «Kirketjenerinnen»), som drukner Jenufas nyfødte barn i et desperat forsøk på å opprettholde sin egen og sin stedatters ære.

Overtydelige symboler

BYGDEFEST: Jenufa (Cornelia Beskow) danser med Števa (Paul Curievici). Foto: Erik Berg

En vellykket oppsetning av «Jenufa» er noe av det sterkeste man kan oppleve i et operahus, og i Nasjonaloperaens oppsetning er det mange solide bidrag i denne retningen.

Både kor og orkester leverer prestasjoner i på høyt nivå, og flere av de mindre rollene synges overbevisende av unge norske sangere.

Den britiske regissøren Keith Warner har åpenbart ønsket å lage en «sterk» forestilling. Regiteamet gjør i utgangspunktet ingen drastiske forsøk på å «modernisere» operaen gjennom spektakulære grep – her er handlingen trygt plassert i et gjenkjennelig bygdesamfunn i en tid ikke så langt unna vår egen, kanskje 1950-ish.

Problemet er at regien og scenografien ofte bruker så store bokstaver at dramaet ender opp som endimensjonalt og platt.

For å ta ett eksempel: på slutten av andre akt reagerer Kostelnička (som akkurat har druknet barnet) med et hysterisk utbrudd når vinden tilsynelatende tilfeldig blåser opp et vindu.

I Warners regi er det som om Guds vrede er i ferd med å sluke hele huset – vinduet slamrer frem og tilbake som en vindusvisker og hele scenebildet blinker som et diskotek.

Denne hangen til overtydelige symboler er gjennomgående, og virkningen forsterkes av en personregi som kaster for mye menneskelig innsikt over bord i sin ensporede jakt etter emosjonelle ekstremer.

Ujevne solister

På solistsiden gir forestillingen et noe blandet inntrykk. Den svenske tenoren Michael Weinius (Laca) leverer mye praktfull tenorklang, men sliter periodevis med å toppe orkesteret.

PSYKISK SAMMENBRUDD: Britiske Susan Bullock (i midten) i den krevende rollen som Kostelnička. Til venstre Christina Jønsi (Pastorkyna), t.h. Tone Kummervold (Rychtarka) og Jacob Abel Tjeldberg (Rychtar). Foto: Erik Berg

Den viktige rollen som Kostelnička krever på sin side en dramatisk (kraftfull) sopran med et enormt emosjonelt spenn, fra jernhard moralsk autoritet i første akt, via et mer eller mindre totalt psykisk sammenbrudd, før hennes store syndsbekjennelse mot slutten.

I denne oppsetningen synges Kostelnička av britiske Susan Bullock, en dramatisk sopran med en ærefull karriere bak seg i Wagners største og mest krevende roller.

Her synger hun som om det gjaldt livet, tidvis med rystende virkning.

Problemet er at Bullocks stemme ikke lenger er kraftfull nok, særlig i mellomregisteret. Til tross for intenst scenisk nærvær får karakterens voldsomme indre omveltninger aldri helt det vokale uttrykket som kreves.

Blendende Jenufa

DRAMATISK EDGE: Cornelia Beskow står frem som forestillingens store stjerne. Foto: Erik Berg

Hovedrollen som Jenufa synges av den unge svenske sopranen Cornelia Beskow, som på alle måter rager et hode høyere enn resten av vokalensemblet.

Hun tilhører den sjeldne gruppen av unge lyriske sopraner som i tillegg til vakker klang og stor fleksibilitet har en markant dramatisk edge.

Rent vokalt er hennes prestasjon intet mindre enn blendende.

Når hennes tolkning likevel aldri virkelig griper meg, skyldes det at Warners idé om Jenufa-karakteren blir stående i veien for muligheten til å skape et troverdig portrett.

Gjennom hele operaen forblir Jenufa en utydelig karakter uten noen indre utvikling.

Problematisk feminisme

For Warner er det åpenbart et poeng å gjøre Jenufa til en fortelling om en sterk ung kvinnes opprør mot undertrykkende og (i siste instans) patriarkalske strukturer. Ambisjonen får et slående uttrykk i sluttscenen, hvor Jenufa tar saken i egne hender og bokstavelig talt skyver hele lokalsamfunnet (og halvparten av scenografien) ut av scenebildet.

Dette forbløffende grepet får stor vekt ikke minst fordi det er forestillingens eneste eksplisitte antirealistiske element.

FORSONING: Jenufa (Cornelia Beskow) og Laca (Michael Weinius). Foto: Erik Berg

Men dette er å snu operaens mening på hodet: Jenufas storhet ligger i å forsone seg med en skjebne som er uløselig bundet til det lokalsamfunnet som har forårsaket hennes tragedie, til tross for de enorme emosjonelle kostnadene dette krever.

Hun tilgir kvinnen som drepte hennes barn, og velger til slutt Laca, mannen som brennende av sjalusi vansiret ansiktet hennes for å forhindre ekteskapet med barnefaren Števa (Lacas halvbror).

Å prioritere Guds åsyn foran lokalsamfunnets blikk er knapt noe feministisk statement, men i det minste en handling det står enorm respekt av.

Warners oppsetning av Jenufa artikulerer et problem som uopphørlig hjemsøker en kunstform som i så enorm grad er fundert på verk som ble skapt i forgangne tidsepoker:

Hva gjør vi med operaer som ikke helt handler om det vi vil at de skal handle om?

I det minste forventer jeg at ønsket om å bekrefte ukontroversielle vestlige middelklasseverdier ikke står i veien for et mer finstilt drama med lydhørhet for verkets kompleksitet og moralske dilemmaer