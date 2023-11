Møt Julia Stark, en kvinne med helt spesielle egenskaper og en kroppslig skade etter ei fly­ulykke i barndommen som gjorde det umulig å forfølge politi­drømmen.

Derfor har hun opprettet sitt eget detektiv­byrå. I Stockholm.

Bilde fra helvete

Dit kommer en mann kjørende, hele veien fra Sundsvall. Han er godseier i skogbruks­svingen, heter Per Gunnar Mott, PG blant venner.

PG har funnet et bilde på telefonen sin, av en mann med bundne hender og sekk over hodet. Ser død ut. PG var skikkelig full da bildet ble tatt; har han tatt det selv, har han drept denne mannen?

Han vil vite og engasjerer Julia til å etter­forske det hele, finne sannheten, samme hva.

Dermed, i det Julia Stark mobiliserer sin eksmann, politi­etterforskeren Sidney Mendelson og kjører nordover, er det duket for et mysterium av det velprøvde «whodunnit»-slaget, en hvem-var-det-som-gjorde-det, altså.

– Vi er bare kolleger, forsikret Sid.



Julia smilte og og nikket mens en bølge av savn slo gjennom henne.



– Sherlock og Watson, mumlet Monika med et smil.



– Noe sånt, bekreftet Sid. Fra «Jeg kommer til å finne nøkkelen» av Alex Ahndoril

Klassisk «whodunnit»

Slik er «Jeg kommer til å finne nøkkelen» en slags nyhet når det kommer fra stor­selgere som ekteparet bak Lars Kepler-serien.

Helt siden politi­romanen brøytet seg inn på arenaene i overgangen mellom femti- og sekstitallet, med Sjöwall & Wahlöö og Ed McBains serier, har denne sjangeren har stått nokså lavt i kurs.

Logikere og snus­haner som salig Agatha Christies Miss Marple og Hercule Poirot måtte vike for realismen og det nye. (Vi skal for øvrig ikke glemme at historiker og forfatter Hans Olav Lahlum med suksess har skrevet i denne sjangeren her hjemme.)

ANERKJENT: Svenske Alexander og Alexandra Ahndoril har under pseudonymet Lars Kepler skrevet ni kritikerroste spenningsromaner med kriminalinspektør Joona Linna som hovedperson. De har mottatt flere priser og solgt over en million bøker i Norge. «Jeg kommer til å finne nøkkelen» er første bok under ekteparets nye pseudonym. Foto: NTB

Sjangertro og effektiv fortelling

Mott-familien, med PG i spissen, eier og bestyrer godset Mannheim og svære skog­eiendommer i Sundsvall-traktene: grunnrike, tunge i innflytelsen siden trelast­industriens gjennombrudd.

Det finnes en praktfull godseier­bolig. Der inne er det rimeligvis et bibliotek, egnet til å samle de mistenkte i siste kapittel, slik at den skarp­sinnede detektiven kan avsløre den skyldige – som seg hør og bør i denne sjangeren.

«Musikken ble slått av, men stemningen var fortsatt overraskende munter da selskapet tok med seg flasker, asjetter og glass, og forflyttet seg over i biblioteket.» Fra «Jeg kommer til å finne nøkkelen» av Alex Ahndoril

I dette tilfellet foreligger seks muligheter: PG og hans hustru, tre søskenbarn av PG og den trofaste tjener, super­kokk og husholderske Amelie.

Jeg røper intet ved å si at rikelig med gammel slekts- og familiehistorie rulles ut, mest utriveligheter.

Forfatterne har med andre ord lagt seg tett opp til tradisjonelle sjanger­forventninger – iblant til leserens morskap, gjerne som en hilsen til hatten. At det kan bli mye, er en annen sak.

Dette er da heller ikke stor litteratur (som krim godt kan være).

«Jeg kommer til å finne nøkkelen» er åtte tideler ren underholdning og litt til. Samtidig er det et faktum at dette forfatter­paret har draget på effektiv fortelling og et språk som tjener formålet.

De knapt tre hundre sidene gikk for min del unna på en kveld og en formiddag, uten særlig kjedsomhet.

Gammelt og nytt

Og, selv om romanen ikke er tynget av mye alvor: Den virker ikke gammelmodig på leseren.

Forfatterne skal ha anerkjennelse for å knytte fortellingen til et Sverige i moderne tid, med samtidas fenomener. Krysset med tydelige og velskrevne pek bakover i historien.

Vi leser hentydninger til et svensk klasse­samfunn – da og nå, uten at plogen skjærer påfallende dypt.

Steder, landskap og miljøer sitter fint. Enten de er ute ved skogs­maskinene eller i den store spise­salen.

Leseren får servert mye god mat og sterk drikke.

De rike har det godt, også i Sundsvall, forstår vi. Til tross for den nære følges­venn fylla.

Hør Alexandra Coelho Ahndoril og Alexander Ahndoril fortelle om suksessen med Lars Kepler i «Kulturstripa»:

Realismen? Ikke så nøye

Jeg mener også at de ulike karakterene klarer seg godt i møtet med leseren.

Tidlig i boka er det heller slik, et par steder, at romanen selv faller litt ut av karakter, ved at forfatterne glipper det sjanger­grepet de ellers legger stor vekt på. Mens personene stort sett klarer seg.

Riktignok synes Julia Stark og hennes bakgrunn å være temmelig søkt, men når leseren først godtar premissene, går det også.

Når det gjelder realismen, har forfatterne tatt friskt for seg av fatet der frihetene ligger.

Det virker for eksempel lite sannsynlig at politiet skulle vente et par dager med å avhøre vitner etter et likfunn, for øvrig akkurat de to dagene vår privat­detektiv mener å trenge for å legge puslespillet ferdig.

Som sagt allerede, det gjelder å godta premissene.

«Jeg kommer til å finne nøkkelen» er lett og raskt lest, med et mysterium som tåler ettersyn og en tilfredsstillende løsning, passe overraskende.

Hvis «grei tidtrøyte i mysterie­land» ikke oppfattes altfor negativt, går jeg for det.

