«Jammerdalen» begynner i det nokså realistiske, ved en søndagsmiddag i et prestegårdshjem for en god stund siden.

Den strengt myndige prelaten sitter selv ved enden av bordet, kommanderende. En formildende mor, ei jente og to gutter i lett søskenkrangel får sitte med.

Og så teologistudenten, Ingolf, han som skal bo i prestegården noen dager.

Rent bortsett fra faderens ustoppelige korrekser og forbud, forløper det hele nokså rolig.

Barna har riktignok funnet et underlig dyrespor i hagen, men etter aftenbønn og godnattsang, «Når jeg legger meg til hvile, tretten engler om meg står», blir det natt.

Leseren ser da vitterlig at Guds eget øye vokter presteboligen og de som der sover:

Borte var'n og borte ble'n

Neste morgen kommer den ene sønnen ikke til frokost, underkøya er tom, dyna er borte. Vinduet til gutterommet gaper åpent, og det er jord på gulvet.

Bror Jørgen tror Petter har stått opp alt, men han er ikke å se noe sted. Petter er forsvunnet.

Mange år senere tar Jørgen farvel med kone og sønn for et helgeseminar, lås- og sikkerhetsbransjens årlige treff; kona advarer ham mot å drikke for mye.

Jørgen feier henne av, han gleder seg til å presentere et nytt patent: en reisesafe.

Men på seminaret, foruten Jørgens sterke alkoholinntak, blir safen hans danket ut av en annen ganske annerledes, spektakulær oppfinnelse.

Herfra er realismen ikke lenger hva den var.

Magisk-realistisk

I forbindelse med lanseringen av «Jammerdalen» har jeg sett romanen plassert i en magisk-realistisk sjanger. Det kan passe godt slik den utvikler seg.

Jeg må ligge langt unna ytterligere handlingsbeskrivelser, men jeg kan ikke la være å nevne reising på tvers av tid og underjordiske, gravende vesener som nettopp behersker og bidrar til slik farting mellom det vi, med forbehold, kan kalle virkeligheter.

Stort arbeid

«Jammerdalen» har visstnok vært under arbeid i et tiår. Det merkes, her er lagt ned mye arbeid.

Som mye annet i Hartbergs katalog, har denne romanen en nyfiken, absurd-vittig og satirisk innfallsvinkel til fortellingen som kler stoffet riktig godt.

Vi snakker sjelden slapstick, heller jevn, overgiven humring, men også underveis-anerkjennelse av tegnerforfatterens krumspring på den allerede uryddige tidslinjen.

Om vi drister oss til å plassere Hartbergs nyeste i den veletablerte humor-action-sjangeren, gjør han i så fall stort sett ære, både på seg selv og forgjengerne.

Slik det kan være i gode serier, bidro andre gangs gjennomlesning for min del med minst én opplevelse av typen, aha, slik var dét ja!

Tegning, form og farge

Hartbergs omgang med perspektiv, ståsted og utsiktspunkt, om du vil, er ofte elegant i valgene.

Samtidig, aktørenes bevegelse og mimikk, som de oppsperrede øynes tale, kan synes forenklet, uten å være det.

Hartberg kan tegne de styggeste vesener med mennesketrekk. Han gjør det også her, ved én anledning.

Fargeskalaen er noenlunde realistisk i partier som ber om det, men beveger seg nærmest manende over mot dunkle grønne, rosa og fiolette toner når fortellingen vendes mot uhygge.

Tegningene styrer fortellingen, mens snakkeboblenes dialoger dominerer alle elementer av tekst.

Det er fint stemt, godt balansert og vel talt, så godt som hele veien. Som her, hos en litt lost karakter i Jammerdalen:

Glipper det litt?

Selv etter gjentatt ettertanke og sprang på tvers av tid slik vi kjenner den, går det an å innvende at historien synes å halte aldri så lite ved et par anledninger.

I det minste synes en tråd eller to å ikke ha funnet veien inn på romanens nøste igjen. Hva med den eiegode teologistudenten Ingolf, han som ble arrestert, sitter han der i varetekt fremdeles?

Jeg antydet i ingressen en dose alvor. Og ja, det finnes der.

Ikke messende eller overtydelig, men det løper en slags anti-autoritær tråd gjennom «Jammerdalen»: fra den strenge presten ved søndagsmiddagen i starten til et hult og maktfullkomment prestestyre som avdekkes mot slutten.

Det skal jeg ikke si mer om, annet enn å lure på om ikke Hartberg hilser aldri så lite til hatten i retning den belgiske tegneserieskaperen Edward P. Jacobs («Blake & Mortimer») ved en anledning. I en maktfullkommen prestedommers ansikt.

Det får holde, jeg kommer for min del til å lese «Jammerdalen» enda en gang. Minst.

