Janne Tellers ungdoms­roman «Ingenting» (dansk: «Intet») har hatt en bemerkelses­verdig utbredelse siden utgivelsen i 2000.

Boka ble knapt lagt merke til da den ble utgitt, lettere motvillig fra forlagets side. To år senere vant den Danmarks mest prestisje­tunge pris for barne- og ungdoms­litteratur.

Da begynte snø­ballen å rulle. Og den ruller fremdeles, med stadig større momentum.

Den er nå oversatt til 30 språk, og har solgt over halv­annen million eksemplarer. Titusenvis av skole­elever og universitets­studenter har hatt «Ingenting» på pensum.

Samtidig har mange skoler og bokhandlere forbudt boka, på grunn av dens til dels ekstreme handling.

Den norske teater­versjonen vant Heddaprisen for beste ungdoms­teater i 2019.

Operautgaven som nå spilles i Bjørvika, har blitt en forestilling som gjør inntrykk – enten man er 14 eller 49.

DYSTERT BUDSKAP: Pierre konfronterer sine motvillige medelever med livets grunnleggende meningsløshet. Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Ungdommer mot meningsløsheten

Janne Tellers roman kan karakteriseres som en slags moderne «Fluenes herre». Den utforsker grunnleggende eksistensielle spørsmål innenfor rammen av et sosialt eksperiment.

Handlingen begynner ved starten av et nytt skoleår, hvor klasse 8D samles etter ferien. Stemningen er yrende og forventningsfull.

Idyllen brytes idet eleven Pierre klatrer opp i et plommetre og erklærer at ingenting betyr noe.

Herfra er handlingen en kontinuerlig nedover­spiral.

For å motbevise Pierres dystre påstand samles klassen i et nedlagt sagbruk. Her begynner ungdommene å ofre betydnings­fulle ting, i en voksende «haug av mening».

Det hele starter uskyldig med «Star Wars»-effekter, armbånd og solbriller, men beveger seg raskt ute av kontroll etter hvert som ofrene blir stadig mer inngripende og krenkende.

MØRKE: «Haugen av mening» blir mer og mer makaber etter hvert som handlingen i «Ingenting» skrider fram. Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Jomfrudom, kropps­deler og hellige symboler ofres. Døde lille­brødre graves opp fra kirkegården.

Slutten gir på ingen måte noen håp for fremtiden.

Mest av alt er «Ingenting» et dystert portrett av menneske­naturen, og av hvordan jakten på «det gode» kan utarte til masse­hysteri og sadisme.

Klisjé­preget musikk

Opera­versjonen av «Ingenting» er britisk, og ble satt opp første gang ved Glyndebourne-festivalen i 2016.

Utgaven i Bjørvika er en sam­produksjon med Det Kongelige Teater i København, hvor den hadde premiere i 2020.

En opera­versjon må nødvendigvis ofre en god del av originalens handlings­rikdom og formmessige kompleksitet. Librettist Glyn Maxwell har blant annet valgt å fjerne noen av de mest religiøst betente handlings­momentene fra boka.

Resultatet fremstår likevel ikke som noen utvannet versjon av Tellers roman. Det er voldsomme ting som utspiller seg på scenen i denne forestillingen.

Musikken, komponert av David Bruce, er jeg derimot ikke fullt så begeistret for.

Håndverket er riktignok upåklagelig. Musikken beveger seg effektivt og organisk fra store og rytmisk suggererende kor­scener til mer innadvendte og lyriske nummer for de fem hoved­karakterene.

Problemet er at musikken i for stor grad henfaller til sentimentalitet og velkjente klisjéer, særlig i noen av solo­numrene.

Dette svekker effekten av den direkte og kompromiss­løse emosjonaliteten på scenen.

EMOJI-O-RAMA: Smarttelefon-estetikken tar til tider overhånd i Steffen Aarfings ellers effektfulle scenografi. Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Slagkraftig regi

Til tross for den litt for tamme musikken har regissør Martin Lyngbo og hans team greid å skape en forestilling med slag­kraft.

Aktiv bruk av lys­setting og video­projeksjon gir forestillingen et stort visuelt spenn – fra det farge­sprakende til det natt­svarte.

Jannik Elkærs koreografi balanserer fint ensemble­presisjon og individuell frihet. «Ingenting» har periodevis svært mange unge mennesker på scenen samtidig, men forestillingen oppleves aldri som kaotisk.

Steffen Aarfings sceno­grafi er på sin side både enkel og effektfull.

Hovedgrepet er en stor dreiende vegg som fungerer både som sagbruks­kulisse, og som video­projisert bakgrunn for scenene hvor plomme­treet til Pierre utgjør forgrunnen.

Mye av teksten skrives underveis med store bokstaver på bak­veggen. Dette forsterker effekten av det direkte språket, og gjør det samtidig lettere å få med seg handlingen.

Det er imidlertid tydelig at regi­teamet bekymrer seg over at Tellers roman er skrevet før smart­telefonenes inntog i unge menneskers liv. Periodevis blir det kramp­aktig mange video­projiserte emojis og koreografert mobil­vifting.

STORSLAGENT: Et tresifret antall begavede ungdommer gjør «Ingenting» til en enestående opplevelse. Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

For en gjeng på scenen!

Det er mest av alt de unge utøverne på scenen og i orkestergraven som gjør «Ingenting» til en storslagen og gripende aften i hoved­stadens marmorerte prakt­bygg.

Operaens barnekor teller omkring 80 ungdommer i denne forestillingen, mens Opera­orkesteret er utvidet med 24 musikere i alderen 14-19 år.

Til sammen gir de publikum den enestående opplevelsen av begavet ungdom som gir alt de har på scenen, fordi de oppriktig – og med rette – tror de kan gjøre en forskjell.

GJENGLEDEREN: Mezzosopran Christina Jønsi gjør en solid innsats som den sosialt dominerende Ursula. Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett GLATT: Baryton Magnus Ingemund Kjelstad overbeviser som den nasjonalkonservative pappagutten Karl. Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett IDEALISTEN: Forestillingens fargeklatt er den politisk engasjerte Johan, som synges med overskudd av kontratenor Sean Bell. Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Hovedrollene ivaretas av fem unge profesjonelle operasangere, de fleste av dem enten nåværende eller tidligere solist­praktikanter ved Den Norske Opera og Ballett.

Her er det gjennomgående gode vokal­prestasjoner og troverdige portretter av ungdoms­tidens gjenkjennelige karakter­typer.

Størst inntrykk gjør de to outsiderne i klasse 8D. Den nihilistiske og plommetre­klatrende Pierre synges med forpint intensitet av tenor Simen Bredesen.

Sopran Eline Korbi starter litt forsiktig, men vokser etter hvert inn i rollen som den følsomme og empatiske Agnes. Solo­partiene utover i andre akt synges med en enkel inderlighet som virkelig berører.

GJØR INNTRYKK: Simen Bredesen (Pierre) og Eline Korbi (Agnes). Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Gamle, gamle menn, over hele linja

Med så solid innsats på scenen og fra orkester­graven er det synd at «Ingenting» ikke har et formspråk som er høyde med den beksvarte handlingen som utspiller seg i Tellers bok.

Særlig det faktum at musikken aldri virkelig utfordrer, oppleves som et paradoks i en opera basert på en roman som har nådd ut nettopp fordi den våger å bryte grenser.

Nå er det åpenbart en elefant i rommet her: Forfatteren av denne anmeldelsen er en mann på 49 år. Hva vet vel jeg om hva ungdom i dag liker?

Men kritikerens alder er i så fall ikke det eneste problemet.

Denne forestillingens komponist, librettist, regissør, scenograf og koreograf er nemlig alle godt voksne menn, et par av dem på god vei mot pensjonsalder. Et av få lysende unntak er kostyme­designeren, som er en kvinne under 40.

Ikke sikkert det betyr noe, men kanskje verdt å nevne.