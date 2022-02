Det er ikke så mange som henter avisen på trammen om morgenen lenger, få av oss betaler med fysiske penger på butikken, og den store snakkisen i kunstverden er blokkjedeteknologien som stempler digitale bildefiler som unike kunstverk – såkalt kryptokunst.

Det er sjeldent man trenger oppsøke biblioteker eller arkiver på jakt etter informasjon, den overflommer oss fra alle kanter i vår egen digitale boble.

Algoritmenes innsirkling og ensretting av vår bevissthet svekker vår toleranse for naturlig meningsbrytning.

Astrup Fearnley-museets utstilling «Information Today» handler nettopp om dette, om hvordan databehandling og informasjonskontroll styrer og preger våre liv.

HULLKORT: Laura Owens refererer i sine bilder til hullkortet – et fortidens lagringsmedium for informasjon, som i dag er erstattet av mer effektive metoder. Foto: Laura Owens / Astrup Fearnley Museet

Referanse til ikonisk MoMA-utstilling

Tittelen «Information Today» referer til den ikoniske utstillingen «Information» som ble vist på Museum og Modern Art i New York i 1970. En utstilling preget av opprørske, prosessuelle, institusjonskritiske prosjekter. Verk som nektet å felle seg inn i det klassiske museumshierarkiet, og som gjerne involverte betrakteren.

Hanna Derboven presenterte sin matematiske musikk. Hans Hacke foretok en spørreundersøkelse, der han tok tempen på publikums følelser om Vietnamkrigen. Vito Acconci meldte flytting til museet og hentet posten sin der hver dag, og John Giorno presenterte prosjektet «Dial a Poem», der de besøkende kunne ringe inn og få opplest et berømt dikt fra et stort poesiarkiv.

Selv om utstillingen regnes som en av de aller første store presentasjonene av konseptkunst, handlet den også om fremveksten av den nye informasjonsvirkeligheten, og dens påvirkning på menneskelivet. Det er med denne utstillingen som et historisk bakteppe når Information Today» tenker høyt omkring kunst og informasjon.

Den byråkratiske informasjonsarkitekturen

Noe av det mest i øyenfallende som møter oss i Astrup Fearnley Museets første etasje er den unge, franske kunststjernen Marguerite Humeaus uttrykkssterke lydinstallasjon Riddles (Jaws). Altså en dobbelttittel: gåter og kjever. Et verk som består av skinnende blanke stålbarrierer som får oss til å tenke på bagasjetraller og sikkerhetssluser. Installasjonen gir fra seg en hakkende, liksom saksende lyd. Og hver av stålbøylene har stripset på noe som likner en liten fiolett lyspære.

STRIPS: På stålbarrierene er det stripset på noe som ligner små fiolette lyspærer. Det er en underlig kontrast mellom den veldig forseggjorte installasjonen og det slurvete inntrykket som disse stripsene gir, mener NRKs kunstkritiker. Foto: Astrup Fearnley Museet

Overraskende nok har kunstneren selv i flere intervjuer og tekster koblet verket sitt til Sfinksen, som en gåtefull egyptisk grensevakt i Oldtiden. Slik vi må kunne levere riktig og fyllestgjørende informasjon når vi skal passere sikkerhetssluser i vår egen virkelighet, måtte den gamle egypter etter sigende svare på sfinksens gåte, eller bli fortært.

Jeg vet ikke helt om jeg får øye på sfinksen i dette, men jeg liker det kalde metalliske uttrykket, som et bilde på samfunnets muskuløse kjever; den byråkratiske kvernen vi alle må igjennom.

NETTVERK: Den Amsterdam-baserte kunstneren Ima Abasi Okon er opptatt av informasjonsarkitektur. Hun har skapt en plasskrevende installasjon bestående tynne wirer med stålkroker som fremstår som et nettverk av skjøre forbindelser. Foto: Mona Pahle Bjerke / NRK

Egyptiske mumiesoveposer

Et verk som fascinerte meg var Simon Dennys «Remainder» (2019). Han har skapt noen virkelig uhyggelige skulpturer – eller drakter, mektige stående soveposer som likner egyptiske mumier. Disse er sydd av sjal og skjerf eid av den tidligere britiske statsministeren Margaret Thatcher, som kunstneren fikk slått til seg på auksjon.

STATSMINISTERENS SJAL: Simon Denny har laget skulpturer av sjal som har tilhørt den tidligere britiske statsministeren Margaret Thatcher. Sjalene kjøpte han på auksjon. Merker som «Chanel» gir skulpturen eller kostymet et fashion-tilsnitt. Foto: Christian Øen / Astrup Fearnley Museet

For Denny som er fra New Zealand, en tidligere britisk koloni, er Thatcher et interessant utgangspunkt som et maktsymbol. Hun er også bildet på nyliberalismen og den frie markedsøkonomien.

THATCHER: Margaret Thatcher var statsminister i Storbritannia fra 1979 til 1990. Foto: DAVE CAULKIN / AP/NTB

Verket er herlig merkelig og rikt på referanser. Soveposeuttrykket får oss kanskje til å tenke på hvordan vi gjennom vårt fokus på helse og friluftsliv, og vårt utstyrshysteri, er i ferd med å utarme den naturen vi er så opptatt av.

Referansene både til Thatcher og til det gamle Egypt gjør dette til et verk som kan få deg til å bli stående og gruble en lang stund.

Informasjonens fremmedgjøring

Det er virkelig en interessant utstilling Astrup Fearnley-museet her har skapt i samarbeid med Basel Kunsthalle. En utstilling som ikke bare er visuelt betagende, men som undersøker noe viktig: den brennaktuelle problemstillingen knyttet til informasjonsalderens fremmedgjøring.

Det handler om hvordan informasjon er makt, og hvordan vi fort kan gå oss vill i trange, virtuelle rom i kapitalismens kretsløp, der selv den skapende kapasiteten er blitt en vare.

NRK anmelder Foto: Astrup Fearnley Museet Ekspandér faktaboks Tittel : «INFORMATION (Today)»

: «INFORMATION (Today)» Kunstnere : Med, American Artist, Alejandro Cesarco, Simon Denny, Lawrence Abu Hamdan, Marguerite Humeau, Zhana Ivanova, Tobias Kaspar, Gabriel Kuri, Liu Chuang, Ima-Abasi Okon, Laura Owens, Trevor Paglen, Sondra Perry, Cameron Rowland, Sung Tieu og Nora Turato.

Kurator : Elena Filipovic

: Elena Filipovic Produsert av: Kunsthalle Basel i samarbeid med Astrup Fearnley Museet.

Kunsthalle Basel i samarbeid med Astrup Fearnley Museet. Sted : Astrup Fearnley Museet, Oslo

: Astrup Fearnley Museet, Oslo Dato: 4.februar 2022 - 24.april 2022

