To tenåringsgutar er forelska i kvarandre, i det skjulte. Kan kjærleiken overleve skyttargravene i første verdskrig? Spaninga er stor gjennom amerikanske Alice Winn sin gode debutroman «In memoriam».

Sydney Ellwood og Henry Gaunt er 17-18 år. Privilegerte elevar på ein eksklusiv engelsk privatskule for gutar, innlosjert på internat med alt inkludert. Klassekameratar. Nære venner.

Dessutan hemmeleg forelska i kvarandre.

Ellwood (for på denne eliteskulen brukar også tenåringsgutar etternamn når dei snakkar om og til kvarandre) går lengst i å innrømme kjenslene. Han har vore saman med andre gutar før. Men berre i det skjulte.

Ulovleg homofili

Det går an å kose seg saman så lenge ein ikkje snakkar høgt om det.

Gaunt kan umogleg tenke seg at Ellwood bryr seg om han. Ikkje på den måten. Sjølv om også han har seksuelle erfaringar med andre gutar. Ikkje berre gode erfaringar, heller.

Begge veit uansett at i Storbritannia i 1914, er det ulovleg for menn å ha sex med menn. Det er venta at ein finn seg ei kone.

Alice Winn er god idet ho hoppar mellom gutane sine hovud. Utan å mase for mykje med det, viser ho tydeleg kor unge og umogne dei faktisk er. Krafta i ung forelsking.

Britisk heltedyrking

Ved kostskulen blir gutane oppflaska på greske heltedrama og romantisk poesi – og trua på at krig er edelt og tøft.

«Det er heltemodig å døy for landet sitt», lyder refrenget. «Ikkje syt, ver ein mann!»

Tror du på magi, spurte [Gaunt…] Jeg tror på skjønnhet [svarte Ellwood] Det er en form for magi, alt dette […] Det er derfor vi må slåss for det «In memoriam» av Alice Winn

Dessutan reknar alle med at den der krigen nedi Europa ein plass veldig snart vil vere over. Det britiske imperiet kjem sjølvsagt til å vinne, nærast før at britiske soldatar rekk å få støv på uniforma!

Slik blir det ikkje.

«In memoriam» syner veldig godt kor grotesk feil militær-leiarane på begge sider av krigen tok. Kor mange liv dei skusla vekk på elendig taktikk.

Den første verdskrigen Ekspander/minimer faktaboks Vara frå 1914 til 1918.

Dei allierte stod mot sentralmaktene.

Dei allierte var Frankrike, Storbritannia, Russland og (frå 1917) USA. Sentralmaktene var Tyskland, Austerrike-Ungarn og Det osmanske riket (dagens Tyrkia).

Vert rekna som ein av dei mest dødelege krigane i nyare tid, med rundt 18 millionar døde soldatar og sivile.

Var den første industrielle krigen, med fly, stridsvogner, ubåtar og giftgass.

Ved vestfronten i Europa, kom det raskt til stilleståande skyttargravskrig, kor fronten bevega seg få meter over lang tid, trass veldig mange døde soldatar.

Dei allierte vann. Noreg, Danmark og Sverige var nøytrale heile krigen.

Generasjonen som var ung under krigen, blir kalla «den tapte generasjonen», særs innan litteraturen. I tiåra som kom, fekk ekstreme ideologiar som nazisme, fascisme og stalinisme fotfeste. Kjelde: Store norske leksikon

Ved fronten

Gaunt vervar seg først. Han er halvt tysk. Den tyske mora hans vil gjerne vise for alle at familien står stødig på britisk side. Ho vil han skal dra.

Dessutan vil Gaunt gjerne kome seg vekk frå Ellwood. Det gjer så vondt at det aldri kan bli dei to!

I skyttargravene ved fronten i Belgia, sidan Frankrike, får han krigen rett i fleisen.

Den første verdskrigen er vanvitig brutal.

TAPT GENERASJON: 18 millionar menneske mista livet i den første verdskrigen. I Storbritannia kallar dei verdskrigen «The great war» – den store krigen. Generasjonen som var unge i 1914-18 blir kalla «den tapte generasjonen», sidan så mange døydde, og så mange mista ungdomstida si. Her ein fransk soldat med ein hodeskalle på slagmarka. Foto: STRINGER / Afp

Alice Winn legg ikkje fingrane imellom idet ho skildrar korleis unge kroppar blir rivne opp. Korleis blodet sprutar, og tarmane renn ut.

Ho er god idet ho, med klare og reine ord, viser kor skada dei unge mennene blir også på sinnet.

Psykisk skade i poesien

Dei altfor unge og uerfarne soldatane mistar ikkje «berre» armar og auger og bein. Dei mistar også tryggleik. Framtidstru. Seg sjølv.

At gutane har lært på skulen at ein ikkje skal snakke om kjensler, gjer ingenting enklare.

KOSTSKULEELEV: Alice Winn blei fødd i Paris, og har amerikanske foreldre. Ho har dysleksi, derfor lærte ho ikkje å lese før ho var ni år. Ho er utdanna ved ein engelsk elite-kostskule som liknar den ho skriv om i «In memoriam». For boka vann ho den britiske bokhandlarkjeda Waterstones sin debutantpris. Foto: NYT

Alice Winn er amerikansk, men blei utdanna ved ein britisk kostskule.

Noko av det aller mest vellukka og interessante med «In memoriam», er måten ho viser korleis den stive, kjensle-undertrykkande, hierarkiske elitekulturen ved kostskulen gir gutane eit alvorleg handikap i møte med verda utanfor.

Sjølvsagt kunne ingenting førebudd gutane på dei grufulle skyttargravene. Men det hadde hjelpt om dei i det aller minste klara å setje eigne ord på kjenslene sine.

I staden har gutane lært å sitere gammalgreske vers og romantisk poesi om kor stas det er med krig.

Men slike vers har ingenting med den faktiske krigen å gjere.

Indirekte er «In memoriam» også ei bok om kva kunst kan brukast til. Om når kunsten kjem til kort.

Alice Winn har basert karakterane i boka si på faktiske forfattarar som skreiv heim frå skyttargravene. Nokre overlevde, andre ikkje. Alle braut med den britiske tradisjonen for å romantisere krig i poesien. Dikta deira blei sinte. Valdelege. Brutale.

Skjør kjærleik

Etter kvart kjem Ellwood etter. Han vervar seg til same kompani som Gaunt.

Hvis det skulle skje noe forferdelig med Gaunt, så ville han at det skulle skje med ham også. «In memoriam» av Alice Winn

Kan det bli dei to? No som alle reglar – alt dei kunne om verda, om heltemot, om poesi og kunst og kjærleik – uansett er avslørt som løgn?

Skal det kunne bli, må dei først og fremst overleve. Det er vanskeleg nok. Nær umogleg, ofte. Dei er framleis tenåringar, men har mista fleire venner enn menn før dei gjorde gjennom eit heilt liv.

Oddsa er ikkje så bra. Alice Winn held effektivt spaninga varm heile romanen.

Mange forfattarar og filmskaparar har skildra skyttargravene før henne. Det verkeleg originale i «In memoriam», er kjenslene Ellwood og Gaunt kjenner for kvarandre.

Forelskingsforteljinga gjer at denne romanen forsvarer plassen ved sida av klassikarar som Erich Maria Remarque sin «Intet nytt fra Vestfronten» eller Wilfred Owens sitt antikrigsdikt «Dulce et Decorum est».

«In memoriam» er ei heftig anti-krigsbok, og ei gripande kjærleiksforteljing. Vond å lese, men god litteratur, om evige tema. Kjærleik. Og – dessverre like aktuelt – krig.

NRK melder Foto: Gyldendal Ekspander/minimer faktaboks Tittel : «In Memoriam»

: «In Memoriam» Forfattar: Alice Winn

Alice Winn Sidetal : 464

: 464 Sjanger: Roman

Roman Dato: 26. januar 2024

26. januar 2024 Forlag : Gyldendal

: Gyldendal ISBN: 9788205593565