Fosse går seg vill i skogen

Det er ei stor hending kvar gong Jon Fosse kjem med eit nytt teaterstykke.

Han er ein av dei mest spelte nolevande dramatikarane i verda, og den største norske dramatikaren etter Ibsen.

I 2014 slutta han å skrive for teater. I 2019 var han tilbake.

Det nyaste stykket, «I svarte skogen inne», spelar no ved Det Vestnorske Teateret og er òg ein del av Festspillene i Bergen.

PÅ VILLE VEGER: Karl-Vidar Lende spelar mannen som har køyrd seg vill på ein skogsveg. Foto: Thor Brødreskift

Det var den poesien, då

Det er ein ganske morosam tekst Fosse har skrive denne gongen.

Han handlar om ein ung mann som berre set seg i bilen og køyrer, mest på måfå, og endar opp på ein skogsveg. Han gir seg ikkje, køyrer på til han set seg fast langt der inne i skogen.

Så går han ut for å finna hjelp, kanskje hjå nokon som har ein traktor, og går seg vill.

Stykket startar idet det byrjar mørkna. Publikum sit på to sider av salen, og me er inne i ein skog, omkransa av store furutre.

Stolane er plasserte slik at det vert danna små stiar mellom dei. I midten, på sjølve scena, står ein stor stein.

Inn gjennom ein tåkelagt port kjem komponist Sjur Miljeteig, som karakteren Mann i svart dress. Miljeteig har med trompeten sin og spelar lunt, vakkert, poetisk, vart.

Men med denne starten gjer stykket det vanskeleg for seg sjølv: Det startar nett slik ein tenker eit Fosse-stykke skal starta. I eit slags poetisk landskap – men det låsar Fosse fast i den forma ein ser for seg at Fosse-stykke skal verta framførte i.

Miljeteig spelar fint, det er ikkje det. Det er berre at forma og verkemidla som er valde, ikkje nett løftar verdspremieren på eit nytt Fosse-stykke.

SPELER VAKKERT: Sjur Miljeteig står bak musikken til stykket «I svarte skogen inne» og er sjølv i ein av rollene. Han gjer ein god jobb, men lydbiletet overdøyver innimellom teksten. Foto: Thor Brødreskift

Overdøyva

Karl-Vidar Lende spelar hovudpersonen, han som tok seg ein biltur.

Lende har eit stort komisk talent. Settingen med ung forvirra mann som villar rundt i skogen og ikkje finn att bilen sin, skulle passa han perfekt.

Men regien legg opp til at han startar i høg fortviling, frustrasjonen eksploderer tidleg i stykket, og då er det lite å bygga opp frå for ein skodespelar som står åleine på scenen halve framsyninga.

Karl-Vidar Lende spelar mannen som har køyrd seg fast og gått seg vill i skogen. Foto: Thor Brødreskift

Lydlegginga er heller ikkje på teksten si side. Musikken som ligg under aukar i intensitet samstundes med teksten og overdøyver han til tider – slik kappast tekst og musikk om merksemda til publikum.

Eg trur lydlegginga hadde tent på å jobba mot teksten, ikkje med han.

Og samstundes gi betre plass til at teksten kunne få bygga seg opp sjølv med den stilla og dei små detaljane som er så viktige hjå Fosse. Lyset tar opp i seg mykje av dette.

Designet er fint, særleg billyktene som rammar inn scena.

GOD SCENOGRAFI: Billykter og furuskog er nokre av elementa som brukast i scenografien. Det fungerer godt. Foto: Thor Brødreskift

«I svarte skogen inne» er eit eksistensielt drama. Overskridingane er mange, stykket går att og fram mellom røynda og det magiske.

Det mørknar, det snør, den unge mannen døyr.

Men i mellomtida høyrer han foreldra snakka om han, det ligg skam og skuld bak den bilturen som førte han inn i den svarte skogen. Samstundes går foreldra ut for å leita med lykter, refleksvestar og gåstavar.

Og så kjem det ei kvitkledd ung kvinne og held den unge mannen med selskap. Ein engel, kan vere. Berre det at ho er litt Oskepott-aktig der ho spring rundt med berre ein sko.

Kvifor skjønar eg ikkje heilt.

Den store, lysande steinen er midtpunktet på scena. Der kviler Yngre mann (Karl-Vidar Lende) i lag med Yngre kvinne i kvit kjole (Reidun Melvær Berge) til snøen og mørkret hentar den unge mannen inn. Foto: Thor Brødreskift

Det Fosse ikkje lukkast så godt med i denne teksten, er dei passasjane der han har skrive inn røystene til foreldra til mannen – der dei snakkar, men ikkje er på scena.

Energien vert ofte heilt annleis i voiceover-parti, slik er det her òg.

Men desse foreldra, verkelege og reflekskledde som dei er når dei går ut på leiting etter sonen, er fint spela ut, særleg av Arnhild Litlere som mora.

FORELDRE: Arnhild Litlere og Svein Roger Karlsen spelar rollene som foreldra til den unge mannen. Bak rollene ligg ei aning av noko mørkt og komplekst. Refleksvestane og lyktene er fine innslag inn i den mørke skogscenografien. Foto: Thor Brødreskift

Køyrer seg fast

«I svarte skogen inne» er ei helsing til alle som går seg vill i seg sjølv og i livet.

Det er ikkje Fosse sin aller sterkaste tekst, men han er lun, leikar seg med ord og finn fram til ein humor midt i det eksistensielle alvoret. Men framsyninga maktar ikkje løfta all humoren fram.

Til det er det for mange effektar, for mykje som skal ta plass. Verkemiddel og tekst spelar ikkje alltid på lag, noko som verkar gjera det vanskeleg for skodespelarane.

Fosse sine tekstar treng rom for å falda seg ut. Det rommet får diverre ikkje teksten denne gongen.

I staden gjer framsyninga nett det ho handlar om: køyrer seg fast der inne i svartaste skogen.