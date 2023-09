Kunst i kampens hete

«Mennesket er et politisk vesen» skrev Aristoteles for snart to og et halvt tusen år siden.

Gjennom hele menneske­hetens nyere historie har kunsten på ulike måter speilet politikk og samfunn.

Fra den egyptiske og romerske oldtids makt­befestende kunst­uttrykk, til 1970-tallets rasende aktivisme og parole­formspråk.

Utstillingen på Notodden viser fram norsk politisk kunst fra Tangen-samlingen, fra mellomkrigs­tiden og frem til 1980-tallet.

FRA OLJEFONDSJEFENS HVELV: Blant kunstnerne som stilles ut på Notodden er Arne Ekeland, Morten Krogh, Roger Gjerstad, Per Kleiva og Sveinung Iversen. Foto: Tomasz Wacko/NIA

På vei inn undrer jeg på hva slags politisk kunst som egentlig finnes i samlingen, og om det er et stort nok utvalg til å løfte noen nye og interessante perspektiver på dette omfattende temaet.

I Norge opererer vi med en begrenset forståelse av politisk kunst – ofte er det venstre­sidens kunst vi assosierer med sjangeren.

Hinsides det rene tendensmaleri

Telemark Kunst­senter tar selvsagt ikke mål av seg til å presentere noen fullstendig fortelling om den norske politiske kunst­historien fra begynnelse til slutt.

Utstillingen viser oss heller glimt inn i viktige epoker der den samfunns­kritiske kunsten har stått sterkt.

«HENRETTELSESMORGEN»: Dette er ikke blant Reidar Aulies beste bilder, men likevel er det litt mindre programmatisk og skolebokaktig enn det andre. Her er det fanger, skildret som enkeltindivider stilt opp mot ansiktsløse soldater som skal henrette dem. Soldatene danner en vegg av mekanisert upersonlig ondskap. Kroppene deres henger liksom sammen som del av den samme drapsmaskinen. Det er krigsmaskineriet som er kroppsliggjort. Det brutale, det nådeløse. Her tror jeg han har hentet inspirasjon fra Goyas dramatiske scene 3. mai 1814. Foto: Kunstsilo / Even Askildsen

Utstillingen er inndelt i ulike temabolker.

En avdeling er viet det såkalte tendens­maleriet knyttet til sosialistisk kultur­front i mellomkrigstiden.

Røde faner hevet mot himmelen og den upersonlige massen av arbeids­løse er motiver som er typiske for denne fasen.

I utstillingen er det særlig Reidar Aulie som representerer kulturfronten, dessverre med noen av hans svakere arbeider.

«TALEREN»: Dette er heller ikke Aulie på sitt beste. Dette er et nokså programmatisk og ferdigtygget uttrykk. Dette grafiske bladet er en versjon av det litt mer spennende maleriet «Tendens» 1931. Som der ser vi i denne versjonen en mann som snakker og gestikulerer foran en blafrende rød fane, midt i en folkemengde i et urbant havneområde. Vi ser en mor med en baby, en mann med armen om en ung sønn. I det opprinnelige maleriet ser vi også en muligens prostituerte kvinne med dyp utringning. Det svekker denne versjonen at hun er tatt ut. I det opprinnelige maleriet er hun det tematiske tyngdepunktet. Hos Karl Marx er horen selve bildet på det moderne mennesket, slik hun både er produsent og vare i en fremmedgjort økonomi. Foto: Tomasz Wacko

I denne avdelingen vises også noen kraftfulle og ekspressive verk av Arne Ekeland, mellomkrigs­tidens mest ruvende og samfunns­kritiske kunstner, som med sin drømme­aktige surrealisme går hinsides det rene tendens­maleriet.

Makt og maskespill

Det er morsomt å se en kunstner som Terje Bergstad, som er en glemt gigant i norsk kunst­historie – en stor kunstner som med et ekspressivt formspråk tar for seg sterke eksistensielle temaer, som tilværelsens lidelse, og menneskets evige ensomhet.

I mine øyne overgår han mange av de tyske ekspresjonistene.

Dessverre er heller ikke han representert med det beste utvalget bilder.

I SKOLE HOS AULIE: Reidar Aulie fremhevet Terje Bergstad som sin aller mest begavede elev. I bildet her ser vi at han har noe kalligrafisk ved sitt uttrykk: at bildet er preget av en flyt, og en organisk gjennomgående bevegelse. Foto: TOMASZ WACKO/NIA Jeg har ikke oversikt over hvor mye Bergstad som fins i Tangen-samlingen, men jeg synes jo dette er litt dårlig gjort mot en dyktig kunstner som Bergstad. Det er sjeldent han er så slapp i sin formgivning som her – dette kunne man godt spart ham for. Foto: TOMASZ WACKO/NIA

Men det som i hvert fall er et utvilsomt hoved­verk i norsk politisk kunst­historie, er Kjartan Slettemarks ikoniske collage­serie «Nixon Vision».

Fra en Gevalia-reklame klippet han ut en slank kvinne­hånd som holder en kaffkopp, og limte den inn i et bilde av den daværende amerikanske presidenten Richard Nixon – slik at det ser ut som om det er presidenten selv som holder koppen.

I utstillingen kan vi se ulike versjoner der Slettemark med formsikker collage­teknikk, både subtilt og mer drastisk har endret presidentens fysiognomi.

Om vi ikke gjenkjenner mannen, fornemmer vi uansett at det handler om makt og maske­spill.

FORTSATT RELEVANT?: Men hvor interessant er dette verket for unge i dag, som ikke aner hvem Nixon er? Prosjektet er nok enda mer spennende hvis man kjenner den politiske konteksten, likevel mener jeg at det solide collagehåndverket, og det sterke uttrykket... gir verket en berettigelse som går utover de aktuelle politiske hendelsene, og personen Richard Nixon. Foto: E. ASKILDSEN/KUNSTSILO Foto: E. ASKILDSEN/KUNSTSILO

Poesi og politikk i skjønn forening

En annen gigant innenfor politisk kunst i Norge er Per Kleiva. Han er representert med blant annet «Blad fra imperialismens dagbok» fra 1971.

Her ser vi svarte soldat­støvler og mørke helikoptre over en vakker blomster­eng.

NORSK POPKUNST: Kleiva var en av de aller fremste representantene for norsk popkunst, og hentet inn den karakteristiske lekne overflatedyrkende popestetikken... Foto: Kunstsilo / Even Askildsen men han ladet den med et sterkt politisk innhold som i mindre grad preger popen i Amerika og på kontinentet. Foto: Kunstsilo / Even Askildsen Foto: Kunstsilo / Even Askildsen

Her kombinerer han noe idyllisk og noe uhyggelig, og minner oss om at en fjern krig, en slag­mark langt borte, ikke bare er et fremmed­artet navn, men et virkelig sted der barn leker, der mennesker lever sine liv, og dør.

Det er denne form­sterke presise og poengterte måten å formulere et visuelt budskap som kjennetegner Per Kleiva.

«KNIV I VATN» (1971): Kleiva var en mester innenfor visuell kommunikasjon. Han var utrolig dyktig til å oversette dilemmaer eller problemstillinger til visuelle uttrykk. Dette er et sterkt bilde på det fåfengte forsøket på å skulle skjære i vann. Dette oppsummerer nettopp denne kraftfulle brytningen som vi ofte finner hos Kleiva: det aggressive og opprørske, og det reflekterende og poetiske. Per Kleiva var med på å danne den såkalte GRAS-gruppen, som gjennom grafikk som et reproduserende medium, kunne bringe kunst ut til folket. Foto: Kunstsilo / Even Askildsen

Befester myter fremfor å ta hull på dem

Utstillingen viser oss utvilsomt noen viktige glimt inn i den menings­sterke kunsten i Norge.

Men jeg opplever nok at den befester snarere enn å utfordre myter knyttet til menings­sterk kunst.

For eksempel styrker den opplevelsen av at politisk kunst er synonymt med venstre­sidens kunstneriske opprørs­uttrykk.

Nå har jeg selvsagt ingen full oversikt over hva Tangen-samlingen har å by på og hva de eventuelt har valgt bort. Om de så måtte ha gjort noen innlån, mener jeg de burde ha inkludert noen verk fra samtiden som kunne vise oss at politisk kunst ikke er et rent historisk fenomen.

Ikke desto mindre byr utstillingen på noen virkelig ruvende kunst­historiske ikoner.