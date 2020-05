Terningkast 5

Beste låter: «Party 4 u», «Pink diamond», «Anthems»

Charli XCX har bygget varemerket sitt på avantgardistisk og eksperimentell fikling med elektropop, i tillegg til rene musikalske etegilder med flere av verdens største artister. Hun har samarbeidet med blant andre Iggy Azalea, Selena Gomez, Blondie, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Hun er med andre ord en skaper å regne med i utviklingen av fremtidens popsound. Nå har hun skapt en hard, rave-inspirert og sjangerutforskende elektropop-plate som åpner helt nye dører.

Samarbeidsprosjekt

Da pandemien traff, bestemte Charli XCX seg for å invitere både fans og andre artister med på et samarbeidsprosjekt som skulle bli oppfølgeralbumet til kritikerroste «Charli» fra 2019. Nå er resultatet endelig klart, og det er tydelig at lange livestreams, workshops og idémyldringer med produsentene A.G Cook, BJ Burton og artistene Diplo, Clairo og Rita Ora har gitt musikalsk avkastning.

«How I’m Feeling Now» skal skildre hvordan Charli XCX tror pandemien og karantenetilværelsen har påvirket oss.

Allerede fra åpningslåta «Pink diamond» kommer savnet etter mørke undergrunnsfester til syne. Charli XCX startet karrieren som rave-dj i London, og det har aldri vært tydeligere enn på denne grimy, møkkete og beinharde åpningslåta.

For de av oss som var glad i den kontroversielle rave-gruppa Crystal Castles med den fantastiske Alice Glass i front, gir første tredjedel av «How I’m Feeling Now» gode minner fra starten av 2010-tallet. En av de allerede publiserte singlene, «Forever», byr også på en hardere og mer sjangernysgjerrig tolkning av en mer klassisk popformel, og blir dermed aldri forutsigbar eller kjedelig.

HØR «Forever» fra det nye albumet.

Universelle sannheter

Her ligger mye av nøkkelen til hvorfor «How I’m Feeling Now» funker: Selv der Charli XCX benytter seg av klassiske popgrep, er det med en uforutsigbar nysgjerrighet som kommer til å inspirere elektronisk popmusikk i tiden som kommer.

Som på «7 years», der vi åpner med en vocoder oppå en passe klein tekst – «So hard, the things that we’ve been through / Could have fallen but we only grew». Et klassisk popgrep: Tekst brukes ofte bare som et instrument ment for å samle så mange mennesker som mulig:

Er det noe vi alle kan være enige om? Noen universelle sannheter alle stiller seg bak? Er diskriminering dårlig, for eksempel? Er kjærlighet av og til vondt? Ja, da blir det poplåt.

Derfor er jeg forsiktig med å bedømme bred popmusikk på tekstlige kvaliteter. Viktigere er det at det beskjedne tekstarbeidet skjules av et innovativt musikalsk bakteppe. Dette gjelder flesteparten av låtene på skiva. De tidvis sukkersøte tekstene får følge av beinharde synther og spennende beats som gjør dem perfekt til Negronien på bassengkanten, eller Fun Lighten på balkongen utover sommeren. For eksempel kommer den smelldigge «Party 4 u» garantert til å sprenge noen parkhøyttalere i år. (Men husk å holde avstand.)

Enda mer imponerende er det at «How I’m Feeling Now» er skapt på bare litt over en måned. Albumet ble annonsert 6. april, og sluppet 15. mai. Charli XCX har på bortimot rekordtid laget et album som sparker i stykker de rådende oppfatningene om hva elektropop kan være, og viser at hardt fortsatt er tøft.

Elektropop må ikke være oppskriftsmessig, masseprodusert vrøvl som ikke utfordrer lytteren. Det kan også være «How I’m Feeling Now». Charli XCX har forresten allerede annonsert enda et album som slippes før 2021. Bare å glede seg.

