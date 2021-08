«Hjerteknuseren» er Anne B. Ragdes tjuetredje bok siden debuten i 1990. Vi vet fra før at forfatteren behersker kunsten å fortelle en historie, tegne en karakter. Slik er det også i denne nye romanen.

I hvilken grad den er vellykket, kan diskuteres.

Dysfunksjonelt mor og sønn-forhold

Da Jonetta Hågsnes, vår hovedperson, kom inn til helsesenteret med den 25 år gamle sønnen Ragnar i baksetet på Volvoen, fikk hun en overraskelse. Hun var overbevist om at slampen har fått et slag og at det sto om livet, et helikopter måtte tilkalles og det straks. Legen kunne imidlertid fortelle henne at sønnen var godt gammeldags dritings, med en promille på 3,1. Hvilket er veldig mye, også om det ikke hadde vært midt på den såkalt blanke formiddagen. Ragnar ble pumpet, mor og den gamle bilen kunne frakte ham tilbake til hytta og ferien.

Jonetta er et ensomt menneske, hun har passert 60, hun er enke etter en advokatmann som heller hjalp asylsøkere enn å jage karrieren. Selv har hun en gråtrist jobb i et storkjøkken, der hver bidige mandag innledes med at Jonetta lager 20 liter brun saus. Handlingen foregår imidlertid mens hun har ferie på den beskjedne hytta hun eier i skogen. Jonetta trives best alene, hun tror i alle fall det, og skulle gjerne sett at Ragnar fant noe annet å bruke hennes ferieuker på.

At Ragnar, sønnen, har utviklet seg til å bli en hjemme hos mamma-boende slamp, det visste Jonetta allerede før episoden på helsesenteret. Han har ikke jobb, aktivitetene hans begrenser seg tilsynelatende til onani og mobilsurfing. Forsøket på studier tror Jonetta ble gjort for noen lettskaffede studielånskroners skyld. Nå ligger inkassovarslene uåpnet på rommet hans.

Bygger spenning

Jeg nevnte Anne B. Ragdes evner som forteller i starten av anmeldelsen. I «Hjerteknuseren» utvikler hun lenge spenningen mellom mor og sønn på en måte som antyder for leseren at noe kan komme til å skje, noe som ikke er av det gode. I så måte kan lange stykker gi assosiasjoner til en Karin Fossumsk måte å bygge stemning på. Som om romanen befinner seg i krimlitteraturens randsone. Og, det fungerer. Lenge.

Jeg har mer enn en gang tidligere lagt særlig merke til Anne B. Ragdes selvfølgelige omgang med de daglige syslene, gjerne de som før ble tillagt kvinnenes verden, husarbeidet. Ragde kan i detalj beskrive tilberedingen av et godt grønnsåpevann, beskrive de riktige fremgangsmåtene når et rom skal få gjennomgå. Hun skriver arbeidsgleden, men lar også leseren humre over en enorm tiltaksevne og – lyst når filleryene og overmadrassen bare må vaskes, og det lyt skje fort. Ikke alltid med ønsket resultat.

Romanens univers er strengt kvinnelig, iblant i en forstand som nærmer seg anakronistisk. Kan hende er Jonetta selv redd for det, å bli en anakronisme i eget liv.

Så langt, alt vel.

Begrensningens kunst

Samtidig kan det bli mye. Omkring side 150, godt og vel halvveis ble utålmodigheten merkbar for min del. Grepet «noe kommer til å skje» kan være godt, men det har sin begrensning. I det Hendelsen omsider kommer, er den akkurat så interessant at den drar leseren med seg videre.

Jeg skal, som vanlig, vokte meg for å si mer om den videre handlingen, hva Hendelsen består i og hvilke muligheter som åpner seg. Jeg skal også understreke at denne romanen aldri blir uinteressant. Samtidig må jeg legge til at bokas lengde, de mange hverdagslige detaljene og Jonettas nær ustoppelige tankekvern grenser til overforing av leseren.

Jeg bør legge til at Anne B. Ragde gjør det litt lett for seg når hun lar den observante Jonetta frakte sin snydens fulle sønn til lege – promille 3,1, som sagt – uten å ane at det kan være snakk om fyll, heller enn et hjerneslag. Jeg mener å ha empiri for at vi mennesker også lukter børst når inntaket har vært tilstrekkelig, ikke minst inne i en sommervarm bil.

Som sagt, detaljer og beskrivelser er fint gjort, men de bærer ikke i seg nok handling eller refleksjon til å forsvare 270 sider. Jonetta er en fint tegnet karakter, men tendensen til periodevis tomgang drar inntrykket av denne romanen ned.

Og hvem tittelens hjerteknuser er? Et godt spørsmål, som man gjerne sier. Den som leser finner nok ut av det.

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Tittel: «Hjerteknuseren»

«Hjerteknuseren» Forfatter: Anne B. Ragde

Anne B. Ragde Sjanger: Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur Forlag: Strawberry Publishing

Strawberry Publishing Dato: 26. august 2021

