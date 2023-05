Helt siden «Dance Dance Revolution» definerte en ny spill­sjanger for rundt 25 år siden, har drøssevis av spill hentet inspirasjon fra musikkens verden.

Spill som «Metal: Hellsinger» og «Crypt of the Necrodancer» har eksperimentert med å kombinere musikk­spill med andre sjangre. «Hi-Fi Rush» er nok et tilskudd.

Dette action-rytme­spillet lar seg inspirere av det aller meste – og det blir ofte litt for mye av det gode.

For de små

Du spiller som Chai, en fyr med ett mål i livet: å rocke.

I takt med musikken skal du kjempe deg gjennom roboter og andre slemminger som helst vil se Chai død.

Spillet er skapt for barn og unge. Manuset, regien og historie­fortellingen er som dratt ut av Nickelodeon med tøysete stemmer, karikerte rollefigurer og vitsete replikk­føring.

MED MUSIKK SOM VÅPEN: «Hi-Fi Rush» inneholder åtte lisensierte låter fra artister som Nine Inch Nails, The Black Keys og The Prodigy, samt en mengde spesialkomponert musikk. Faksimile: Bethesda

Litt av alt

«Hi-Fi Rush» er fullstappet av forskjellige angreps­kombinasjoner som klasker fiender opp i luften, sender lyd­bølger langs bakken eller påkaller andre karakterer.

Disse over­drevent spektakulære triksene kan du kjøpe med valuta du plukker opp på din ferd.

Dette, sammen med justerbar vanskelighet, gir spillet høy gjenspillbarhets­verdi.

Og hvis du setter pris på et polert ytre, leverer «Hi-Fi Rush» virkelig varene.

Den tegnefilmaktige stilen kan minne om en blanding av Zelda-spillet «The Wind Waker» og anime. Til og med jeg som nærmest er totalt blottet for estetisk sans, kan se at dette spillet er særdeles vakkert.

Men er det gøy å spille? Ikke så ofte som jeg skulle ønske.

En tutorial til besvær

En tutorial skal helst være som en bass­gitar. Den skal berike opplevelsen uten at man legger merke til den.

Her får du den presset så hardt opp i fjeset at til og med karakterene kommenterer det.

Men når man endelig stirrer fienden i hvit­øyet, er det som om man ikke har lært noen ting.

Jeg har fremdeles ikke forstått hvordan et spill kan ha en så lang og inngående tutorial, og likevel snyte deg for det aller viktigste du trenger: hvordan combaten og scoringen fungerer.

Se streamen fra da NRKs spillkritiker og LL35-beboer Aslak Maurstad spilte seg gjennom «HiFi Rush»!

Musikk ­ spill med bitte liten m

Hele spillet er altså basert på å bevege seg og slåss i takt til musikken, og på det punktet er «Hi-Fi Rush» altfor svakt.

De rytmiske utfordringene er så heidundranes enkle at man kunne funnet dem i barneboka «Tassen får seg musikkspill».

Det kan godt hende dette er riktig vurdering for å være en myk inngang for nye spillere, men som en erfaren musikk­spiller savner jeg å utfordres rytmisk fremfor å bli overlesset med informasjon.

Mye av grunnen til at rytme­spillet «Beatstar» har gjort så stor suksess, er på grunn av det rike musikk­utvalget. I «Hi-Fi Rush», derimot, spiller du til et lyd­bilde med minimal variasjon.

Det er ofte vanskelig å peke på hvor den ene sangen slutter og den neste begynner. Kalibreringen er også mangel­fullt gjennomført.

Glimter til

«Hi-Fi Rush» fungerer best når man får fokusere på å slåss i takt med musikken. Spesielt boss­fightene lar deg leke deg som rytmisk kamp­gymnastiker.

Og når du danser rundt på banen før du lander en farge­sprakende finisher, lykkes spillet i å skape noe nytt og friskt.

Dessverre er det lenge mellom de gode boss­fightene som jeg så gjerne skulle hatt flere av. I stedet får vi lang­dryge kamper mot gjen­brukte fiender, uinspirerte plattform­baner og en god del cut­scenes som jeg gjerne skulle vært foruten.

Starten på noe godt

Per nå havner «Hi-Fi Rush» i bunken over spill som prøver på noe veldig kult, men famler litt for mye.

Samtidig kan man sikkert finne stor glede i spillet dersom man vil ha avbrekk fra Disney+, er helt uerfaren med musikk­spill, eller om man skrur opp vanskelighets­graden til maks og utfordrer seg selv.

Og selv om spillet ikke treffer meg personlig, er dette nok et skritt i en spennende retning for musikkspill­entusiaster.