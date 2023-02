Det er en ære for en kunstner å stille ut i de gamle, vakre salene på Frogner. Det ligger en spennende utfordring i opp­draget: Her må kunstneren formulere en holdning til selveste Gustav Vigeland.

Akkurat det er ingen sak for Elise Storsveen. I likhet med den store billed­huggeren tar hun fatt i livs­temaer som fødsel, kroppslig forfall og aldring.

Tittel­verket «Hetebølgene» handler nemlig ikke om global oppvarming som du kanskje skulle tro, men om klima­endringene inne i kvinne­kroppen. Overgangs­alderen, klimakteriet, er for mange både et skambelagt og et ubehagelig tema.

Jeg elsker at Elise Storsveen med interesse og fascinasjon utforsker denne forvandlingen i sin egen kropp.

I den store utstillings­salen i museet vises fem flate tekstil­figurer utført i applikasjonsteknikk med håndsøm.

UVANT BAKGRUNN: Det er ikke tvil om at disse uttrykkene ville kommet enda bedre til sin rett mot en hvit vegg. Men de litt skingrende kombinasjonene bidrar også til å styrke opplevelsen av det slitsomme ved erfaringen som skildres.

Ubehaget er til å ta og føle på

Tekstil­kroppene henger fra taket i tynne tråder foran veggen. Her har hun sydd ulike former og strukturer i overflaten. Noen ganger spiraler, andre ganger vabler som i et boble­stoff.

Disse formene er fremhevet med maling. Skissene til disse kroppene er laget under hete­tokter, som et forsøk på å nedtegne opplevelsen. Det er virkelig fem sterke selvportretter, der ubehaget er til å ta å føle på.

Figurene ser ut som de er i ferd med å gå ut av sitt gode skinn.

Det er kropper i utakt med seg selv. En sitter på huk med et desperat blikk, en annen i spagaten med tre pupper og et ansikt som er stripete av ubehag.

En tredje figur viser en slags kroppslig dobling, som en siamesisk tvilling, der de to over­kroppene er på vei i hver sin retning.

Jeg liker den nesten grafiske måten hun jobber med form. Det er også farge­messig veldig fint gjort: En kropp er blek­turkis med oransje spiraler som varme­sirkler plassert rundt om i den herjede kroppen.

En annen nesten helt abstrahert skikkelse er utformet i skinnende klar­blå og dyp­blå med et fosforiserende gult flettverk av linjer omkring hodet.

Dette er en kraft­full og rå skildring av private kroppslige erfaringer. Der jeg står i museums­salen kjenner jeg at jeg for alvor begynner å grue meg!

FLERE SOM GRUER SEG? Når jeg ser slike figurer så lykkes kunstneren med å overføre ubehaget til meg som tilskuer. Foto: Øystein Thorvaldsen

Krevende interiør

En annen utfordring som ligger i oppdraget for en kunstner som skal stille ut på Vigeland­museet, er at man må skape verkene sine med tanke på den ganske fremtredende mursteins­røde veggen og det spraglete, nesten dyreprint­aktige stein­gulvet.

Det egen­artede interiøret er vernet, så her gjelder det å skape noe som fungerer innenfor disse ganske krevende rammene.

I tittel­verket «Hetebølger» fungerer dette nokså bra, selv om figurene tidvis koloristisk skingrer litt mot veggens valør.

Det slitsomme i de subtile farge­kollisjonene understreker tematikken, og rødfargen aksentuerer også opplevelsen av at kroppene koker.

KOMPLIKASJONER: «Fødsel» er et applikasjonsverk uten bunn, slik at selve veggen danner bakgrunnen. Det fungerer ikke særlig bra. Foto: Øystein Thorvaldsen

Interiøret radbrekker verkene

Slik fungerer det dessverre ikke i de andre salene.

I den ni meter lange frisen som skildrer en fødsel går uttrykket full­stendig i opp­løsning.

Det kraftfulle sorte gitteret hun har skapt, symboliserer kanskje opplevelsen av å være fanget i smerte. Dette kunne vært et uttrykks­sterkt virke­middel hvis det ikke måtte slåss om oppmerksomheten.

Ikke bare med de mange ulike klare farge­valørene i selve tekstilen, men også gulvet og bak­veggen.

Her synes jeg Elise Storsveen skulle gjort oss og sitt eget prosjekt en tjeneste og laget en stoff­bunn i en nøytral farge.

Kanskje kan hun argumentere for at kaos og oppløsning passer godt i skildringen av en fødsel. Men her opplever jeg ikke at farge­kollisjonene tilfører noe slik som i Hetebølger-salen.

Her slår det verket fullstendig i hjel både form­messig og koloristisk.

KAMPEN OM OPPMERKSOMHETEN: Her slår interiøret i hjel de vakre fargeklangene. Foto: Øystein Thorvaldsen

Kommer ikke til sin rett

Særlig mye bedre går det ikke med det siste verket: «Mellomrom». Her jobber hun med skjøre, papirklipp­aktige former og vare farge­toner som fullstendig radbrekkes av det visuelt støyende interiøret.

At Vigelandmuseets saler er vernet, er et faktum som man ikke kan gjøre stort med. Men i møte med et fargerikt og mangfoldig prosjekt som Storsveens, burde man nok gått noen runder til for å se om det var måter å skape en mer egnet ramme omkring prosjektene.

Like fullt gjorde utstillingen, og ikke minst hete­bølgene, et sterkt inntrykk på meg.

