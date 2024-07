Åpnings­konserten under Olavsfest har etablert seg som en av de mest særegne begivenhetene innenfor det norske festival­feltet.

Håpet mitt når jeg går inn i Nidarosdomen, er å få oppleve en begivenhet som åpner en høyere himmel og tegner opp noen lengre linjer – samtidig som den ikke mister fotfestet i det dags­aktuelle.

Fjorårets åpnings­konsert levde ikke helt opp til disse forventningene. Men i år er Olavsfest tilbake der festivalen bør være.

GAMMELT OG NYTT: Slovensk filharmonisk kor og Nidaros Vokal fremførte klassisk Rakhmaninov og nykomponert Sommerro, dirigert av Ragnar Rasmussen. Foto: Ole Martin Wold

På årets åpnings­konsert ble en helstøpt fremførelse av Sergej Rakhmaninovs berømte «Vesper» supplert med Henning Sommerros nyskrevne tonesettinger av liturgiske tekster brukt i Nidarosdomen frem til reformasjonen.

Det er vanskelig å unngå opplevelsen av en kulturell og liturgisk forening av øst og vest i en tid hvor den politiske avstanden synes uoverkommelig.

I tillegg fikk publikum oppleve flotte prestasjoner fra Slovensk filharmonisk kor og Nidaros Vokal, begge kyndig dirigert av Ragnar Rasmussen.

Allnattsvake med fremdrift

I all hovedsak var konserten en fremføring av et av hoved­verkene for kor a cappella: Rakhmaninovs «Vesper» Op. 37, komponert i et krigs­rammet Russland vinteren 1915.

Verket er en tonesetting av kirkeslaviske tekster fra den store gudstjenesten som i århundrer har blitt avholdt kvelden før større høytids­dager innenfor den russisk-ortodokse kirke.

HELSTØPT: Slovensk filharmonisk kor overbeviste i sin fremføring av Sergej Rakhmaninovs «Helnattsvake». Foto: Ole Martin Wold / Olavsfest

10 av de i alt 15 satsene er basert på eldgamle salme­melodier, mens de gjenværende fem bruker det komponisten selv karakteriserte som «bevisste forfalskninger» av slike melodier.

Resultatet er et usedvanlig rikt korverk som fremstiller nærmest et komplett ortodoks-kristent verdens­bilde, fra skapelsen til oppstandelsen.

Kravene til korsangerne er formidable, ikke minst til bassene som enkelte steder må synge i svært dypt stemmeleie.

Slovensk filharmonisk kor er for meg et nytt bekjentskap, men imponerte med presis intonasjon (med noen få unntak) og velbalansert klang med god kjerne i alle stemme­grupper. Bassene taklet den avgrunnsdype B-en som avslutter femte sats med glans.

Ragnar Rasmussen ledet en fremførelse med mye fremdrift, uten at uttrykket ble oppjaget. Frasene fikk utfolde seg organisk, med fin fleksibilitet i tempo.

Det eneste jeg savnet, var en enda større dristighet til å ta utvalgte passasjer helt ned i pianissimo.

KYNDIG DIRIGENT: Ragnar Rasmussen er til daglig professor i ensembleledelse ved NTNU og var dirigent under åpningskonserten. Foto: Ole Martin Wold

Uforløst enhet

I tillegg bød konserten på nykomponert musikk av Henning Sommerro, komponisten som mange forbinder med en eviggrønn munnspillmelodi uten å vite at han er professor ved NTNU.

Sommerros «Helnattsvake» består av fem relativt korte satser. Disse ble fremført med matematisk regelmessighet etter hver tredje sats i Rakhmaninov av et mindre og separat vokal­ensemble, Nidaros Vokal (de to korene fremførte en sats fra hver av de to verkene sammen).

«Helnattsvake» fremsto som uttrykksfull og håndverks­messig solid musikk innenfor et moderat moderne tonespråk, og ble fint ivaretatt av nystiftede Nidaros Vokal.

Måten Sommerro ble sammenstilt med Rakhmaninov, overbeviste meg imidlertid aldri helt.

Delvis skyldes dette mangelen av en program­tekst som kunne gitt utdypende informasjon om både valget av tekster og hvordan Sommerros verk forholder seg til Rakhmaninov, liturgisk og musikalsk.

SOLID: Nidaros Vokal er et relativt nystartet vokalensemble som består av nyutdannede sangere fra NTNU. Foto: Ole Martin Wold / Olavsfest

Mest av alt er det en stilistisk avstand mellom de to verkene som gjør at sammen­stillingen skurrer. Rakhmaninovs musikk preges av lange linjer i et moderat tonespråk som forener romantisk harmonikk og gamle kirketonearter.

Sommerros er langt mer kortpustet, eklektisk og kontrastrik, med vekt på utstrakt repetisjon av tekst og korte musikalske motiver.

Fra et rent musikalsk perspektiv hadde jeg sant å si foretrukket at de to verkene ble fremført hver for seg. Her fremsto det som et uforløst forsøk på å skape en enhet.

Maktens musikk og musikkens makt

«Makt» er temaet for årets Olavsfest, og åpnings­konserten gav rike muligheter til å fundere over maktens utfoldelsesmåter i ulike domener.

Ukrainske kultur­institusjoner har, forståelig nok, bannlyst fremførelser av russiske verk mens krigen mot Russland pågår. I en kronikk i The Guardian i 2022 oppfordret Ukrainas daværende kultur­minister vestlige allierte land om å gjøre det samme.

Så langt har få tatt til orde for å kansellere et verk som Rakhmaninovs «Helnattsvake», til tross for den russisk-ortodokse kirkes utstrakte Putin-propaganda etter 24. februar 2022.

Verket ble fremført både under Oslo Kirkemusikkfestival i mars i år, og i fjor som del av Bergen Filharmoniske Orkesters markering av Rakhmaninovs 150-årsjubileum.

Grunnene til å fortsette å fremføre komponister som Tsjajkovskij og Rakhmaninov, er åpenbare.

Mer enn noen gang trenger vi å fremme et kunstsyn som unngår å redusere flertydige og komplekse verk til enkle identitets­politiske kategorier.

Åpnings­konserten under årets Olavsfest var et viktig bidrag i så måte.