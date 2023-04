Den perfekte vårboken

Allerede fra første avsnitt byr Lina Breidablik på setninger med uvanlig poetisk snert.

Under over­skriften «Asketreet» skisser hun raskt opp reisen hun skal ta oss med på.

«(…) iblant går eg ut i gatene i byen der eg bur, går på kryss og tvers og møter folk eg kjenner eller ikkje kjenner, alt er liksom linjer, men kjennest som ein stabel, nei som ein haug, ein haug av tid og ting og kor i alle dagar skal eg gjere av det».

Blå morgen ­ kvist

Nei, hvor i alle dager skal vi gjøre av det, dette livet? Går det virkelig an å leve i hver­dagen, når hver­dagen, altså livet, viste seg å være dette?

Lina Breidablik viser at det alminnelige kan romme ganske mye.

SE: Litteraturkritiker Knut Hoem forteller om «Heime aleine» i Nyhetsmorgen. Du trenger javascript for å se video. SE: Litteraturkritiker Knut Hoem forteller om «Heime aleine» i Nyhetsmorgen.

En kompis som jobber på lege­vakten. PowerPoint-presentasjoner på kontoret, og turer hjem til industri­bygden hun kommer fra.

Selve hjem­turen, med natt­bussen, ender opp her:

«Iblant på nattbussen lukkar eg auga i Oslo, og så opnar eg auga og er heime. Mamma og pappa og hunden står i buss­lomma ved riks­vegen. Det er blå morgon­kvist. Mamma opnar armane mykje­seiande, smiler og passar på å falde ansiktet slik at ho viser at her er det mykje meir alvor til stades for tida, ho lukkar armane om meg, så kjekt å ha meg heime. Pappa klemmer og slår små klapp på ryggen min, på sekken på ryggen min: 'Kjekt'».

Planlegger «Majorstu ­ krysset»

«Det går an å leve i kvar­dagen òg», skrev Olav H. Hauge. Og mente også litteraturen.

Alt kan ikke handle om klima­krise eller krigen i Ukraina. Fordi livene våre ikke gjør det.

Det er kanskje like godt å ta det innover seg, selv om det er en smertefull erkjennelse. Store deler av livet skulle gå ut på å trakke rundt i Majorstu­krysset (vei­kryss vest i Oslo).

Slik ble det i alle fall for noen av oss.

SKINNER: Majorstukrysset i Oslo er kanskje ikke verdens vakreste sted, men i Lina Breidabliks debut får det en slags poetisk skjønnhet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Da er det godt å se at det finnes forfattere som kan få selv dette slitte gamle veg­krysset til å skinne i sitt helt egne, egen­artede lys:

«Dei i trafikk­logistikkontorets mest ærefulle oppdrag, dei mest talent­fulle på kontoret, dei må ha stått og sett utover planen, eit stort kart som låg utover bordet framfor dei og viste Majorstu­krysset, dei hadde tenkt og prøvd alt, og gong på gong så enda det opp slik, med ein bitte liten grøn mann som varte litt for kort, og ein annan som varte litt for lenge».

Mosaikk

Lina Breidablikk har skrevet en mosaikk­roman, bestående av 85 avsnitt eller kapitler.

Til sammen utgjør de et portrett av en kvinne, om ikke i flammer, som i alle fall i høyeste grad levende.

Nå har jeg studert hver eneste mosaikk­bit – og jeg strever med å finne svake biter.

Tvert imot har jeg følelsen av at jeg kunne bladd opp som hvor som helst, og funnet setninger jeg kunne tenke meg å sitere.

Dette må da være den perfekte vår­boken. Sånn skal en debut være. Ikke for lang. Med rom for å utvide.

Lina Breidablik kan det der med å galvanisere hverdagen.

NRK anmelder Foto: Gyldendal Ekspandér faktaboks Tittel : «Heime aleine»

: «Heime aleine» Forfatter : Lina Asheim Breidablik

: Lina Asheim Breidablik Sjanger : Roman

: Roman Forlag : Gyldendal

: Gyldendal Antall sider : 144

: 144 Dato: 2023