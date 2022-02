For mange som kommer fra Lista er drømmen om det gode liv bare en liten tur over dammen (les: Atlanterhavet).

Mer spesifikt: Det gode liv i Brooklyn, New York. Der fantes alt av muligheter og drømmer å tre inn i. Frihet, innlagt dusj, sminke, Cola, dans, kjoler. Jobb og utsikter til en ny start.

På 1920-tallet hadde en tredjedel av Listas innbyggere vært over i Junaiten. Noen ble der for godt, men mange reiste også hjem.

Skal du ut på livet i New York, hører dans med. Her får Inger opplæring. Lett er det ikke. Fra venstre: Isabel Toming, Ann Ingrid Fuglestveit, Marius Lien, Ragnhild Meling Enoksen. Foto: Nico Hagen / Nico Hagen Alt er ikke bare enkelt i Junaiten, heller. Fra venstre: Isabel Toming, Ann Ingrid Fuglestveit, Ragnhild Meling Enoksen og Ulla Marie Broch. Foto: Nico Hagen Foto: Nico Hagen Inger (Ragnhild Meling Enoksen) får huspost hos skuespillerinnen Alice (Ulla Broch). Da blir det fart på engelsken. Foto: Nico Hagen / Nico Hagen

Til et eventyr

Jeg kan si det først som sist: Denne kulturen kjenner jeg. Jeg er vokst opp blant amerikanske hus på det flateste Lista og hadde naboer som var floorleggere i Junaiten eller hadde pakka tyggegummi på fabrikk.

Naboer som serverte pleine kage når de fikk besøk, og som mer enn en gang advarte meg mot italienerne (de slåss!) og puertorikanerne (de stjeler!) hvis jeg sa jeg kunne tenke meg en tur til New York.

Når Kilden teater i Kristiansand slår på stortromma med nyskrevet dramatikk om nettopp en slik amerikareise i etterkrigstiden, er det lokal kulturhistorie de forteller.

Men historien er større: Den rommer fortellingen om hvem man er i møte med det fremmede, om å skape seg selv på nytt og om å finne – og å miste – seg selv.

18-årige Inger (Ragnhild Meling Enoksen) lengter til livet i USA. Far hennes har vært der i lengre perioder og jobbet, og nå vil hun bli med. Kjæresten Alf nøler, og ender med å bli hjemme på Lista. Inger drar, og en ny verden åpner seg.

Inger står i en skvis: Hun vil til Amerika, men kjæresten Alf vil egentlig ikke bli med. Hun føler seg fanget - men velger å dra. På bildet: Ragnhild Meling Enoksen og Eirik Langås Jørgensen. Foto: Nico Hagen / Nico Hagen

Cowboy-Bjøro

Rune Belsvik har skrevet den omfattende fortellingen Kilden presenterer.

«Heimanifrå. På høge hæle i Junaiten» er spekket med musikk fra 50- og 60-tallet, og selveste Bjøro Håland, den store sørlandsstjernen, står på scenen som en skinnende hvit cowboyaktig Jesus og er kveldens store trekkplaster. Han har selvsagt levd livet i Junaiten selv. På ekte.

Forestillingen følger Inger på amerikabåten fra Silokaia (som pussig nok er omtrent der Kilden ligger i dag) til jobben som hushjelp hos en actress på Manhattan. Publikum følger Ingers transformasjon fra bondsk listajente til en ung dame som svinger seg på dansegulvet med nybarberte legger og røde lepper.

Her er opp- og nedturer, pikniker og shopping, flørting og kino – og hun må manøvrere seg selv i en rasedelt by.

Far har sine svin på skogen, kjærlighet blusser opp og slokner, og til slutt spør hun seg selv om det var dette livet hun egentlig hadde ønsket seg.

Inger har store drømmer i det lille livet hjemme, men blir for liten til å passe inn i dem når drømmene skal bli virkelighet.

Bjøro Håland er stykkets kaptein. Den hvite cowboy synger ut om lengsler og liv. Foto: Nico Hagen / Nico Hagen Inger (i midten) har mye å lære når hun skal tre inn i den amerikanske kulturen. Hun starter med en cola. Fra venstre: Isabel Toming, Ragnhild Meling Enoksen, Ann Ingrid Fuglestveit. Foto: Nico Hagen / Nico Hagen Ragnhild Meling Enoksen i rollen som Inger.

Very well, Rafaelsen

Regissør Runar Hodne har valgt å la hele ensemblet spille stykket på listadialekt. Det er et vågestykke, for flere av dem er ikke i nærheten av å få det til.

Dialekten er morsom, for den suger til seg amerikanske ord og uttrykk som en svamp. Men det skjærer i ørene når tonefall, betoning, melodi og klare dialektmerker stadig glipper.

Henrik Rafaelsen i rollen som Ingers far er den som er nærmest å lykkes. Med replikker som «Men ein ting I am telling you is that you take care of deg sjel, because nobody else will. Og dollaren vekse ikkje på tre» er det ikke rart han vekker latter i salen.

Replikken er spot on.

Stykket vil trolig vekke mye latter og gjenkjennelse på Sørlandet, både når det gjelder dialekt og handling.

Som dramatikk kunne «Heimanifrå» vært strammere og kortere. Slik det ble spilt ut nå, er det for langt, og en del av scenene blir seige og tunge.

Serge von Arx’ scenografi uttrykker fint hvordan et menneske kan føle seg liten og overveldet i en stor og tung by. Byggeelementer som stillaser, bjelker og vegger går igjen i scenebildet. Fargene finnes i kulturen listafolket omfavner: Klærne, skoene, pynten. Ellers er verden ganske mørk.

I møte med det fremmede

Stykket har en del karikerte typer, noe som godt kunne vært tonet ned. For denne historien er på sett og vis sann. En kommer ikke dypt nok inn i dilemmaene når en stadig må le dem bort, særlig fra starten av stykket. I andre akt tar det seg opp, der er det mer substans. Dessuten blir bandet som befinner seg bak på scenen, synlige i andre akt, og dermed oppstår et fint samspill mellom musikere og skuespillere.

Et modig grep ville være å kutte inn på en god del scener for å få stykket til å flyte bedre. Nå blir historiefortellingen langdryg. I tillegg kommer stemningsskapende sangnumre, dem er det også en del av. Summen blir et teaterstykke som er for langt.

Men oppsvinget i andre akt gjør at det er mye å bære med seg videre, også for dem som ikke er vokst opp tett på en slik kultur.

For hvem er vi i møte med det fremmede? Og hvem er vi når det fremmede kommer til oss?

Der setter «Heimanifrå» fingeren på problemstillinger som fortsatt gjelder – også på denne siden av dammen.

NRK anmelder Foto: Kilden Ekspandér faktaboks Tittel: «Heimanifrå – på høge hæle i junaiten»

«Heimanifrå – på høge hæle i junaiten» Av: Rune Belsvik

Rune Belsvik Sted: Kilden teater

Kilden teater Datoer: 4. februar – 1. april 2022

4. februar – 1. april 2022 Regi: Runar Hodne

Runar Hodne Medvirkende: Henrik Rafaelsen, Ragnhild Meling Enoksen, Ulla Marie Broch, Isabel Toming, Eirik Langås Jørgensen, Hamza Kader, Marius Lien, Ann Ingrid Fuglestveit, Bjøro Håland

Henrik Rafaelsen, Ragnhild Meling Enoksen, Ulla Marie Broch, Isabel Toming, Eirik Langås Jørgensen, Hamza Kader, Marius Lien, Ann Ingrid Fuglestveit, Bjøro Håland Scenograf: Serge Von Arx

Serge Von Arx Kostymedesign: Ane Ledang Aasheim

Ane Ledang Aasheim Lysdesign: Andreas Fuchs

Andreas Fuchs Lyddesign: Simen Hefte Endresen

Simen Hefte Endresen Musikalsk ansvarlig: Bjørn Charles Dreyer

Bjørn Charles Dreyer Dramaturg: Endre Sannes Hadland

Endre Sannes Hadland Koreograf: Julie Rasmussen

Julie Rasmussen Band: Bjørn Charles Dreyer, Audun Ramo, Dene O'Neill, Øystein Lauen

Hei! Jeg er frilanser og anmelder teater, scenekunst og dans for NRK. I tillegg er jeg konstituert redaktør for nettstedet Periskop. Les også hva jeg synes om «Allis sønn» på Trøndelag teater, som spilles frem til februar.

