Ein dag står ei høggravid kvinne på døra til ein familie med mor, far og dotter i ein liten, dansk by.

Ho forkynner at mannen i huset er far til barnet, og ho får flytte inn på rommet til dottera i huset.

Barnet blir fødd. Mora døyr dagen etter.

Ja, vi skal inn i familiekrisene, og historia blir fortalt av dottera som vaksen. Dette er eit velkjent landskap i samtidslitteraturen og ikkje minst er det eit typisk førstebok-tema.

Så nei, det er ikkje her originaliteten ligg, sjølv om måten denne familien er ulykkeleg på er spesiell.

Treffsikker på setningsnivå

Særpreget ligg i språket, og her tillet eg meg å køyre ei lita rekkje med sitat.

I barndommen gir jenta praktiske råd til den vesle halvbroren som ingen eigentleg vil ha, og som får kallenamnet «Øglen»:

«Når mor er sint på far, skal du ikke la henne gre håret ditt.» «Godset» av Signe Holm

Den vaksne jenta flyttar til København, og er nyforelska i «Krabben»:

«Vi trådte så hardt på pedalene at det var grønt lys i samtlige lyskryss.» «Godset» av Signe Holm

Men snart går det tråare mellom dei to:

«– Vi må snakke ordentlig ut om dette. – Kan vi være stille litt først?» «Godset» av Signe Holm

Teksten er full av slike små, meiningstette setningar. Herifrå kan ho gå over i det poetiske, det surrealistiske eller til kunnskapskuriosa. Og det er meir, kanskje i meste laget når sant skal seiast, og det skal eg kome tilbake til mot slutten.

Ord og bakteriar

Krabben er ein glad urban laks i designbransjen som trur at ein kan snakke seg gjennom problem.

Jenta, som jobbar på bar, er eit brent barn.

Ho har erfart at språket er noko dei vaksne bruker for å definere og låse situasjonar. Refleksjonar og konfrontasjonar om språk går som ein av fleire trådar gjennom den drygt 400 sider lange tekstveven.

Når Øglebroren prøver å ta livet av seg, dreg jenta tilbake til småbyen der han er innlagt på psykiatrisk.

Forholdet deira er nesten utan språk, det er symbiotisk og ekstremt nært, utan å vere incestuøst.

Jenta og Øglen deler bakteriar, dei deler barndom, det var dei to mot mor, som sende dei til far (ja, det er ei skilsmisse her) som sende dei vidare til barnejenter i nabolaget.

FORFATTAREN: Signe Holm er født 1990 i Danmark og busett i Oslo. Ho er utdanna frå Forfatterstudiet i Bø, Skrivekunstakademiet i Hordaland og Litterär gestaltning i Göteborg. Foto: Jason Havneraas

Igjen, både barndom, kjærleik og pendlinga mellom by og bygd er skildra med stor presisjon og overraskande bilde.

Eit anna gjennomgåande tema er kroppen, som verken Øglen eller jenta er særleg glade i.

Viktigare er det at jenta ser kroppen som eit ope system. Alt liv står i eit samspel.

Då er vi igjen tilbake til livet på eit ikkje-språkleg nivå, som det kan verke som om jenta lengtar inn i eller tilbake til.

Høyr bokmeldinga i «Åpen Bok»:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Signe Holm: Rå og drastisk debutroman».

På øvste hylle

Det er for mange ord i livet, for mange definisjonar og kategoriar og jålete babbel.

Det siste finn ho særleg i den kreative gjengen til Krabben. Krabben, som kan vri ut av seg slikt som «smerte er så powerful».

Litt paradoksalt er det då at jenta med skepsisen til ord treng så mange sider for å fortelje om livet sitt. Eg forstår at veggen av ord ikkje berre skal gje informasjon, men også i seg sjølv illustrere kor vanskeleg det kan vere å manøvrere i dette livet.

Likevel, det blir for mykje, det blir for mange ting, og romanen lir etter kvart under det.

Sterkast står dei treffsikre, tette setningane og det ekstremt gripande forholdet til Øglen.

Bak i boka finst ei lang liste av bøker og forfattarar ho har henta inspirasjon frå.

Her finst namn som Marguerite Duras, Walter Benjamin og Jacques Derrida, saman med telefonkatalogen (!), Bibelen og samtidsforfattarar som Olga Ravn og Pedro Carmona-Alvarez.

Signe Holm siktar seg inn på øvste hylle i litteraturen, og der kan ho gjerne hamne sjølv også.

Talentet finst der.

NRK anmelder Foto: Forlaget Oktober Ekspander/minimer faktaboks Tittel : «Godset»

: «Godset» Forfatter : Signe Holm

: Signe Holm Sjanger : Roman

: Roman Forlag : Oktober

: Oktober Antall sider : 429

: 429 Dato: 21.04.2023