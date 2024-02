En forfatter har murt seg inne i et bibliotek i New York.

Biblioteket er i seg selv et tilfluktssted, en tidskapsel. Veggene er dekket av skinninnbundne bøker fra svunne tider – deriblant et leksikon fra den kalde krigen.

Gospodinov skriver:

Det går opp for meg at jeg kan fortelle frontminner fra denne krigen, vi kjempet i den allerede som barn.

Fortelleren er, i likhet med Gospodinov, forfatter og vokst opp i det kommunistiske Bulgaria, i et system som daglig fortalte befolkningen at det bare var et spørsmål om tid før de ville ankomme i det klasseløse idealsamfunnet.

I «Et tilfluktssted i tiden» tar han oss med i motsatt retning. Folk uten fremtidstro flykter inn i fortiden.

Georgi Gospodinov Foto: AP Ekspander/minimer faktaboks Georgi Gospodinov er en bulgarsk forfatter, poet og dramatiker.

Han ble født i 1968 i Yambol, Bulgaria. I dag er han bosatt i Sofia, hovedstaden i Bulgaria.

Han har studert filosofi og har en doktorgrad i bulgarsk litteratur ved Bulgaria Academy of Science's Institute for Literature.

I 2023 vant «Et tilfluktssted i tiden» den prestisjefylte Booker-prisen. Gospodinov er den første bulgarske forfatteren til å noensinne få denne prisen.

I 2022 ble han nominert til Nobels litteraturpris.

Han er den mest oversatte forfatteren fra Bulgaria etter 1989. Bøkene hans har vært oversatt til mer enn 25 språk.

«Et tilfluktsssted i tiden» er den andre av hans romaner som er oversatt til norsk. Den første er «Naturlig roman» (2011).

Etterkrigstiden i en bygning

Romanen åpner med at forfatteren møter en studiekamerat, som alltid har hatt en tendens til å leve i gårsdagens verden. Han vil starte en klinikk for mennesker som har glemt det meste.

Hver etasje blir innredet som et av tiårene fra siste halvdel av det tjuende århundret. Førtitallet på bakkeplan, åtti- og nittitallet helt øverst med tilhørende interiør, musikk og tapeter.

I disse omgivelsene fra barndom og ungdom opplever Alzheimer-pasienter og demente at minnene vender tilbake.

Konseptet tar fullstendig av. Mennesker som rett og slett vil unnslippe samtiden, og som har mistet troen på fremtiden, begynner å dukke opp på klinikken.

Politikerne i Europa bestemmer seg for å holde folkeavstemninger, der folket får bestemme hvilket tiår de ønsker å leve i.

Jeg husker ikke lenger hvem som sa at nasjonen er en gruppe mennesker som har blitt enige om å huske og glemme de samme tingene. «Et tilfluktssted i tiden» av Georgi Gospodinov

Spanjolene velger seg det løsslupne åttitallet, da landet hadde frigjort seg fra Franco-diktaturet. Bulgarerne krangler om de skal gjeninnføre sosialismen, eller heller vende tilbake til en aldri helt realisert storhetstid.

NOSTALGISK EUROPAKART: Norden (Norge er ikke inkludert) velger seg 70-tallet, mens 80-tallet dominerer på kontinentet når folket får velge hvilket tiår de skal leve i fremover. Tegningen er hentet fra «Et tilfluktssted i tiden» av Georgi Gospodinov, s. 252. Foto: Solum Bokvennen / Faksimile

Sovjetiske kosmonauter

I hvilken grad denne delen av romanen skal leses som en slags reversert utopi eller dystopi, blir det opp til hver enkelt leser å ta stilling til.

Forfatteren i boken velger å ta alle forholdsreglene når han vender hjem til Bulgaria. Han skaffer seg både skyggelue à la Lenin og en nasjonalistisk folkedrakt slik at han kan gli inn i mengden, uansett hvilken fortid hans landsmenn skulle velge.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kritikerne fra Bergen Litteraturfestival (00:21:39) ».

Denne sprelske rammefortellingen er, som litterært tankeeksperiment betraktet, imponerende.

Men jeg blir mest truffet når Gospodinov beveger seg over i det individuelle og personlige. Når han nærmer seg sin egen ungdomstid i den bulgarske hovedstaden.

Da er alt nærmest innhyllet i et slør av røyken fra sterke, filterløse østeuropeiske sigaretter, bulgarske matretter, og navnet til sovjetiske kosmonauter.

For de av oss som ikke er fortrolige med snezjanka (bulgarsk tzatziki), Valentina Teresjkova (den første kvinnen i verdensrommet) og Slava Kaltsjeva (bulgarsk popstjerne), har oversetter Morten Abildsnes laget en praktisk ordliste bak i boken.

FORNØYD PRISVINNER: Georgi Gospodinov vant den ettertraktede Booker-prisen i 2023 for boken, som på engelsk har fått tittelen «Time Shelter». Her er forfatteren sammen med engelsk oversetter Angela Rodel. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP Photo

Et godt tilfluktssted

Georgi Gospodinov er opptatt av hvordan individuell og kollektiv hukommelse former våre liv. Han interesserer seg for når vår menneskelige trang til å se oss tilbake glir over i giftig nostalgi.

Iblant kommer det setninger som virkelig er lysende, som har filosofisk snert, og som Morten Abildsnes sikkert har hatt sin fulle hyre med å oversette:

Hvis vi ikke er i noens hukommelse, finnes vi da i det hele tatt?

Det er spørsmålet. Det haster kanskje med å ta kontakt med noen som husker hvem man en gang var? Å vende tilbake til strøk der man en gang har levd?

Tanker av den sorten virvler «Et tilfluktssted i tiden» opp i bøtter og spann. Når alt kommer til alt, er vel kanskje romanen som sjanger det ultimate tilfluktssted for den som vil unnslippe samtiden.

Men denne nostalgitrippen kommer med en advarsel. Den som vil endre verden til det bedre, bør ikke velge seg fortiden som permanent oppholdssted.

NRK anmelder Foto: Solum Bokvennen Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Et tilfluktssted i tiden»

«Et tilfluktssted i tiden» Originaltittel på bulgarsk: «Времеубежище»

«Времеубежище» Forfatter : Georgi Gospodinov

: Georgi Gospodinov Oversatt fra bulgarsk av : Morten Abildsnes

: Morten Abildsnes Sjanger: Roman

Roman Forlag: Solum Bokvennen

Solum Bokvennen ISBN: 978-82-560-2742-2