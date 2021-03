Kaotisk og actionfylt om fake news

Møt Svala Saltfjord, ung frilansjournalist av den surrete typen, som en dag får et tilbud hun ikke klarer å si nei til.

En mystisk amerikaner hun tilfeldigvis treffer på flyet, forærer henne en video med sensasjonelle bilder: en treningsleir for jihadister, der det planlegges et storstilt angrep på Europa. Leiren er å finne i Tyrkia, og sannelig om ikke den tyrkiske presidenten er med på notene.

Svala har sine mistanker, men klarer ikke å dy seg for å publisere denne storyen, først i VG, før den går sin seiersgang over store deler av verden. Det rases på sosiale medier, og i Europa blusser fremmedfrykten opp. FN planlegger ikke bare sanksjoner, men regelrett bombing av Tyrkia.

Rivalen kommer til hjelp

Mens verden står på randen, soler Svala seg i glansen av sin suksess og feirer den etter alle kunstens regler – og litt til. Midt i all gledes- og bakrusen ligger likevel den bitte lille tvilen og gnager: Hva om hun har blitt lurt? Hva om hun har blitt brukt i et skittent spill, for å spre fake news?

Mistankene krymper ikke når hun blir kontaktet av Viveca Muller, en journalist som Svala har et noe anstrengt forhold til.

Antipatien skyldes at Viveca, i motsetning til «klikkhoren» Svala, er dyktig og respektert, og det kan også ha en viss betydning at kjæresten til Svala har forlatt henne for nettopp denne damen. Viveca kan nå fortelle at jihad-historien er en bløff, og at hun kan dokumentere det.

Sex og dop verden rundt

Dermed er jakten i gang, og Svala må reise verden rundt for å prøve å komme til bunns i denne saken før FN bestemmer seg for å bombe Istanbul i filler.

Turen går til Los Angeles, Afrika og Istanbul, mens sanden i timeglasset renner ut. Amerikanerne er etter henne, og hun skal også møte svik og bedrag fra sine nærmeste, og et overraskende glimt av samhørighet og heit sex fra sine fiender.

Journalistisk krim

«Et lite, etisk feiltrinn» er debutromanen til Julie Werenskiold, som har jobbet som frilansjournalist i en årrekke. Hun har da også god kontroll på partiene som handler om selve skrivingen og prosessen med å publisere saker hos VG.

Tematikken med falske nyheter og såkalt deep fake, altså falske filmer og bilder som er så godt laget at de ikke kan skilles fra autentiske, er interessant og aktuell.

Overvåkning, villedning og propaganda har alltid vært en del av det storpolitiske spillet, men med våre dagers avanserte datateknologi har dette fått en ekstra omdreining.

Fargerike figurer

Romanen er ikke uten spennende scener eller overdådige, fargerike figurer. Her spretter kristen-ekstremistiske amerikanske agenter, outrerte LA-homser, ynkelige narkomane og iskalde drapsmenn opp av sidene på rekke og rad. Og da har vi ikke nevnt hovedpersonen, Svala Saltfjord selv, som knapt er en pryd for sin frilanser-stand.

Svala er et vandrende katastrofeområde av en journalist, en selvopptatt fyllebøtte, et surrehue med «fine pupper», som hun flere ganger kommenterer selv. Hun er totalt ute av stand til å fikse noe som helst i sitt eget liv, og er heller ikke selvskreven til jobben med å redde verden.

Med litt godvilje kan man kanskje tolke Svala Saltfjord som en feministisk skikkelse, som et stolt bevis på at i våre dager kan også kvinner oppføre seg like kortsiktig og toskete som menn.

For fantastisk

At Svala kan bite på åtet og narres til å publisere en bløff, står til troende. Jeg har større problemer med å kjøpe at hennes forsøk på å redde verden fra kaoset hennes egen kortsiktighet har satt i gang, skal ha et fnugg av sjanse for å lykkes.

For å godta intrigen må man akseptere et ganske så konspirativt blikk på verden. Amerikansk etterretning har sine grunner til å manipulere verdensopinionen, men de vil neppe gjøre det så amatørmessig, og med så katastrofale følger som i denne historien.

Alt i alt er «Et lite, etisk feiltrinn» en høyst variabel affære, som lever og puster i enkeltscener og karakterer, og som strever med å henge sammen som helhet. Men direkte kjedelig, det blir det jo aldri i selskap med Svala Saltfjord.

NRK anmelder Foto: Gyldendal forlag Ekspandér faktaboks Tittel: «Et lite, etisk feiltrinn»

Forfatter: Julie S. Werenskiold

Sjanger: Thriller

Utgitt: 2021

Forlag: Gyldendal forlag

