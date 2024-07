Noen ganger snubler vi uforvarende over våre egne fordommer.

Det kan være både smertefullt og pinlig, men først og fremst er det en god ting, fordi det som regel betyr at vi har lært noe nytt.

Der jeg vandrer inn på Nordnorsk Kunstsenter i Svolvær for å se en utstilling med den samiske Finnmarks-kunstneren Silje Figenschou Thoresen, har jeg ikke noen klar formening om hva jeg egentlig forventer meg.

Men overraskelsen i møte med installasjonene skapt med industriavfall, avslører at det i hvert fall ikke var dette.

Silje Figenschou Thoresen (i midten) sammen med kunstnerkollegene Joar Nango (venstre) og Sille Storihle i 2018. Figenschou Thoresen bor og arbeider i Kirkenes, og er utdannet innen møbeldesign og interiørarkitektur ved Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack i Stockholm. Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Jeg må litt forlegent innrømme for meg selv, at når en kunstner hevder å hente inspirasjon fra den rike, samiske duodji-tradisjonen, så tror jeg åpenbart automatisk at det skal være noe sanselig og naturnært.

Et blikk for materialer

Det er for så vidt lett å se at Thoresen henter inspirasjon fra den samiske kjempen Iver Jåks.

Men hvilken norsk installasjonskunstner kan se bort fra hans mektige og intuitive formgivning? Men der Jåks komponerer sine uttrykk av steiner, drivved og dyrebein; tar Thoresen utgangspunkt i alt fra kobberrør, gummimatter, stropper, ledninger, blyplater og tau.

Og hun har utvilsomt et blikk for materialitet.

Blyplater oksidert, litt gitterformer. Avstanden er for stor til at øyet forholder seg til begge (eller alle tre av) disse formene samtidig. Foto: kjell ove storvik / kjell ove storvik

Det er mange av elementene i installasjonene som har et stort uttrykkspotensial: Hun har objekter som kan danne interessante linjer og streker som utgangspunkt for flotte, romlige tegninger. Men problemene hennes oppstår i selve sammenstillingene av elementene.

Her bli artikuleringen rett og slett for svak.

For det meste synes jeg ikke hun klarer å skape et samspill mellom objektene. Hun makter ikke å få mellomrommene til å leve.

Langs den ene veggen ser jeg på et verk som består av et antall kobberrør, ledninger, smale, rektangulære gitterkasser i metall. Men det fremstår mest som gjenglemte ting; Her ser det ut som om baderomsinstallatøren har gått hjem for dagen, med planer om å komme tilbake i morgen.

Gjenglemte ting? Mesteparten sees mot gul bakgrunn. Men mye sees også mot hvit bakgrunn, noe som gjør at mange av elementene forsvinner litt. Her er det liten bevissthet om hvordan vi skal se uttrykket. Med disse materialene kunne man skapt en virkningsfull komposisjon av de høye vertikale, vonde formene mot de der det er spor av noe menneskelig. Men her settes ikke elementene i noen form for relasjon til hverandre. Det forblir bare ledninger og rør. Foto: kjell ove storvik

Heslig fargekontrast

Et av de mer iøynefallende verkene i utstillingen består av tykke, gummierte ledninger som henger i en bukett fra taket.

På gulvet ligger det noe som likner en ødelagt paraply, som egentlig er noen rør inni en gummiduk.

Her er det jo både variasjon mellom hengende, liggende og stående elementer, og dessuten utgangspunkt for noen fine materialkontraster. Jeg spør meg selv hva det er som gjør at hun likevel ikke får materialene til å «snakke sammen».

Hva er det vi ser her? En ødelagt paraply? Hva skal vi med det? Den sterke magentaen skaper en atmosfære som ikke tjener verket. Her er det utgangspunkt for motsetninger som kan spille sammen, likevel faller elementene fra hverandre. Det oppstår lite mellom objektene. Foto: kjell ove storvik

Jeg tror det handler om at hun ikke har et bevisst nok forhold til hvilken betydning avstand mellom tingene spiller. Her blir den nemlig gjennomgående for stor, slik at øyet ikke leser uttrykket som noen helhetlig komposisjon.

Jeg blir også ganske oppgitt over fargesettingen av rommet.

Hvis hun ønsker å få disse skjøre materialmøtene til å tale; spinkle kobberrør, metallklemmer og ledninger, så er det i hvert fall ikke noen god idé å overdøve det hele med en heslig kontrast mellom en skingrende vinrød og en skitten okerbrun.

Også her er det tilløp til samspill. Elementene i seg selv er ikke uinteressante: Noe er bølgeformet og noe er firkantet; noe er lyst og noe er mørkt. Det er blynetting og bobleplast. Men også her kunne man med hell ha hatt en strammere regi og rensket opp litt. Foto: kjell ove storvik / kjell ove storvik

I et par av installasjonene er det tilløp til noe som virkelig kunne blitt bra.

Som der hun kombinerer det industrielle med enkelte organiske materialer som never, men også bearbeidet natur som en trelist og en lærsnor.

Selv om uttrykket utvilsomt ville vunnet på en utrenskning – her er det alt for mye av alt – fremstår det i hvert fall som en helhet som danner en fascinerende bølgeform, med en driv fra venstre mot høyre.

Her synes jeg det er en kraft og en viss variasjon i formanvendelsen. Det er for mye av alt, men elementene forholder seg i hvert fall aktivt til hverandre; som den slyngende lærremmen mot den stringente trelisten og de runde metallrundingene. Foto: kjell ove storvik

Utdrag fra «Nyhetsmorgen», tirsdag den 16. juli 2024. Du trenger javascript for å se video. Utdrag fra «Nyhetsmorgen», tirsdag den 16. juli 2024.

Bildeopptur

Heldigvis byr utstillingen også på et antall bilder.

Her synes jeg hennes kompetanse kommer mye tydeligere til uttrykk enn i installasjonene. Her lar hun maling renne og blande seg innenfor to glassplater som er presset sammen.

Malingen skaper vakre marmorerte former og rennende linjer og dråper som går begge veier. Basert på kunnskap og erfaring skaper hun et uttrykk som delvis er formgitt; og delvis oppstår tilfeldig.

På en spennende måte etterlikner hun her naturens egne formgivende prosesser.

Når jeg ser på bildet stiger det frem noe som likner en kvinneskikkelse midt i det abstrakte. Den ser man ikke her, for den forsvinner selvsagt når verket snus. Disse bildene har jeg sans for; Jeg opplever at de utforsker hvordan naturen skaper form. Foto: Christopher Brautaset I flere av bildene dukker det opp en bokstav. Jeg er usikker på hvorfor. Men den litt stringente, industrielle formen i fonten bringer inn et fremmedelement i den organiske maleriske helheten som gir det spenning. Foto: Kjell Ove Storvik Foto: Christopher Brautaset

I bildene sine klarer hun på en helt annen måte å sette elementene på en helt annen måte satt i spill i forhold til hverandre. Her er det vakre fargeklanger og fin formvariasjon. Jeg blir stående og se på en skittengul form plassert oppå en sitrongul og grønn bakgrunn. Jeg grubler på om ikke kunstneren har vunnet mye på mediet og prosessens disiplinerende begrensninger.

På vei ut av utstillingen undrer jeg meg på om jeg liker disse bildene bedre fordi det stemmer mer med min åpenbart snevre forventning om hva samisk kunst skal være?

De har utvilsomt alt det naturnære, vakre og sanselige som skulpturene stort sett mangler.

I løpet av dagen og utstillingsperioden snus disse bildene opp-ned flere ganger. Det vil si; det finnes ikke noe som er opp og noe som er ned. I begynnelsen av utstillingsperioden var dette en del av den formgivende prosessen, da rant malingen begge veier og ned på veggen, men etterhvert blir dette mer en invitasjon til betrakteren om å se verket fra flere vinkler. Men hvis man virkelig skulle utforske hvordan uttrykket endres i så måte, burde man også lagt bildene horisontalt. Foto: Kjell Ove Storvik

Men jeg kommer til at det ikke handler om det.

For jeg hadde oppriktig elsket det hvis hun hadde lykkes med sin idé om å oversette den sanselige samiske naturestetikken til noe rått og industrielt: En pinne blir til et rør liksom!

Ideen er knallsterk på papiret.