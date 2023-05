«På Bjerkebæk hadde Sigrid Undset dør­håndtak formet som fugle­unger og kjeller­mus.»

Denne opplysningen om hvordan Sigrid Undset innredet eien­dommen sin på Lillehammer, står å lese i Kristin Vallas sjette bok.

Selv debuterte Valla med et smell med romanen «Muskat» i 2000. Den ble hovedbok i Bokklubben Nye Bøker, noe som er sjeldent for en debutant, og ble oversatt til flere språk.

BRAKDEBUT: Kristin Valla fotografert i forbindelse med lanseringen av kjærlighetsromanen «Muskat» i 2000. Foto: Veronica Karlsen / NTB

Lånte penger

Siden den gang har Valla, som mange andre forfattere, også hatt andre jobber. Hun har vært kultur­journalist og mote­redaktør.

Hun har vært mange steder, og skrevet mange steder, men et eget sted er helt nødvendig hvis hun skal få fart på forfatter­skapet.

Hennes løsning er å kjøpe et gammelt hus i landsbyen Roquebrun i Sør-Frankrike.

Hun kjøper det selv, men er ikke mer selvstendig enn at ekte­mannen må stille opp med sikkerhet for at hun skal få lån.

Klamrer seg til Woolf

Kristin Valla tar opp tråden fra Virginia Woolfs bane­brytende essay «Et eget rom» fra 1928.

Virginia Woolf Foto: AP Ekspandér faktaboks Født i 1882, døde i 1941.

Engelsk forfatter, litteraturkritiker og feministisk tenker.

Var en del av Bloomsbury-kretsen i London i mellomkrigstiden.

Opptatt av å vise at ulike mennesker kan ha forskjellig oppfatning. av en enkelt hendelse, og av temaer som liv og død.

Bruker indre dialog som virkemiddel, med tilbakeblikk og brudd på kronologi.

«A Room of One's Own» ble skrevet som et svar på en invitasjon fra Girton College i Cambridge, der hun ble bedt om å snakke om «kvinner og litteratur».

Utkom på norsk under tittelen «Et eget rom» i 2018 i Merete Alfsens oversettelse.

Den norske utgaven inneholder også essayet «Three Guineas», opprinnelig publisert i 1938.

Det er spesielt tittelen som appellerer til henne:

«I fem år hadde jeg reist med denne boken i veska. Ofte med følelsen av at hele husprosjektet mitt fant sin berettigelse i denne snart hundre år gamle teksten. Jeg hadde satt min lit til den, i perioder hadde jeg beint fram klamret meg til den, når oppholdene i huset var så vanskelige og fulle av hindringer at jeg nesten ikke orket å være der.»

Underveis leser hun andre kvinnelige forfattere som også har kjempet til seg egne steder både i fysisk og meta­fysisk forstand.

Dette får hun mye ut av. Å gå inn i dette grenselandet mellom forfatter­biografi, økonomi og litteratur er rett og slett en veldig god idè.

Hun forteller om Haldis Moren Vesaas, som først etter tjue års ekteskap med forfatter­ektemannen Tarjei fikk sin egen skrive­stue på gården Midtbø i Telemark

Kjøpte Mårbacka

«De siste dagene har jeg moret meg med å kjøpe et lite stykke Mårbacka.»

Dette skrev Selma Lagerlöf til kjæresten Valborg Olander i 1907 da hun satt i gang med å kjøpe tilbake slekts­gården bit for bit – etter hvert med pengene hun fikk da hun ble tildelt Nobel­prisen i litteratur to år senere.

Og eksemplene er flere:

Karen Blixen jobbet hardt for å tilbakeføre eien­dommen Rungstedlund til sin opprinnelige stand med gamle kakkel­ovner.

Suzanne Brøgger pusset opp en gammel skole­bygning sammen med hippie­venner på Vestsjælland .

Vestsjælland Amerikanske Annie Proulx bygget en tømmer­koie med egne hender i Vermont.

Britiske Agatha Christie investerte million­inntektene sine i leiligheter i London.

Samtlige hadde tatt inn over seg Virginia Woolfs erkjennelse av at en forfatter trengte to ting for å kunne skrive: penger og et eget rom.

Les også: Lindell og Ragde snek seg inn i hagen til Lagerlöf

Kjemper med hånd­verkere

Kristin Valla satser på sin side på at huset i Frankrike skal bli det rommet som skal gi henne den nødvendige arbeids­roen.

Vi følger hennes oppturer og nedturer med å renovere dette huset i en gjenkjennelig kamp med hånd­verkere som har like stort behov for å definere hvordan rommene skal se ut som henne selv.

Denne personlige delen av fortellingen får hun ikke helt sving på. Det blir for pent og pyntelig når hun skal skildre hvordan hun skal renovere forfatter­skapet ved hjelp av huset i Frankrike.

Med hemninger

Det skorter på både risiko­vilje, selv­refleksjon og kanskje også desperasjon. Hun åpner seg for lite, slik at det paradoksalt nok føles som for mye.

Rent sjange­rmessig melder hun seg inn i klubben som driver med essayistisk, selv­biografisk skriving i norsk samtids­litteratur. Tenk Knausgård. Tenk Tomas Espedal. Tenk Hanne Ørstavik.

Kun når du uten hemninger kaster deg ut i det, vrenger din sjel inn og ut, kan det oppstå litteratur.

Eller: Du må ikke nødvendigvis fortelle alt, men du må ta med leseren inn i et refleksjons­rom som er så intelligent møblert at du ikke har lyst til å gå ut igjen.

Bygger grunnmuren

Jeg får en følelse av at Valla bare tar i bruk en liten del av sitt litterære register – som om befinner oss i et ennå ikke helt ferdig møblert rom.

Men kanskje er det bare grunn­muren Valla viser oss her, et første fundament i det litterære bygg­verket som dette franske huskjøpet skulle avsted­komme.

NRK anmelder Foto: Kagge Ekspandér faktaboks Tittel: «Egne steder»

«Egne steder» Forfatter: Kristin Valla

Kristin Valla Sjanger: roman/biografisk litteratur

roman/biografisk litteratur Forlag: Kagge

Kagge Antall sider: 229

229 Dato: 12. april 2023

Gjest hos Anne Grosvold: Se Kristin Valla i «Bokbadet» i 2000