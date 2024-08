Innledningsvis slår «Dyr i byen» meg som nok en roman av den typen som gjør et nummer av forfatterens problemer med å skrive den.

Heldigvis skal den vise seg å være mer enn det.

I boken møter vi en forteller som bare kalles Hun. Hun bor alene i en liten leilighet sammen med jenta si, som hun kaller Ungen.

Og ganske riktig, Hun er forfatter, og hun sliter fælt med skrivingen. Og dét er ikke alt hun sliter med.

BOKDEBUTANT: Marte Wulff er født i 1980 og oppvokst i Kristiansand. Hun er kjent som artist, komponist og skribent med syv soloalbum, to Spellemann-nominasjoner og en rekke kjente låter bak seg. «Dyr i byen» er hennes første roman. Foto: Fartein Rudjord / Oktober

Besatt av klima

Hun er besatt av klima­krisen, Hun bærer på en omsorg for klodens ve og vel som klart sprenger grensene for et sunt miljø­engasjement og går over i tvang­stanker og fikse ideer.

Hun har en slik grenseløs kjærlighet til kloden at det får henne til å forakte, ja, nærmest hate menneskeheten.

Hele denne teksten er dominert av denne indre stemmen til dette nevrotiske, strenge over­jeget.

Når har dyrelivet verdi, og har det noen naturlige rottigheter, eller er det naturligvis rett at det er vi som definerer deres? Mennesker har selv blitt sett på som rotter, behandlet som rotter og henrettet som rotter. Den dag i dag får den slags foregå uhindret flere steder i verden. Men har rotter noensinne blitt sett på som mennesker? Ifølge teorier innen kvantefysikken er det bare et spørsmål om tid. Ikke nødvendigvis lineær tid, riktignok, tenker hun før hun forlater denne

tankerekken. «Dyr i byen»

I begynnelsen blir jeg irritert og litt matt over det dystre, monomane og selvopptatte i fortelleren. Så går det over til fascinasjon.

Øko-satire

Gradvis blir vi bedre kjent med denne kvinnens personlige liv, eller det som er igjen av det. For forfatteren i boka har brutt kontakten med de fleste av sine nærmeste. Angivelig på grunn av at de ikke lever opp til hennes prinsipper og høye idealer. Les også Pangstart på bokhausten

Eks­mannen viser seg å være noe i retning av en kjernekar. Og det er hun som har forlatt ham, ved å innlede et forhold til en annen fyr, som hun også droppet. Det får meg til å lure:

Er det hennes egen følelse av utilstrekkelighet og mangler som hun projiserer over på menneskeheten? Er hun rasende på menneskene fordi hun egentlig er skuffet over seg selv?

Det eneste unntaket er kjærligheten til Ungen, som i prinsippet skal være ren og ubesudlet. Men også her sniker problemene seg inn.

Hun trenger riktignok disiplinen som livet som alene­mor innebærer. På den annen side trenger hun rom for å leve ut sitt kunstner­kall, samt å dyrke sine interesser for vin, sigaretter og tilfeldig sex.

Hun skulle gjerne tillatt seg å drømme litt med sin lille datter, men hun får seg dessverre ikke til det. Hun vil ikke lyve heller; kjenner seg ærlig talt ikke sikker på om Eiffeltårnet stadig står når datteren er «stor». Om Frankrike stadig er Frankrike, Europa stadig Europa, om EU fremdeles holder sammen, om luften kommer til å være pustbar i storbyene, om grenser vil være åpne, om de to, som olje- og våpenprofitterende nordmenn, i det hele tatt vil våge å forlate landet sitt. Om årstider fortsatt vil være en greie. «Dyr i byen»

Så hvordan skal vi forstå dette, er det satire over øko-fanatikere? Bare unntaksvis synes jeg dette vipper over i komikk.

Som når Hun i noen nærmest Hamsun-aktige scener skjeller ut folk på gaten, eller avslutter en krangel med en gammel mann på gjenbruks­butikken med å løpe av gårde med sykkel­hjelmen hans.

Trolig har hun ennå ikke funnet balansen mellom lidenskapelig engasjert dommedagsprofet og overlegen, dømmende bedreviter. «Dyr i byen»

Lytt til genene

Typisk for psyken til hoved­personen er at den går i loop, og står på stedet hvil. Som så mange av oss sitter hun på en måte fast i seg selv.

Er det i det hele tatt mulig å se for seg en utvikling eller et omslag her?

Det kommer, iallfall et slags, når hun hører en mørk og potensielt vis stemme på radio. Det er evolusjons­biologen Marius Ask Andersen, en av de få i denne boken som blir beæret med eget navn.

Evolusjons­biologen kan fortelle at vi er styrt av evolusjonen og genene våre. I en viss forstand er vi alle dyr i byen, slik kan man tolke ham. Marte Wulff-album fra 2020: «Trenger mer av de sterke melodiene vi vet Wulff besitter»

Han lærer henne å frigjøre seg fra naturen. Å ikke alltid høre etter brølet fra genene. Det hjelper.

Romanen åpner seg opp mot slutten, i takt med at hoved­personen tar til seg de nye lærdommene.

Hun åpner seg også opp mot omverdenen ved å slippe en og annen mann inn i livet sitt, riktignok med variabelt resultat. Og gamle bånd med familien blir fornyet.

Også språket endrer seg, blir mer sanselig og mer avklart, ikke fullt så kortpustet og stakkato.

Vi kan si at romanen ender på et bedre sted, uten at det betyr at alle problemer er tilbakelagt for denne ensporete og alt i alt sympatiske personligheten.

Marte Wulff har levert et interessant psykologisk portrett av et besatt menneske, som er revet mellom egoisme og altruisme, og som har store problemer med å skille mellom hva som er hva.

Vi får for hennes skyld håpe det ikke er et selv­portrett.

NRK anmelder Foto: Oktober Tittel : «Dyr i byen»

: «Dyr i byen» Forfatter : Marte Wulff

: Marte Wulff Sjanger : Roman

: Roman Antall sider: 337

337 Utgitt : 2024

: 2024 Forlag: Oktober

Hei! Jeg heter Ola Hegdal, og leser og anmelder bøker for NRK. Gjerne krim og spenningslitteratur, eller sakprosa. Les gjerne anmeldelsen min av «Anomalien» av Hervé Le Tellier, «Rasende lys» av Nikolaj Frobenius eller «En perfekt mor» av Alex Dahl.