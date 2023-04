Hvis jeg i noen som helst grad var (eller ville komme til å bli) en såkalt man of letters, så hadde det definitivt begynt der, tenkte jeg; i et villakvartal i Göteborg på begynnelsen av 90-tallet, da menneskene fortsatt sendte hverandre brev. Plutselig slo det meg at disse erindringsbrokkene muligens var tåpelige, narsissistiske og antakelig Knausgårdpåvirket, så jeg grøsset litt og snudde meg teatralsk bort.