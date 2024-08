Barndommen til Mira består av en kjeller full av medikamenter. En mor i bakgrunnen, en surrete farmor ute på gården hvor ingen har vært lykkelige, kanskje bortsett fra fuglene.

En store­bror med sans for brann, en lille­bror med helt lyse krøller – og så faren: temperaments­full og avis­lesende, røver, dyktig veterinær, kunnskaps­tørst og glad i rus.

I debut­romanen «Du lurer ikke meg» blir vi dratt med inn i scener fra en oppvekst som utspiller seg flere steder: på svaberget, på gården, ved kjøkken­bordet i huset i byen.

Og nede i kjelleren hvor dyr ligger med buken åpen, bedøvet av medisiner som kan ta livet av deg.

LYKKE OG ULYKKE I BOKFORM: Vanskelige foreldre har skapt mang en forfatter. Marie Kinge (f. 1991) romandebuterer med historien om en både velfungerende og skakkjørt far. Foto: Lina Hindrum

Hva er det som forsvinner når et menneske forsvinner?

Marie Kinge har skrevet et solvarmt og skygge­fullt portrett av en far-datter-relasjon som viser seg å være av den kameratslige sorten. Det er en latter­vekkende forbrødring, som også er sørgelig skakk.

Et utypisk portrett

Å skrive om lykke er vanskeligere enn om ulykke, mente suksess­forfatter og skriveskole­lærer Kyrre Andreassen nylig i «Trygdekontoret». Det er lett å tro ham. Litteraturen rommer kriser, skuffelser og havarier mer enn noe annet.

Når en forfatter klarer å innlemme leseren i en gyllen stemning, fritt for megetsigende søtstoff, er det verdt å anerkjenne.

Marie Kinge har klart begge deler: både lykken og ulykken.

For selv om Miras pappa kan brøle at barna aldri burde vært født, og buse ut på julaften så de andre må skrape sammen en knasende tørr risengryns­grøt til 13 gjester, er han også en far som lærer ungene sine å dykke etter krabber.

Alt han kan, alle dagene han har tilbrakt i skogen, i det gamle huset, i bringebærbuskene, ved maurtuene, på åkeren, i traktoren, alt det matnyttige, alt det meningsløse, alle tingene han kan som jeg ikke kan, alt som forsvinner med ham. Marie Kinge «Du lurer ikke meg»

Vanskelige foreldre har skapt mang en forfatter. Relasjonen mellom far og datter er mindre behandlet, spesielt i dem hvor det også finnes varme.

En tenårings­datter som frivillig holder faren oppdatert om kjærestene sine, eller at faren skåler over hennes første menstruasjon uten at hun forvitrer av forlegenhet, er sjeldnere.

Det er fint å se dette vennskapet mellom barn og forelder. Venner skal passe på hverandre. Mira finner faren sin utslått mange ganger opp gjennom. Sprøyte­spisser ligger gjemt rundt omkring. Veterinærens medisin­lager kan saktens lindre «vond rygg».

Den første gangen jeg fant ham død, var på en helt vanlig onsdag. Marie Kinge Åpningen i «Du lurer ikke meg»

Ikke følelsene på utsiden

Vi får flest av barnets minner, deretter noen få partier om tenårene og noen svært korte biter fra tidlig voksen­liv. Vi raser mot en ende som kanskje ikke kunne bli god.

Mimringen er åpenbart utløst av farens dødsfall. Hva Mira ønsker med minnene, er mindre tydelig.

Mira står ikke i en modus hvor hver stein skal snus, hun forsøker ikke å avdekke eller granske. Likevel er det klokskap her.

Verken farmor eller pappa klarer å sitte stille, jeg vet ikke om det er bondens lodd eller livets uro som rammer dem, men det er ikke bare gården som er nedarvet, slitet er også det. Det skal ikke bare jobbes, det skal slites (...)

når vi ikke slites fra utsiden, så slites vi fra innsiden. Marie Kinge «Du lurer ikke meg»

Følelsen av utilstrekkelighet og fortvilelse når en man elsker går til grunne, kommer ikke mye til syne. Her er det heller en slags ljomende stillhet. Ikke all sorg er akutt opprivende, kanskje er den heller sakte lekkende gjennom et helt liv.

Det jeg har å innvende, er det litt forvirrende kompromisset mellom innrykk og avsnitt. Jeg tror formen skal spare plass, siden Kinge skriver på en måte hvor hun ofte begynner på nytt.

Og selv om det gir en effekt å nærmest rase gjennom de sene tenårene – mot enden – kan det også kjennes forhastet og mangel­fullt.

Fraværet av sentimentalitet og nostalgi gjør minnene levende, som om Mira virkelig står midt i minnet som males frem:

Døra som åpnes, og lyden av stemmer der nede ifra. Marie Kinge «Du lurer ikke meg»

Skriften er ingen trøst

Sentimentalitet krever en kontakt med og en ladning av følelser. Det virker ikke som Mira har denne kontakten til å begynne med, at hun er avstumpet eller ikke har noe behov for å formulere følelsene. Slik skiller boken seg fra andre av lignende art, ved å presentere tanken om at skrift ikke er sorgens medium, at den ikke kan trøste.

Dette er ikke en ferdigtygd fortelling, men en inngang til et materiale hvor det blir stående flere spørsmål enn svar.

«Du lurer ikke meg» viser en solid evne til å skape stemninger og fylle enkle formuleringer med det skjebne­svangre. Og så har den snert, som jeg liker.

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Tittel : «Du lurer ikke meg»

: «Du lurer ikke meg» Forfatter : Marie Kinge

: Marie Kinge Sjanger : Roman

: Roman Antall sider: 224

224 Utgitt : August 2024

: August 2024 Forlag: Cappelen Damm