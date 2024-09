Ida Hansen er pleier ved et psykiatrisk sykehus i trivelige Trondheim. En dag forsvinner Fanny, en av hennes pasienter, en ung jente som Ida følte seg sterkt knyttet til.

På et eller annet vis føler Ida seg ansvarlig for Fannys ve og vel, og begynner å undersøke saken.

For Fanny var nemlig plaget av forfølgelses­vanvidd, hun var overbevist om at en ukjent mann overvåket henne og fulgte etter henne.

På sykehuset har de avfeid dette som paranoide vrang­forestillinger. Men Ida begynner nå å lure: Kan det være noe i det? Kan det være mannen fra Fannys «fantasier» som har tatt henne?

Ida får forsterket sine mistanker av at det er flere unge jenter som har forsvunnet den siste tiden, jenter som ligner på Fanny.

Og det verste er at det hele minner henne på noe fra hennes eget liv, fra den mørke tiden i barndommen, den hun av all makt har forsøkt å glemme og rømme fra, men som nå skal komme tilbake med full kraft.

FØRSTE VOKSENBOK: Anne Elvedal er født i 1973 og vokst opp ved Trondheim. Hun er utdannet sykepleier og har også studert ved tekst- & skribentlinja ved Høyskolen Kristiania. Hun har vært manusforfatter for film og tv, og høsten 2020 debuterte hun som forfatter med første bok i ungdomstrilogien «Dødens spill». «Du kan kalle meg Jan» er hennes første bok for voksne. Foto: Fartein Rudjord / Cappelen Damm

Lettere ustabil

Hvis dette er en type bok du kan tenke deg å lese, vil jeg si at dette er et godt tids­punkt å slutte å lese anmeldelsen, og heller begynne å lese boken.

Men vær advart: «Du kan kalle meg Jan» er ikke for de skygge­redde.

For det er slett ingen overdrivelse å kalle Ida Hansen en upålitelig forteller. Vi merker det tidlig, det er noe som ikke helt stemmer i måten hun forholder seg til omgivelsene på.

Ida har flere lag av kamuflasjer eller forkledninger rundt seg. Og et sett med rituelle tvangs­handlinger hun alltid må gjennomføre. Ida har også en hang til visse seksuelle praksiser som er litt utenom det vanlige.

Jeg plukker opp den lille, røde kompisen min fra bh-en: en sveitsisk militærkniv med trettitre funksjoner. Jeg drar ut pinsetten og napper ut hårstrået ved roten. Så svelger jeg det ned med tre store slurker vann fra springen. Likevel blir jeg ikke roligere. Anne Elvedal «Du kan kalle meg Jan»

Falske minner

Mye av dette kan naturligvis føres tilbake til den store traumatiske opplevelsen i barndommen. For å komme til klarhet om hva som egentlig skjedde den gangen, får Ida hjelp av en hyggelig kollega, som benytter hypnose for å mane frem minnene fra over­grepene.

Ulempen ved denne teknikken er naturligvis at den åpner for å plante inn fiktive minner, for manipulasjon.

Og i dette smått paranoide universet kan man ikke ta noe for gitt. Du kan ikke stole på at kollegaen din faktisk vil deg vel. Nei, du kan ikke engang stole på at de falske minnene faktisk er falske.

Jeg vil sitte, vil ikke synke for dypt ned i transen, vil ha kontroll, vil finne et minne hvor jeg er sterk, ikke fylt av frykt, et minne hvor jeg var meg, den lille minne­biten jeg var så fast bestemt på at han aldri skulle klare å ta ifra meg. Den delen av meg som klarte å stikke av. Den som sørget for at jeg er her nå. Jeg vil tilbake til en gang da denne biten ikke var liten, men stor, hele meg, lenge før Hendelsen. Anne Elvedal «Du kan kalle meg Jan»

Dette er det forlaget skriver om boken: «En intens og gåtefull psykologisk thriller om minner og identitet - fylt med urovekkende tvister og uhygge.»

Det er for en gangs skyld ikke en overdrivelse, men en ganske så presis vare­deklarasjon for hva som befinner seg inni.

Fra film til bok

Dette er Anne Elvedals første bok for et voksent publikum, men det blir feil å kalle henne for en debutant. Det er da heller ikke noe famlende eller nølende ved denne historien, den oser autoritet fra første side.

Elvedal har lang fartstid som manus­forfatter for film og tv. Hun har også bok­serie på gang for ungdom, kalt «Spøkelses­slottet».

«Du kan kalle meg Jan» er derimot ikke for unge lesere i det hele tatt, og kanskje en del sarte voksne også bør vurdere å holde seg unna. Les også Ni krimbøker verdt å lese

Når Elvedal først skal bevege seg fra det filmatiske over til det litterære, er det imponerende å se hvor godt hun behersker styrkene i den litterære fortellingen, som er den direkte tilgangen til personenes indre.

Og i dette tilfelle avstanden mellom det som foregår i karakterenes sinn og det som eksisterer utenfor.

Hør Anne Elvedal som gjest i «Drivkraft»:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Anne Elvedal».

En knivsodd King

«Du kan kalle meg Jan» er en gradvis avdekking av fortiden, en avdekking som er troverdig fordi den er full av villspor, blindspor, løgner og misforståelser.

Fortiden er et fremmed land som ikke nødvendigvis blir mer begripelig jo nærmere du studerer det. Og ønsket om å finne ut hva det var som skjedde, blir motarbeidet av den snikende frykten for å finne ut sannheten. Er det kanskje bedre å fortsette å leve med en behagelig løgn?

Elvedal mestrer det komplekse plottet glimrende, og hiver mot slutten inn en godt tilmålt dose over­naturlighet, en knivsodd Stephen King som bidrar med den rette futten i denne gryta med skrekk og gru.

Foran meg, bak støvkorn som danser i dagslyset, henger Jesus på korset. Anne Elvedal «Du kan kalle meg Jan»

Finalen er mesterlig utført. Elvedal strekker troverdigheten til briste­punktet, men det holder akkurat, ikke minst fordi det er så godt skrevet.

Det er mørkt, det er depravert. Det er spennende og sjokkerende. Det er «Du kan kalle meg Jan».

Les på eget ansvar.

NRK anmelder Foto: Cappelen Damm Tittel : «Du kan kalle meg Jan»

: «Du kan kalle meg Jan» Forfatter : Anne Elvedal

: Anne Elvedal Sjanger : Krim

: Krim Antall sider : 288

: 288 Utgitt : August 2024

: August 2024 Forlag: Cappelen Damm