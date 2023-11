Jula er ikke nødvendigvis så enkel. Kanskje særlig når man er voksen.

Jule­feiringen blir for mange en oppsummering av det som var, og det som er – og hvor man selv befinner seg i livet. Ikke alltid bare koselig, ikke alltid bare enkelt.

Riksteatret tar dette på alvor i sin nye humor-mimre-krim-jule­forestilling «Drømmen om en hvit jul».

I samarbeid med National­theatret og det bejublede Statsteatret (som blant annet har spilt Norges tusen­årige historie på ti forestillinger) har de nå laget jule­teater om alt som ikke ble helt som en hadde tenkt.

When you wish upon a star

Hjemme hos gamle Dagny Kristoffersen nærmer det seg jul.

Hun har to sønner, den ene er ofte hos henne, den andre har hun ikke sett på ti år. Dagny selv (Lena Kristin Ellingsen) sitter i rulle­stol og er så å si blind, hun trenger mye hjelp, noe sønnen Frank (Cato Skimten Storengen) er ganske lei av å ta ansvar for.

Rett som det er, kommer den andre sønnen (Nader Khademi) hjem for å feire jul.

Mor blir glad, men stemningen brødrene imellom er intens. De er tydelig enige om at det beste hadde vært om gamlemor tok kvelden for godt. Og rett som det er – igjen! – banker det på døra.

Det er tid for å oppfylle ønsker.

(U)FINT BESØK: Timmi Gresshoppe? Nissen? Fader Nikolas? Kjært (?) barn har mange navn – her er i alle fall Gard B. Eidsvold som den udefinerbare skikkelsen som kommer på besøk på julekvelden. Foto: PERNILLE SANDBERG/RIKSTEATRET

Gard B. Eidsvold er jokeren, nissen, eventuelt Timmi Gresshoppe-figuren i denne fortellingen.

Han sier han representerer firmaet «Nicolas, Nicolas, Nicolas og sønn», og så snart de forvirrede brødrene har signert kontrakten han har med seg, starter det fornøyelige marerittet.

For besøket byr ikke bare på en løsning på moder-problemet, Nicolas har også med seg en kasse årgangs­vin. Når man drikker av de ulike flaskene, blir man tatt tilbake til året vinen er fra.

Dermed starter en mimring på godt og vondt – en mimring med høy hår­føring.

TIDSREISE: Vinen tar dem som drikker den tilbake til året den ble laget. Det byr på mye moro. Foto: Pernille Sandberg / Riksteatret

In vino veritas

Gjennom vin-tilbake­blikkene bygger familie­historien seg opp. Minnene spilles ut, slett ikke alltid til fordel for personene som er med i fortellingen.

Det som vises, er blant annet avgjørende øyeblikk i morens liv. Morens for­historie gjør henne til en mer nyansert karakter enn i sønnenes skildring av henne.

Sønnene fremstår ikke nødvendigvis som de beste utgavene av seg selv i minnene som spilles ut. Men det er jo bare minner.

Hva er sant?

Finnes sannheten i vinen, slik det gamle uttrykket «In vino veritas» sier?

ELVIS: Høy hårføring i «Drømmen om en hvit jul». Her: Nader Khademi. Foto: Pernille Sandberg / Riksteatret

Samspillet er overskudds­preget og sprudlende når skuespillerne får folde seg ut.

Glitrende glimt av komisk timing preger stykket, men energien er varierende, særlig fra starten. Det har å gjøre med stykkets tidvis kronglete logikk.

Mot slutten kommer et overraskende og brått vende­punkt som gjør at bitene faller på plass. Forestillingen kunne likevel gjort det enklere for seg selv rent forteller­messig.

Ellingsen er sylskarp og balansert som moren i både gammel og ung versjon, i tillegg synger hun godt (sang er obligatorisk i jule­forestillinger, virker det som).

Foto: Pernille Sandberg / Riksteatret

«Drømmen om en hvit jul» er en uventet jule­historie med mye komikk, sterke skuespillere, gode musikalske prestasjoner og en seig historie.

Den har deilig ekle splatter-lydeffekter og parykker laget med stor kjærlighet. Forestillingen byr på alvor, skjemt og slapstick.

Historien må likevel knas bedre for at dette skal bli en virkelig jule­slager.

Moralen pirker lystelig og frekt i vårt dypeste, innerste mørke: Vær forsiktig med hva du ønsker deg.

NRK anmelder Foto: Pernille Sandberg / Riksteatret Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Drømmen om en hvit jul»

«Drømmen om en hvit jul» Regi: Yngve Sundvor

Yngve Sundvor Hvor: Turné gjennom hele Norge gjennom Statsteatret

Turné gjennom hele Norge gjennom Statsteatret Dato: 9. november –​ 17. desember

9. november –​ 17. desember Produsert av: Riksteatret i samarbeid med Statsteatret og Nationaltheatret

Riksteatret i samarbeid med Statsteatret og Nationaltheatret Musikalsk arrangør: Andreas Utnem

Andreas Utnem Lyddesign: Rikard Strømsodd

Rikard Strømsodd Lysdesign: Axel Sundbotten

Axel Sundbotten Maskør: Helge Borgen

Helge Borgen Produsent: Wenche Viktorsdatter Paulsen I rollene: Gard B. Eidsvoll

Lena Kristin Ellingsen

Nader Khademi

Cato Skimten Storengen

Hei! Eg melder teater, scenekunst og dans for NRK som frilans. Les også meldingane mine av «Miss Saigon» på Folketeateret, «En julefortelling» på Nationaltheatret, eller «Frost» ved Det Norske Teatret.

Flere anmeldelser av årets juleforestillinger: