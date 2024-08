En tanke slår ned i meg etter å ha lest Karoline Mirković' debut­roman. En gang fantes det en jugoslavisk minoritet i Norge. De feiret hverandres helgener og danset sammen på tvers av etniske og religiøse skillelinjer – til landet forsvant.

Divna vokser opp i en blokk­leilighet på Veitvet med nord­norsk mor og jugoslavisk far.



En mer spesifikk angivelse av etnisk opprinnelse er lenge ikke nødvendig.

De fleste jugoslavene på Veitvet og Linderud ble nesten som i familie, for alle snakka sammen og kjefta og brydde seg om hverandre, men så var de ikke helt familie allikevel, for da hadde det jo ikke bare blitt borte på den måten seinere. Divnas Bok

Talende dans

Divna møter sine lands­menn til dans hver søndag på den jugoslaviske klubben, uansett om de i utgangs­punktet er serbere, kroater, bosniere eller makedonere.

Det er også når hun danser kolo at hun føler seg mest levende.

Karoline Mirković (1975) vant skrivekonkurransen «Stemmer fra Groruddalen» i 2022. Krigen i Ukraina fikk henne til å «tenke på alle ulike måter en krig skader både mennesker og relasjoner,» en medvirkende årsak til boka hun nå debuterer med (intervju med Samtiden.no). Foto: Fartein Rudjord / Oktober

Elvedin behøvde bare å løfte haka si litt når han så på meg danse så gjorde jeg det samme, dra skuldrene litt demonstrativt bakover så retta jeg meg opp, og det var som om vi snakka sammen helt flytende.

Levende beskrevet er også somrene Divna tilbringer i fjellområdet Zlatibor, vest i dagens Serbia.

Forfyllede onkler balanserer på vaklevorne stiger, de trykker pære­kart ned glass­flasker som skal bli til det tradisjonsrike brenne­vinet Rakij. En spydig kusine kommenterer at man egentlig skal bruke plommer.

Karoline Mirković har et våkent blikk for stedets forklore, slik det kommer til syne i mat, drikke, musikk og feiring av helligdager.



Disse skikkene holdes i hevd også i Groruddalen, inntil krigene på Balkan starter. Da blir det også en annen dans på klubben. Folke­drakten hun har danset i, må hun kvitte seg med, for danselæreren mener den er fra Bosnia og Hercegovina.



En liten flokk som befinner seg tusenvis av kilometer unna hjem­landet kan altså, av politiske grunner, ikke danse sammen lenger. Det er en sterk, direkte glitrende metafor.

Faren er ikke lenger jugoslav, men serber. Moren tar jobben med å forklare hvordan det nye kartet på Balkan henger sammen.

Mer Petterson enn Lovrenski

Før katastrofen skjer har vi vært vitne til en barndoms­skildring som flyter rolig av sted. 70-tallets Veitvet er tidligere udødeliggjort i romanene til Per Petterson.



Mirković viser frem drabant­byen slik den så ut på åttitallet. Også hun har en utpreget muntlig tone, mer i tradisjonen etter Petterson enn fjorårets kroatisk-norske litterære sensasjon, Oliver Lovrenski.

Diktator Titos utypiske sosialiststat Jugoslavia fremstår i et nostalgisk lys. Slik må det nødvendigvis bli når alt du husker er din barndoms somre.

Konsekvensene av mangelen på demokrati og autoritært styresett var i hovedsak et problem for de voksne.

Jugoslavia-krigene Foto: Marco Vaglieri / NRK Krigene på Balkan på 90-tallet: en serie med voldelige konflikter i det tidligere Jugoslavia 1991–2001. Bitre etniske konflikter mellom folkegruppene. For første gang siden andre verdenskrig ble ordet folkemord offisielt brukt.

Krigene påvirket alle republikkene i tidligere Jugoslavia.

Området er i dag sju land: Serbia, Montenegro, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Nord-Makedonia og Montenegro. Kilder: Wikipedia/nrk.no

Og kanskje er tiden nå modnere for å se det positive ved et land som maktet å samle folk under andre felles­nevnere enn etnisitet og religion?

Forklarer for mye

Det er moren som holder familien sammen når krigen kommer, og portrettet av moren er noe av det som skinner sterkest i romanen.

Moren utøver autoritet og omsorg uten store fakter og gester.

... og mamma tok seg til brystet med den ene hånda og lot fingra gli over blondene (...) med den andre, så ble det så hyggelig i hele rommet og ingen var i tvil om at vi både var og følte oss velkomne, uansett om slatkoen. Divnas bok

Og slik kan det virke som om Mirković har ønsket å fortelle sin historie også.



Fortellingen flyter sakte av sted, mer sorg­muntert enn gripende. Enkelte steder forklarer hun mer enn nødvendig, ikke uvanlig hos debutanter.



Andre steder behersker hun antydningens kunst, slik at det blir opp til leseren å trekke konklusjonene.

Det var en gang et jugoslavisk innvandrer­miljø i Norge. Mange av dem levde sine liv i det som nå er Norges litterære hotspot, Groruddalen.

Karoline Mirković skriver omsorgsfullt frem deres historie i «Divnas bok».

