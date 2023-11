Call of Duty-serien til Activision er et av de mest høylytte, voldsomme og spektakulære action­togene i spillenes verden.

Siden oppstarten i 2003 har det blitt 20 år med nådeløse, årlige og blodige fotavtrykk i spillmediet. I sommer rundet serien 425 millioner solgte eksemplarer.

UMULIGE OPPDRAG: Du sendes ut på tilsynelatende umulige oppdrag i «Call of Duty: Modern Warfare III» – som infiltreringen av dette fengslet i spillets åpningssekvens. VAKRE OMGIVELSER: Det er mye pent å se på i Call of Duty: Modern Warfare III. UT PÅ TUR: Gjengen i elitestyrken Unit 141 reiser verden rundt for å stanse onde terrorister i «Call of Duty: Modern Warfare III».

Årets utgave heter «Call of Duty: Modern Warfare III».

Det fortsetter historien om kjekkasene i elite­styrken Unit 141 og deres jakt på onde terrorister.

Skurken denne gangen er den russiske ultra­nasjonalisten Vladimir Makarov, som kanskje, eller kanskje ikke, samarbeider med russiske myndigheter om kontroll over det fiktive nabolandet Urzikstan.

Al-Bond

Elitesoldatene ​John Price, «Ghost» Riley, «Gaz» Garrick, «Soap» MacTavish og frigjøringskrigeren Farah Karim halser etter og forsøker å stanse terroraksjoner, tyveri av kjemiske våpen, planting av falske nyheter og tilgang til bank­kontoer.

Og selv om det er tilløp til ekte spenning innimellom, kunne historien ha blitt skapt av å be ChatGPT lage et veldig typisk James Bond-manus. Med en dose franchise-kameraderi fra «The Fast and the Furious»-serien.

Minus sjarmen og humoren.

Denne serien har bestandig representert storslagne og engasjerende action­opplevelser, med kryss-og-tvers-reising til spennende steder over hele kloden.

HELTEMOD: Du får et gjensyn med kommandør Farah Ahmed Karim i frigjøringsbevegelsen i det fiktive landet Urzikstan. Foto: Activision

«Modern Warfare III» følger denne malen, men jeg klarer ikke å peke på et eneste øyeblikk som kan måle seg med serien på sitt beste.

Og da vokser nye problemer frem.

Lik og Rosa Parks

For det blir rusk i maskineriet for meg når den fiktive historien farer over den faktiske, virkelige invasjonen av Ukraina med hare­labb.

​Det er umulig å ikke gjøre mentale koblinger til Ukraina, Wagner Group og Putin når man forholder seg til Urzikstan, Konni Group og Kreml i spillet.​

I spillets nøkkel­oppdrag, hvor Makarov gjennomfører en terror­aksjon på en sports­arena, smaker det i tillegg ganske surt.

Det blir muligens gjort et forsøk på sober refleksjon rundt det å vasse i sivile lik og terrorismens grusomhet, men ​det fremstår som falskt og ganske spekulativt.

​​J​eg vet ikke helt om Rosa Parks-sitater​ (faktisk!)​ er riktig vei å gå der.

Krig som fiktiv underholding har jeg generelt ikke noe problem med. Men kontrasten mellom det faktiske nyhets­bildet i verden i dag og et ​​krigs­spill på auto­pilot blir nok litt vel skarp for meg denne gangen.

Historien som fortelles, er så svak at jeg blir lettet når utviklerne tar et skritt tilbake og gir meg mer kontroll over det som skjer. Det er noen store, åpne oppdrag her hvor man inviteres til å bestemme tempo og fremgangsmåte selv.

De fungerer.

STØDIG: Kaptein John Price er det stødige senteret i begivenhetene. Foto: Activision

Men helhets­inntrykket er at årets «Call of Duty»-pakke er satt sammen på

auto­pilot for gi den store fan­skaren noe å bruke pengene sine på.

Mange har blitt glade i gjengen i Unit 141. Likevel må kjærligheten stikke temmelig dypt for å få mer enn såvidt akseptabel tid­trøyte ut av «Call of Duty: Modern Warfare III».

Zombie-comeback

Det må allikevel nevnes at historie­delen i dette spillet bare er en liten del av total­opplevelsen. Her har et helt kobbel av forskjellige studioer vært involvert for å lage en formidabel fornøyelses­park av anti-terror-action.

Zombie-modusen gjør comeback, gratis­spillet «Warzone» har fått nytt kart, alle de 16 multiplayer-kartene fra 2009-versjonen av «Call of Duty: Modern Warfare II» er tilbake i oppussede versjoner.

I tillegg til dette, har de tidligere alt for tidkrevende systemene for oppgradering av våpen og egenskaper blitt mye mildere og bedre.

HJELP! Den populære zombie-modusen fra Call of Duty-serien vender tilbake i Modern Warfare III. Her kan du samarbeide med venner om å slakte monstre. Foto: SLEDGEHAMMER GAMES / ACTIVISION

På toppen av dette kommer en bunke små og store måter å spille multi­player på, pakket inn som egne modus. Menyen man kan velge og vrake fra er like rikholdig som den er kaotisk.

Det betyr i praksis at en slapp historie­del kan bli et ubetydelig parentes for noen.

Men jeg mener man bør forvente mer av denne brautende underholdnings­maskinen.

Spillet er testet på Playstation 5. Terningkastet er basert på historiedelen.

