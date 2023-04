Herregud. Så pinlig det er å lese dette her.

Eller?

At en forfatter innleder et forhold til en 17 år yngre hånd­verker som er innom for å fikse sisternen i toalettet, er kanskje ikke så mye la seg opprøre over?

Sex i bilen må da også to voksne mennesker få lov til drive med.

At det skal drikkes såpass mye, så mye at den italienske kjæresten reagerer, må vel bare sies å være formidling av norsk (u-)kultur?

Sopp på coffee­shop

Så var det alle jointene som skal røykes underveis. Vi skal til og med innom det sentral­stimulerende middelet MDMA, brukt terapeutisk.

Men pinlig blir det vel egentlig først når forfatteren blir kastet ut av en coffee­shop i Amsterdam, fordi hun ønsket å innta sopp hvor bare røyking er tillatt.

Men er ikke nettopp det pinlige kjærlighetens mest trofaste følges­venn? Sammen med alle de andre forbudte følelsene kjærlighets­forholdet fører med seg?

Hvor ellers skal alt dette asymmetriske, forbudte, skandaløse, pinlige, snakkes om, om ikke i romaner?

Har det ikke vært slik siden romanens fødsel?

En av disse forbudte følelsene er utvilsomt raseriet.

«Bli hos meg» er en rasende roman på mange vis. Dette raseriet har fulgt forfatteren, siden hun vokste opp i Tana i Finnmark på tidlig syttitall.

Faren var en trykkoker, selv om han ikke slo barna. Hele familien gikk på nåler rundt den rasende faren, og moren flyttet ut da datteren var tre og et halvt.

Dette raseriet gjenfinner forfatteren hos mennene hun blir sammen med i voksen alder.

SÅNN ER DU: Harald Eia og Nils Brenna personlighetstester Hanne Ørstavik. Du trenger javascript for å se video. SÅNN ER DU: Harald Eia og Nils Brenna personlighetstester Hanne Ørstavik.

Like sant som jeg er virkelig

Den som leser Ørstavik anno 2023, må deale med at hun skriver mer eksplisitt selv­biografisk enn tidligere.

I alle fall tar jeg for gitt at det finnes en italiensk håndverker også i den virkelige verden, på samme måte som det fantes en italiensk forlegger i den virkelige forfatterens liv.

Og at den aldrende faren som forfatteren går på besøk til, samsvarer med den faren som finnes i virkeligheten.

Men romanens troverdighet ligger ikke i forholdet til det virkelige.

Romanens troverdighet ligger i elastisiteten i skildringene av disse mennene rundt forfatteren.

Ørstavik har en egen evne til å snu perspektivet, slik at vi ser det sårbare i faren og i den unge kjæresten.

Forfatteren er avhengig av deres blikk, og på samme måte er de avhengige av å bli møtt med varme og forståelse av henne.

Det er i den andres blikk at svaret ligger på det essensielle spørsmålet: Hvem er det som ser hvem vi egentlig er?

Hva om det er redsel jeg kjenner, når han lar meg holde seg, uten å gjemme seg, holde igjen, skjerme. Hans redsel. At det ikke er et pulserende liv, men en frykt så sterk at den ikke er til å holde stille? «Bli hos meg» av Hanne Ørstavik

Parallelle historier

Hvert nytt element som bringes inn bidrar til å fordype samtalene rundt det som er det overordnede spørsmålet:

Hva vil det si å bli elsket av noen?

Hva innebærer det å være redd for å bli utsatt for psykisk vold?

Hvis du er, som forfatteren, vant til å leve med den redselen, på hvilken måte preger det identiteten din?

En parallell historie om en kvinne som heter Judith, er et slikt element. Nærmest en roman i romanen, en slags utvekst. Også her møter vi en kvinne som nylig har mistet mannen sin og innleder et forhold til en yngre mann.

Denne parallelle handlingen er litt mer krevende å følge, men den inneholder også lysende partier som utdyper og legger nye lag av forståelse til de diskusjonene som pågår i denne – uregjerlige! – romanen.

«Romanen er meg, mens jeg skriver den», skriver Ørstavik nå. I forrige bok, «Ti Amo», tok vi avskjed med hennes italienske forlegger­ektemann, som døde av kreft.

Men livet går videre. Det handler ikke så mye om å «oppdatere» oss om hva forfatteren har gjennomlevd siden sist.

Det handler om hva som er tilkommet av nye innsikter om hvorfor alt ble som det ble.

Hvorfor vi ble som vi ble.

Alt skal med

Det heslige og det vakre nærmest bobler under overflaten av dette forslitte begrepet kjærlighet. Alt skal med. Ikke før er mannen din i graven så dukker det jammen opp en ny italiener som skal fikse toalettet.

Ung og heit!

Det som skalv i ham, virker mye sannere for meg enn den sinte veslevoksne som satt og buldret i lenestolen. Det er jo den skjelven, den dirren jeg snakker med, ordløst, inni meg. Det er når vi er i det stedet i oss, sammen, at jeg kjenner at det er vi. «Bli hos meg» av Hanne Ørstavik

Kjærlighet – uansett i hvilken form, med andre ord.

Om det så er mellom foreldre og barn, eller mellom to voksne som begge har barnet i seg selv etter at de ble voksne.

Det er en gjennomgående sensitivitet her, overfor det som pågår rundt oss og i oss.

Hele tiden med disse treffsikre metaforene.

Hvordan kan det for eksempel ha seg, at noen klarer å fotografere oss på en slik måte at det er som om personligheten vår synes i bildet? Som om vi er blitt sett gjennom kameralinsen?

Ørstavik gjør oss alle til sensitivitets­lesere – både i bokstavelig, og i ordets, aller beste forstand.

NRK anmelder Foto: Forlaget Oktober Ekspandér faktaboks Tittel : «Bli hos meg»

: «Bli hos meg» Forfatter : Hanne Ørstavik

: Hanne Ørstavik Forlag : Oktober

: Oktober Sjanger : Roman

: Roman Antall sider : 216

: 216 Dato: 20. april 2023