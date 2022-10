«Yasmine and the Seven Faces of the Heptahedron» er den kryptiske tittelen på årets versjon av Bergen Assembly.

Bergen Assembly er en triennale, altså en samtidskunstutstilling som arrangeres hvert tredje år. I denne fjerde utgaven består triennalen av syv forskjellige utstillinger rundt om i Bergen, som er navngitt etter syv mystiske karakterer hentet fra et skuespill skrevet av en Thomas Clerk i 2016.

Det er ytterst sparsomt med informasjon om denne teksten på nettet, så det er mye som tyder på at den ikke akkurat inngår i den litterære kanon. Det er ikke det eneste gangen Bergenstriennalen gjør en obskur litterær referanse til et utgangspunkt. Den aller første versjonen, «Monday starts on Saturday» i 2013, baserte seg på en ukjent sci-fi-roman.

Det sier seg selv at referanser til bøker ingen har hørt om, ikke akkurat er den beste måten å trekke publikum inn i en kunstutstilling.

En blå uendelighet

Men om rammen er håpløs, byr likevel triennalen på veldig mye fint og rart. Jeg liker godt utstillingen «Turisten» i KODE-museet Permanenten.

Her vandrer vi inn i den franske kunstneren Dominique Gonzalez-Foersters skinnende røde rom med en enorm silketrukket puff. Gjennom et lite sirkelrundt vindu kikker jeg ut i en vidunderlig blå verden.

DEILIG OG UENDELIG: Utstillingen «Turisten» gir deg følelsen av å se ut gjennom gluggen i en ubåt, eller kanskje gjennom en dykkerklokke. KOSELIG PÅ KODE: Den franske kunstneren Dominique Gonzalez-Foerster gjør en av de beste utstillingene i årets «Bergen Assembly». VERDENSVANT: Dominique Gonzalez-Foerster jobber både fra Paris og Rio de Janeiro.

Jeg blir stående en lang stund og hvile øynene i den blå uendeligheten.

Noe som likner luftbobler stiger mot overflaten og brister, og jeg tenker på hvordan jeg om somrene da barna var små, sto og så dem svømme under vann i det store bassenget på Frognerbadet.

Uttrykkssterkt, men uklart

Når vi flytter oss til Kunsthall 3,14 på Vågsallmenningen, gjør vi et både tematisk og uttrykksmessig sprang. Overskriften her er «En akrobater», hva nå det skal bety.

Det er ingen som kan forklare meg denne språklige finurligheten, men selve utstillingen er i hvert fall uttrykksmessig sterk.

Her er åpenbart teknologi et viktig tema. Selv om jeg nærleser utstillingsmaterialet, sliter jeg med å bli klar over hvilke kunstnere som står bak de forskjellige delene av utstillingen. Jeg siterer ordrett fra utstillingsfolderen:

Schwarmwesen er en aLifve-Form med et navn som antyder en gruppering eller en sverm.... Schwarmwesen blir næret av J P Raether og andre, og blir aktivert for Bergen Assembly som en del av utstillingen En akrobater ...

Senere fikk jeg forklart at alle disse verkene kan tilskrives en Johannes Paul Raether som har konstruert blant annet disse «alter-identitetene eller livsformene», som de kaller det.

FINT OG FORVIRRENDE: Selv om det er vanskelig å få tak på filosofien rundt, er Johannes Paul Raethers kunst uttrykksmessig sterk. Foto: Thor Brødreskift

Selv om jeg ikke forstår akkurat dette, er det likevel mye i denne utstillingen som griper fatt i meg.

Her vises flere mektige installasjoner som får oss til å tenke på hvordan vi har vokst sammen med våre skjermer. Den sterkeste installasjonen viser en Mac og en iPad som stiger ut av noe som likner en boblende elv av tinn. I en annen installasjon ser ledningene ut som viltvoksende planter.

SKJERMTID: Vellykket kunst om menneskets avhengighet til skjermene våre. Foto: Thor Brødreskift

Blir jeg lurt?

Tross den slette formidlingen er fallhøyden enorm fra disse sanselig og uttrykkssterke utstillingene til det som vises i Bergen Kunsthall under overskriften «Lurendreieren».

Jeg grubler en stund på om denne karakteren bør gi meg en pekepinn om at det hele er en stor spøk, for maleriene her inne er så svake og kitchete at det er vanskelig å ta dem alvorlig.

Det er nærmest surrealistisk å se disse skimrende glansbildeaktige bildene på veggene i den ærverdige kunsthallen, som hver vår huser selveste festspillutstilleren.

FLEIP ELLER FAKTA: Bernhard Martins malerier imponerer ikke i «Lurendreieren» i Bergen Kunsthall. Foto: Thor Brødreskift

Den tyske kunstneren Bernhard Martin er kunstneren bak disse maleriene som ser ut til å være skapt med sprayboks eller en slags airbrush-teknikk.

Maleriene går i en pastelltoneskala og kretser om drømmeaktige, surrealistiske motiver. Bildene fremstiller blant annet både smykker og pengesedler og ser ut til å tematisere hvordan det materielle er bestemmende for hvilken plass vi inntar i det sosiale hierarkiet.

Forklare eller forføre?

Det er Bergen Assemblys uttalte ambisjon å bryte med den klassiske forutsigbare biennalemalen (les: Veneziabiennalen). Ønsket er en mer dynamisk kunstfestival som gjerne kan organiseres helt ulikt fra gang til gang.

Tatt denne ambisjonen i betraktning er det interessant at alle fire ganger opplever jeg tekstmaterialet fullstendig utilgjengelig og uforståelig, og alle fire ganger blir jeg fylt av en sterk avmaktsfølelse – rett og slett en opplevelse av å ikke forstå.

Når jeg, som er en ganske erfaren kunsthistoriker spesialisert på samtidskunst, kjenner det sånn, kan man jo forestille seg hvor utilgjengelig dette er for et bredere publikum.

FORSTÅ DET DEN SOM KAN: «Bergen Assembly» står i fare for å mislykkes hvis innholdet fortsetter å fremstå uforståelig for vanlige besøkende. Foto: Thor Brødreskift

Hver eneste utgave har vært preget av den samme energien og viljen til å skape noe stort og flunkende nytt. Dessverre krasjlander dette i en manglende evne (og vilje?) til å kommunisere.

Når vi formidler kunst, må vi spørre oss selv hva som er viktig for oss. Vil vi forklare eller forføre?

Vil vi innvie og opplyse vårt publikum, eller er det viktigere for oss selv å fremstå som innvidde og opplyste?

Dette er kanskje noe «Bergen Assembly» bør gruble litt på når de nå går inn i sitt tiende år.

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Hva : «Bergen Assembly 2022 – Yasmine og Heptaederets syv sider»

: «Bergen Assembly 2022 – Yasmine og Heptaederets syv sider» Hvor : Professoren: Fakultet for kunst, musikk og design Lurendreieren: Bergen Kunsthall Mopedisten: Bryggens Museum Sannsigeren: Østre Skostredet 8, Østre og Northing En akrobater: Kunsthall 3,14 Kullmannen: Gyldenpris Kunsthall Turisten: Permanenten (KODE 1) og Kafé Mat & Prat

: Hvem : Daniel Buren, Sol Calero, Claude Debussy, Denicolai & Provoost, Neue Gestaltung, Dominique Gonzalez-Foerster, GRAU, George Grosz, Gruppo Petrolio, Katia Kameli, Jessika Khazrik, Lars Korff Lofthus, Bernhard Martin, Augustin Maurs, Protektorama, Schwarmwesen, Transformella, Shirin Stoney, Alvaro Urbano

: Daniel Buren, Sol Calero, Claude Debussy, Denicolai & Provoost, Neue Gestaltung, Dominique Gonzalez-Foerster, GRAU, George Grosz, Gruppo Petrolio, Katia Kameli, Jessika Khazrik, Lars Korff Lofthus, Bernhard Martin, Augustin Maurs, Protektorama, Schwarmwesen, Transformella, Shirin Stoney, Alvaro Urbano Kurator: Yasmine d’O.

Yasmine d’O. Convener: Saâdane Afif

Saâdane Afif Dato: 8. september–6.november 2022