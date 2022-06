Krimhelten tar rullatoren til hjelp

Öland er stille og langsom når det ikke er sesong, turistsesong. Den smale øya ligger som en lang stripe av land, parallelt med kysten av Småland. Trafikken over brua fra Kalmar til Färjestaden er sparsommelig.

Slik er Öland denne dagen i 2001, da en gammel mann styrer den nesten like gamle amerikaneren sin ut til det nedlagte steinbruddet ved havet.

Han har med seg hunden, en krans av roser og en bunke med gamle brev. Han skal avholde en seremoni på stranden, for sin egen sjelefreds skyld. Så skal han bryte tausheten om det som skjedde for lenge siden, en fryktelig dag i 1929.

Han kommer aldri så langt. Oppe i steinbruddet utløser noen et ras av steinblokker. Kaster stein også, for å være sikker på treffe. Den gamle mannen dør der, før han rekker å bryte tausheten.

Bulderet fra stranden

I hytta si, et lite stykke fra havet, sitter Gerlof Davidsson og sorterer gamle papirer. Han hører bulderet, men får det ikke til å gå opp. Det er ikke lenger noen virksomhet i steinbruddet der ölendinger har slitt og praktisert steinhoggeriet for føda i nesten uminnelig tid.

Han stusser og spør taxisjåføren som frakter ham tilbake til Marnäshjemmet, men gjør ikke noe mer før han drikker kaffe med sin gjenværende slektning, Tilda Davidsson. Hun er politibetjent. Hørte hun også bulderet?

Slik er vi i gang med «Beinrester».

Gerlof, vår mann

Jeg hadde et håp, da jeg fikk spørsmålet om å lese Johan Theorins nyeste bok, om at det skulle være en fortelling til om Gerlof. Han og jeg har liksom vært på fornavn siden den første boka, «Skumringstimen», i 2008.

Gerlof er skipper og sjømann, lokalhistorisk orakel og allviter. Han er et godt menneske, evig nysgjerrig, en nådeløs stabeis stilt overfor urett, gammel som ny, mord eller forsvinning. En mann som tenker og snakker om kjærlighet og liv med respekt.

Enklere sagt: Jeg har lenge likt Gerlof Davidsson.

Skrekk og skjønnhet

Samtidig setter jeg stor pris på Johan Theorins innlevde formidling av natur, det særegne landskapet på ei øy som også er hans egen. Den digre himmelen, lave vegetasjonen, stein, hav og hav igjen.

Enda bedre, denne svære naturen er i Theorins bøker (og Gerlofs minne) uløselig knyttet til historien, levd av alle de enkeltmenneskene og skjebnene som har utgjort generasjonene foran.

Med fare for å bli pompøs: Vi snakker om skjønnheten så vel som skrekken i menneskenes kår.

Slik også i denne nye boka. Jeg har allerede nevnt en fryktelig hendelse i 1929, at den henger sammen med mannen som dør på stranden, begravd under steinblokker.

En annen har lidd nesten samme skjebne, for lenge siden. Det finnes også en direkte sammenheng til Gerlof selv, til den eneste båten i hans eie som gikk tapt.

Gerlof vil gjøre de uklare trådene mellom da og nå synlige ved hjelp av tanke og minne, halsstarrig spørring og fraværende respekt for fare.

Kjærligheten og brevene

«Beinrester» handler om alt dette, med en Gerlof som må ta rullatoren til hjelp i det daglige. Men også om sterk og problematisk kjærlighet, formulert i brev, en sjanger som kan ha dødd med postvesenets fall.

Og, om jeg ikke har nevnt dramatikken og spenningen, så er det en unnlatelse som må rettes. De finnes der!

Det kan godt være at Johan Theorins bøker om Gerlof og Öland på et nivå eller to kan ligne hverandre. Det har aldri sjenert meg, det kommer så å si av selve settingen, det lokalhistoriske og personlige premisset fortellingene hviler på.

Kanskje ligger det også i forfatterens begavelse at han ikke har latt seg friste til masseproduksjon. Gerlofs univers tåler lett fem bøker på halvannet tiår.

Så kan leseren se fram til å finne ut om Gerlof lykkes en gang til med å rette opp noe av skaden de døde har lidd, renvaske en uskyldig utpekt og skape balanse i regnskapet.

Og underveis, enda en ytterst velskrevet bok fra Johan Theorins hånd, i trygge oversetterhender hos Kari Bolstad.

NRK anmelder Foto: Gyldendal Ekspandér faktaboks Tittel: «Beinrester»

«Beinrester» Serie: 5. bok i Ölandskvintetten

5. bok i Ölandskvintetten Forfatter: Johan Theorin

Johan Theorin Oversetter: Kari Bolstad

Kari Bolstad Sjanger: Krim

Krim Antall sider: 411

411 Forlag: Gyldendal

Gyldendal Dato: Juni 2022