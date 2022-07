Jeg er bedre stilt enn de fleste øst­europeiske arbeiderne i Norge, men jeg raser selv nedover i drag­suget av fallende respekt for det manuelle arbeidet. Jeg trodde lenge at polakk­arbeider­begrepet ikke gjaldt meg, men jeg har innsett at arbeidet like gjerne kan utføres av en norsk tømrer­mester som en polsk immigrant­arbeider, og på den måten diskriminerer begrepet ingen.