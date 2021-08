Snedig om forfall og faenskap

Det kan være vrangt, livet. Det har vi alle erfart. Noen opplever mer av det vrange enn andre.

Gunstein Bakke lar romanskikkelsene sine reflektere over rett og vrangt, men de trekker ingen klare moralske skillelinjer.

Det skamløst selvrettferdige gjør romanen ubehagelig, men ikke desto mindre spennende å lese.

Rovdyr og bytte i samme person

Om «Austalgi» vekker assosiasjoner til nostalgi, er det ikke mye rosenrød romantisering i denne romanen.

Den noenognitti år gamle Mikkel, som har tatt grovt for seg i livet på andres bekostning, blir påtent i sitt eget hjem av to av bygdas rastløse ungdommer. Er det skjebnen som straffer den hensynsløse? Kanskje gjelder hans beskrivelse av datteren Rancine også for ham; hun er et rovdyr og bytte i ett. Rancine ble mobbet i oppveksten for sine lese- og skrivevansker; nå utnytter hun sin ordløse makt overfor de gamle på institusjonen der hun er pleiemedhjelper.

14 år gamle Melissa er den tredje av disse nærmest grenseløse menneskene som befolker romanen. Et stort antall bipersoner flettes også inn, i en fortelling som mer enn episk kronologi gir en sanselig inngang til noen vitale sørlendingers indre.

Novellistisk

Den ytre rammen er slik: Amanda, datter til Mikkel og mor til Melissa, skal på jobbreise og lar barnebarn og bestefar passe på hverandre en uke. De to har ikke mye til felles, utover en pirrende fascinasjon for ulikhetene som et spenn på 80 år uvilkårlig bringer for dagen.

Gjennom beretningen bykser Mikkels tanker i krappe kast. Et besøk hos tannlegen blander seg med minner om hyrdestunder med hans tallrike kvinner. Fortid og nåtid glir over i hverandre, enkeltøyeblikk og konkrete sanseopplevelser gjør tiden tidløs, samtidig som evigheten trekker ham til seg rundt neste sving. Gunstein Bakke gir et troverdig bilde av et sinn i mild forvirring.

Den gamle som snart skal forlate livet har ingenting å tape på å være seg selv helt uten skam og blygsel. Den unge som står på terskelen til livet har den uforferdede nysgjerrigheten som ballast. På samme måte som forfatteren Ali Smith lar en olding og en tenåring målbære fremtidshåpet i sin formidable årstidskvartett , gir Bakke liv til ung og gammel. Rancine, som er midt i livet, lever utenfor tradisjonelle sosiale nettverk og er derfor også nærmest løsrevet fra normer og naboer.

Når tanken på Ali Smith først har meldt seg, er det lett å se flere fellestrekk: Gunstein Bakkes subtile grep om språket minner om den overskuddspregede kreativiteten til hans skotske kollega.

Språklig suverenitet

Bakke har vist språklig mesterskap før, ikke minst i sin forrige roman, Havende , som skaffet ham nominasjon til Kritikerprisen. Fra årets roman, der han går rett inn i hodet på de ulike karakterene uten noen innledende forklaring, kunne jeg sitert velformulerte betraktninger fra nærmest hver eneste side. Et øyeblikk av refleksjon kan Mikkel for eksempel omtale som en dag «da et litt muggent, blåskimlet kveldslys hadde falt inn gjennom kniplingsgardinet på kjøkkenet». Han kan skildre navnet Agder som «knudrete, sandkorn i iskremen, stein i skoen (...) ». Et annet sted skriver han om en «maksimalt vanlig fart».

Faren ved et oppfinnsomt språk er at det kan tippe over i utvendigheter, i betraktninger av den mer flåsete typen, som når gamle Mikkel ikke lenger når ned til sine egne tær og Bakke skriver «når neglene ble lange og fotsopp satte inn (...)».

Inni eller utenpå

Oftest bidrar språket til overraskende observasjoner. Bakke bruker mye tid på å beskrive menneskekroppen, både inni og utenpå. Inni er det ikke bare tanker og følelser, det er kjøtt, blod, muskler og puls. Hvor går grensene mellom det synlige og usynlige, hvor går grensene for hva man kan gjøre med en annens kropp? Melissas funderinger over hvordan det er å bli spist av en kannibal, er nærmest verdt utgivelsen i seg selv. Når snakket noen om kannibaler i en norsk roman sist?

Tittelen «Austalgi» blir i liten grad utdypet, annet enn i små drypp der særlig Mikkel, men også Melissa, fabulerer over hva som går tapt når Aust-Agder slutter å eksistere som eget navn og fylke, og isteden går inn i det store, sammenslåtte og mer anonyme Agder. Er det mulig å kalle seg austist? Mer enn navn og fylke er det tiden og livet selv Mikkel sirkler inn.

Gunstein Bakke skriver seg ut av den gjeldende norske trenden, der samlivsromaner eller unge forfatteres selvbiografiske dannelseshistorie lenge har vært dominerende. Hans språklige presisjon løfter romanen, som mer enn handling inneholder refleksjon over det å være i live.

«Austalgi» er en utfordrende roman om mennesker av den helt vanlige sorten, med skavanker, stygge tanker og håp om et liv der både tanke og kropp får sitt.

NRK anmelder Foto: Forlaget Oktober Ekspandér faktaboks Tittel: «Austalgi»

Forfatter: Gunstein Bakke

Sjanger: Skjønnlitteratur

Utgitt: 2021

Forlag: Oktober

