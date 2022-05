I 2018 gikk debatten om den såkalte «barselbølgen» i norsk litteratur. Var de mange bøkene om graviditet og fødsel for like og selvopptatte, eller var denne tematikken tvert imot noe den litterære offentligheten hadde godt av?

Når danske Olga Ravn skriver om den rystende og omveltende erfaringen det er å bli mor i «Arbeidet mitt», knytter det seg umiddelbart forventninger til boken.

For 35 år gamle Ravn er en av de mest sentrale unge stemmene i nordisk litteratur.

Mystisk strengespill

Romanen er satt sammen av et variert utvalg tekstmateriale. Gjennom alt fra fortellende prosa, poesi og essayistikk til utdrag fra pasientjournaler og dagboknotater forsøker Ravn å sirkle inn sentrale spørsmål som:

Hva gjør det med en kvinne å være gravid og å føde et barn? Hva gjør det med forholdet til mannen? Og ikke minst, hva gjør det med fortellerens arbeid som forfatter?

Fortelleren veksler mellom en jeg-person og et slags alter ego med navn Anna. Romanen åpner løfterikt, og Ravn skriver med vill energi blant annet om et kurs for nybakte foreldre og en høyrøstet, streng jordmor som viser en powerpoint-presentasjon.

Prosaen strutter av selvtillit, aggresjon og kraft.

Like etterpå slår Ravn over i poesi og skriver flere sterke sider om å amme og om fødselsdepresjon. Det ser slik ut i Inger Bråtveits oversettelse:

men om dette er amminga

så er det same mørker

som får steinane til å ferdast

over skogbotnen

gjennom tusenvis av år Fra «Arbeidet mitt» av Olga Ravn

Tekstene slår an mystiske, såre strenger og åpenbarer dypere sammenhenger som er vanskelige å sette ord på.

Glupske barn

Med et virtuost repertoar av skrivemåter og stemninger går Ravn inn i betente og ladete temaer med åpne øyne. Hun skriver om psykisk sykdom, og om hvordan hovedpersonens kjærlighet til barnet ikke bare er enkel.

Barnet representerer også noe glupsk og dyrisk, og moren har en følelse av å drukne, av å miste seg selv i moderskapet. Hun må finne ut hvem hun er uavhengig av den sterke tilknytningen til barnet.

Skildringen av forholdet til mannen er noe av det mest originale i boken. Mannen insisterer på velferdsstatens forestilling om likestilling, men forstår ikke det kroppslige arbeidet involvert i graviditeten, fødselen og ammingen.

Det oppstår en avstand i forholdet:

Det finst ingen mann å venda hjartet mot. Det har gjort meg rasande. Å verta mor var å mista draumen om ein mann. Fra «Arbeidet mitt» av Olga Ravn

Hakkete som en lang rekke amminger

På tross av mange spennende elementer mener jeg at boken ikke holder det de mange gode anslagene lover.

Bokens form blir nemlig et hinder for Ravns ekspansive skrift.

Forfatteren og kritikeren Lauren Oyler har i deler av sin «Fake Accounts» skrevet en parodi på fragmenterte romaner. Hun skriver at forfatteren mer eller mindre kan putte hva som helst inn i strukturen – og dermed la det være opp til leseren å koble sammen bitene.

Denne kritikken rammer også «Arbeidet mitt», hvor Ravn stadig introduserer nye elementer snarere enn å videreutvikle det som allerede er der.

Hun bruker mye plass på å begrunne den fragmenterte formen. Boken er «oppskoren, hakkete» som «ei lang rekkje av ammingar».

Igjen og igjen vender Ravn tilbake til problemstillingen. Hvorfor kan ikke denne boken bli skrevet ferdig, spør Anna. Fortelleren svarer at «moderskap og skrift skuggar for kvarandre».

Derfor blir formen stadig ødelagt. Romanen må begynne på nytt, igjen og igjen.

Kamuflerer en svakhet

Alle metarefleksjonene om form fremstår etter hvert mer som en elegant apologi for et uforløst prosjekt mer enn en litterær nødvendighet.

Livet er uforløst, kunne man innvende. Jo da, men Ravn har i utgivelser som «Den kvite rosa» og «Dei tilsette» brukt begrensninger i formen på svært vellykkede måter. I «Arbeidet mitt» er det som om formen kamuflerer en grunnleggende svakhet.

Det er viktig å påpeke at boken inneholder mye godt, men Olga Ravn har satt en høy standard for sine utgivelser.

Derfor blir jeg sittende og lengte etter hva denne romanen kunne ha vært.

NRK anmelder Foto: Samlaget Ekspandér faktaboks Tittel: «Arbeidet mitt»

«Arbeidet mitt» Forfatter: Olga Ravn

Olga Ravn Oversetter: Inge Bråtveit

Inge Bråtveit Sjanger: Roman

Roman Forlag: Samlaget

Samlaget Dato: 2022