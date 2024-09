I Stavanger sentrum står han og skuer utover Vågen fra sokkelen sin, Alexander Lange Kielland.

Elegant i floss­hatt og med halv­kappe som blafrer lett i vinden. I år ville han fylt 175.

Rogaland Teater og Haugesund teater går sammen om å feire Stavangers store sønn med et nyskrevet teater­stykke.

Hvem var Alexander Kielland?

Mangler nerve

Det er det «Alexander» handler om.

Dramatiker Rolf Kristian Larsen tegner gjennom en rekke episodiske scener opp et portrett av en privilegert livs­nyter som jakter sin forfatter­identitet. «Alexander» viser frem ulike sider ved Kiellands liv, hva som gjorde ham til den han var. Kiellands mange brev er blant materialet som er brukt.

PRESS: Forventinger fra familien preget også Alexander Kielland. Fra venstre konen Beate (Marianne Holter), faren Jens (Matias Kuoppala), søsteren Kitty (Malene Wadel). Foto: Grethe Nygaard

Teateret vil børste støv av mannen på sokkelen, vise frem det grenseløse mennesket Kielland, «kontrastenes konge», som det står i programmet.

Det er store ord.

For stykket tegner aldri opp virkelig store kontraster. I stedet viser det en leve­mann som ser tilbake på livet, ler og angrer, en mann som aldri står i de virkelig store problemene.

Episodene viser snart at dette er ufarlig materiale, for de ulike scenene har en under­tone av at det uansett ordner seg til slutt.

Forestillingen starter mørkt med en angrende, sliten og forvirret Kielland.

Et dødsvarsel i form av en stor ravn er sammen med ham på scenen, og Kielland fortviler over valg han tok og som han angrer på. Ravnen er et spennende innslag i starten, men dette mørket følges ikke godt nok opp i stykket.

OMEN: Livets mørke, her i skikkelsen av en ravn, biter ikke særlig hardt på Alexander Kielland i stykket som handler om ham. Fra venstre: Matias Kuoppala og Espen Hana. Foto: Grethe Nygaard

Haster av gårde

Og det er gjennomgående for «Alexander»: Flere situasjoner og tematikker kunne vært knadd bedre ut og gitt mer tid.

Dette kunne tatt ned tempoet i forestillingen, slik at publikum får ta inn over seg situasjonene og i større grad leve seg inn i dem.

Et eksempel fra tidlig i stykket er Kiellands fråtsing i Paris (han spiste og drakk seg blakk og la på seg 40 kilo): Utmerket beskrevet i manuset, tammere spilt ut på scenen fordi vi aldri ser fråtsingen eller konsekvensen av den rent fysisk.

LILLE MARIUS: I forestillingen møter Kielland igjen lille Marius fra romanen «Gift». Marius er ikke helt fornøyd med sitt endelikt i boken. Amund Harboe spiller Marius, i tillegg til flere andre roller. Foto: Grethe Nygaard

Og dessuten: Far kommer med penger, så mat­gjelda kan han bare betale seg ut av.

Et annet moment er Kiellands viktige vennskap med Bjørnstjerne Bjørnson. Dette er igjen morsomt skrevet, men spilt på en måte som gjør at Bjørnson tar for lite plass og relasjonen ikke utforskes godt nok. Noe av utfordringen er at stykket hele tiden haster videre uten at det bygges opp en dramatisk spenning.

Det står lite på spill for Alexander Kielland i denne oppsetningen.

Det er ikke noe som kan gå så veldig galt for ham – og alt som spilles ut, er uansett fortid. Her er nok å angre på, det er ikke det, men det er lite for publikum å investere innlevelsen sin i.

STRENG STEMOR: Malene Wadel spiller også Kiellands stemor. Men hun er bare innom en kort tur i forestillingen, og det fryktinngytende ved henne blir redusert til at hun er en av mange karakterer denne forestillingen lar publikum møte. Foto: Grethe Nygaard

Glimt i øyet

Espen Hana spiller Alexander med ablegøyer, mye humør og fin mimikk.

Han er helt riktig skuespiller i rollen. Men også han merkes av at historien mangler substans, og i første del av forestillingen kompenseres det med utstrakt roping og høy stemmebruk.

Men i andre del skjer det noe. Der åpner stykket seg.

Kiellands hemmelige kjæreste, Lisa fra Orre (Malene Wadel), konfronterer ham med at han ikke vedkjenner seg henne og barna de får sammen.

Wadel spiller på jær­dialekt, og løfter forestillingen med denne lille rollen. Hun bryter ut av spillet og henvender seg til publikum med peke­fingeren: «Og en sånn mann setter dere på sokkel!».

Ikke at det er så mye å gjøre med det nå. Men hun har jo et poeng.

LIVSNYTER: Alexander Kielland hadde en hemmelig kjæreste han fikk barn med. Men hun blir hysjet ned av familien. Her er de to i et lystig øyeblikk. Fra venstre: Espen Hana og Malene Wadel Foto: Grethe Nygaard

Variert tekst

Slike brudd er det mange av i Larsens tekst, og flere av dem fungerer godt.

Han har skrevet inn et tydelig driv i teksten, raske skift og spennende brudd mellom vanlig dialog, sitater hentet fra Kiellands brev og moderne språklige vendinger («Djiises!» – hvorpå Kielland må forklare at sånt sa man ikke på hans tid).

Stadig kommenterer karakterene hendelsene de tar del i, og det flyter fint.

Variasjonen er god, og den skaper munterhet i et stykke som likevel ikke har den nødvendige dramatiske nerven.

I FRANKRIKE: På fest i Versailles møter Kielland Bjørnstjerne Bjørnson – et viktig bekjentskap. Bjørnson er likevel ikke sentrum i begivenhetene der han står helt til venstre i bildet. Fra venstre: Amund Harboe (Bjørnson), Malene Wadel (med maske), Espen Hana (Alexander), Marianne Holter (Beate) Matias Kuopplala (med maske) Foto: Grethe Nygaard

Kontrasten som er tenkt mellom de varierte tekstlige grepene og de tids­riktige kostymene på scenen, er i utgangspunktet også fin.

Det mer moderne uttrykket i den videobaserte scenografien og musikken i stykket, bidrar i liten grad til innlevelse i Kiellands karakter.

Den er det Espen Hana som står for.

SKINNER: Espen Hana gjør et solid stykke arbeid i rollen som Alexander Kielland, mener NRKs kritiker. Foto: Grethe Nygaard / Grethe Nygaard

Men Kielland er og blir en urørlig type.

Mest av alt er stykket en hyllest til mannen på sokkelen. Og som seg hør og bør klatrer Kielland opp på nevnte sokkel til slutt. Tilbake sitter publikum med større kjennskap til en av våre fire store forfattere.

Og det er fint, men en stor teater­opplevelse er det ikke.

NRK anmelder Foto: Rogaland Teater Tittel: «Alexander»

«Alexander» Regi: Morten Joachim

Morten Joachim Dramatiker: Rolf Kristian Larsen

Rolf Kristian Larsen Sted: Rogaland Teater, Hovedscenen

Rogaland Teater, Hovedscenen Spilledatoer: 4. september–19. oktober 2024

4. september–19. oktober 2024 Varighet : To timer, inkludert pause

: To timer, inkludert pause Medvirkende: Espen Hana (Alexander Kielland), Marianne Holter (Beate og Alexanders mor), Amund Harboe (Maitre d´hotel, Bjørnson, Tycho og Lille Marius), Malene Wadel (Kitty Kielland, Inger Mæle og Lisa), Matias Kuoppala (Ravnen, Alexanders far og Lars Oftedal)

Espen Hana (Alexander Kielland), Marianne Holter (Beate og Alexanders mor), Amund Harboe (Maitre d´hotel, Bjørnson, Tycho og Lille Marius), Malene Wadel (Kitty Kielland, Inger Mæle og Lisa), Matias Kuoppala (Ravnen, Alexanders far og Lars Oftedal) Komponist og lyddesigner: Ida Flåten Kampenhaug

Ida Flåten Kampenhaug Scenograf: Arne Nøst

Arne Nøst Kostymedesigner: Ragnhild Anda Tengesdal

Ragnhild Anda Tengesdal Dramaturg: Carl Jørn Johansen

Carl Jørn Johansen Koreografisk bistand: Ludvig Herstad

Ludvig Herstad Maskør: Jill Tonje Holter

Jill Tonje Holter Produksjonen er et samarbeid mellom Rogaland Teater og Haugesund Teater.