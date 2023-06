Dette er livet «etter oss».

Du spiller som Gaia, «livets ånd». En skjør og bitte liten menneskelignende skapning, men som har store krefter.

Dyrerikets sjeler sitter fast i en tom og dystopisk verden, og oppdraget ditt er å finne dem og slippe dem fri. Dette gjør du i et plattform-eventyr i 3D skapt av indieselskapet Piccolo Studio.

Ønsket deres har vært å skape et spill som primært handler om å «se seg rundt og tenke».

Men holder det til et helt spill?

«LIVETS ÅND»: Gaia er fortellingens hovedperson, et slags menneske i miniatyr med mektige krefter som kan sette fangede sjeler fri. Foto: Piccolo / Private Division

Sjelemagi

Spillet åpner med en idyllisk horisont omringet av alle dyrerikets arter.

Det treffer meg midt i hjertet at spillets kjerne omhandler dyrenes skjebne, så mye som jeg elsker dyr.

Gaia, liten som hun er, løper mellom bena på skulpturer av mennesker fra en svunnen tid, omringet av oljesøl og skurrete TV-skjermer.

«After Us» føles som å vandre gjennom en moderne kunstutstilling da landskapet er stappet av slike inntrykk og skjulte budskap.

Som spiller kan man tolke mye av meningen selv.

Slik jeg tolker det, er spillet et slags portrett av de dystopiske sidene ved den moderne verden.

Temaer som teknologifrykt, moderne media og forurensing popper opp i hodet. Meningen kan være at det er menneskene som har skyld i dyrenes bortgang, og at teknologien har overgått mennesket.

Jeg skjønner at skaperne ønsker at man skal fundere over symbolikken, men jeg skulle gjerne hatt mer konkret informasjon om handlingen i spillet.

Til tross for dette sitter jeg fortsatt igjen med sterke inntrykk.

Jeg føler med dyrene og verdenen, som er et trist bilde på hva som en gang har vært.

Underveis som du fanger flere dyresjeler, starter de etter hvert å omringe deg på reisen din. Foto: Piccolo / Private Division

Øyeblikket blir spesielt sterkt når dyrene blir dratt fra Gaia. Jeg får lyst til å gjøre alt jeg kan for å få dem tilbake.

Spillets høydepunkt for meg oppstår i det jeg har samlet en god flokk med dyr, og hvalene svever rundt meg mens jeg hopper fra hinder til hinder omringet av stemningsfull musikk.

Det gir en god følelse å redde dem når det oppstår magiske øyeblikk som dette.

Umotiverende

Samtidig som jeg lar meg fascinere av denne surrealistiske post-menneskelige «utstillingen», lurer jeg likevel på hvor mye det er meningen at jeg skal spille – kontra å bare «se meg rundt og tenke».

Selv om spillet ikke er særlig krevende, faller jeg utfor kanten et par ganger likevel.

Jeg skulle imidlertid ønske at jeg opplevde større motivasjon til å lykkes, da det ikke er noen konsekvens av å dø i spillet.

Helt ok gøy

Jeg er en tilhenger av plattformspill fra før, og jeg liker tilfredsstillelsen av å hoppe og karve meg videre i baner og brett.

Derfor er det dumt at jeg opplever dette som en litt klumsete reise.

Til tross for vakre omgivelser, synes jeg ikke dette spillet er mer enn helt ok gøy i lengden. Verken plattformene eller historien er kaprende nok.

Dette svekker dessverre motivasjonen min til å spille videre, da det ikke er noe spesielt jeg gleder meg til eller er spent over å utforske.

Et snev av spenning oppstår likevel i det jeg blir angrepet av noen skulpturer og musikken endrer tone. Det setter en gøyal støkk i meg å bli jaget, men disse kampene byr ikke på noe mestring da fiendene overvinnes nærmest ved et tastetrykk.

Jeg ser rett og slett ikke helt poenget med denne delen av spillet, og opplever det som støy.

For å vinne over spillets fiender, setter man fri sjelen deres. Foto: Piccolo / Private Division

Faller ikke for denne kunsten

Jeg lar meg lett falle for vakker og meningsfull kunst, men i dette tilfellet er ikke kunsten nok.

Joda, det er mange ting jeg liker her. Det er noen gøye og kreative oppgaveløsninger, som å teleportere mellom blinkende TV-er, eller surfe på strømledninger.

Men vakker design redder ikke den svake historien. Jeg savner drivkraften som gjør at jeg vil spille videre.

«After Us» er kunstnerisk vakkert og har et rørende budskap, men det er bare en helt grei spillopplevelse.

Det kjeder meg like mye som det sjarmerer.

NRK anmelder Foto: Piccolo / Private Division Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «After us» Utvikler: Piccolo Utgiver: Private Division Type: Enspiller (single player) Aldersgrense: PEGI 12+ Dato: 23. mai 2023 Plattform: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC