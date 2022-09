Adam Schjølberg er kjent fra mye. Du kan velge mellom å si at du husker ham fra «71 grader nord», «Sofa», «Homsepatruljen», «Beat for Beat», eller fra hans første standupshow «Mellom barken og feen» som gikk på Latter i 2018.

Selv husker jeg ham best fra forestillingen «Adam setter skapet på plass». Fordi det var i går kveld.

Tradisjonell form

I den intime Teaterkjeller’n under Oslo Nye Teater hadde Schjølberg nemlig premiere på sin andre soloforestilling. Denne gangen har Terje Sporsem traktert regi-roperten.

Når Schjølberg selvsikkert valser ut på scenen, ulastelig antrukket i høyhælte sko som skinner som to ildrøde Corvetter mot det vennlig innstilte premierepublikummet, er det som en rutinert komiker.

Formen er høyst tradisjonell: Hurtig og intens tale som lander i kvikke poenger.

Som i hans første forestilling, er livet som åpent homofil en viktig del av materialet, med ekstra vekt på generelle fordommer og stereotypier mot homofile menn og andre i skeive miljøer.

HØYE HÆLER: Komiker Adam Schjølberg. Foto: Oslo Nye Teater

Tydelig profil

På forhånd har vi blitt lovet en forestilling som skal ta for seg hvordan det er å være «førti, femi og mann». De første, forsiktige vitsene, der hovedpersonen tar og føler litt på publikum, viser en avslappet og trygg komiker som har funnet sin form og som antagelig aldri kommer til å vike fra den.

Schjølberg har en tydelig profil både av og på scenen, og han vet at publikummet hans sluker personaen rå – her er det den rølpete og feminine siden som hersker.

Det uventede funker best

I åpningspartiet fyrer Schjølberg av sine beste salver. For eksempel rollebyttet i situasjonen der heterofile møter homofile:

Jeg kjenner en annen som er hetero, han heter Anders,­ vet du hvem det er?

Og når det gjøres klart hvem som ikke er velkomne på kveldens forestilling (Kari Jaquesson, Tsjetsjenia og hun sinte røykedama fra SIAN som står og roper «Norge for nordmenn»).

Litt forsiktig samtale med publikum fungerer som en overgang inn i et av de få formatbrytende påfunnene: Forhåndsskrevne «fittevitser» som skal berolige de heterofile i salen når det blir for hett.

Adam velger seg ut et offer, i dette tilfellet Håkon, som på ulike tidspunkt i showet får presentert en typisk «heterovits» der det bys på litt klassisk guttastemning. Typisk: «Hva er forskjellen på en blondine og tøfler? Begge er varme og lette å skli inn i.»

Slike uventede brekk som bryter med det klassiske standup-formatet er kjærkomment når den overordnede formen er såpass velkjent.

Velskrevet, men velkjent

Senere i forestillingen utsetter Schjølberg også Håkon for gameshowet «Vil du komme ut av skapet?», smidd over samme lest som «Vil du bli millionær?». Dette er nok et sjangerutfordrende grep, som med fordel kunne vært spilt ut og utnyttet enda mer for å øke variasjonen i settet.

I all hovedsak er nemlig dette en tidvis svært velskrevet, men likevel velkjent affære.

Selv om mange av vitsene holder høy kvalitet, er det lite her som gjør at du sitter igjen med følelsen av en ny opplevelse som standup-publikummer. Men noe av materialet har likevel litt ekstra tabasko i miksen.

Friskt perspektiv

Mye av verdien i forestillingen ligger nemlig i det forfriskende perspektivet fra en homofil komiker.

Når man etter hvert begynner å bli vant med at verdens mest populære komikere er heterofile gubber (Ricky Gervais, Louis CK, Jimmy Carr) som kjemper med nebb og klør for sin rett til å mer eller mindre taktfullt vitse om skeive og andre utsatte grupper, er det deilig å høre Schjølbergs velformulerte poenger om det heteronormative.

Han har et godt håndlag med tekst, og er intelligent og ambisiøs i vitseforfattingen. Derfor er jeg også overbevist om at Adam Schjølberg er innovativ nok til å utfordre formatet han opererer i.

For trygg

Vitsetettheten er høy og innimellom seksuelt stappmett. Mellom skarpe og nytenkende innfall er det mer enn nok av platte innuendos som ikke egentlig holder mål, men som vekker latter nærmest på automatikk takket være en formelaktig utførelse.

Det er tydelig at publikum er trent til å høre melodien i vitser og skjønne når de skal le. Det tyder mest på at levering og form er så velkjent at det av og til bare skurer og går på autopilot – både på scenen og i salen.

Med en mer nysgjerrig og utfordrende tilnærming til standup-formatet kan Adam Schjølberg virkelig ta steget med sin neste forestilling, for tekstlig er han stundom briljant og perspektivet hans er temmelig unikt.

Han er uredd, intelligent og full av potensial – men inntil videre litt for trygg.

NRK anmelder Foto: Oslo Nye Teater Ekspandér faktaboks Tittel : «Adam setter skapet på plass»

: «Adam setter skapet på plass» Av : Adam Schjølberg

: Adam Schjølberg Hva : Humorshow

: Humorshow Sted : Teaterkjelleren, Oslo Nye Teater

: Teaterkjelleren, Oslo Nye Teater Dato: 8. september – 17. november 2022