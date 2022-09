Rystende om familievold

Jeg har et sterkt håp om at et liv i frihet er mulig for mange flere, skriver Abida Raja i et bevegende etterord til denne oppsiktsvekkende ærlige boken. Ønsket om å hjelpe andre er nettopp en av grunnene til at hennes sørgelige livshistorie nå brettes ut i offentligheten.

Alt hun helst ville holdt hemmelig, forteller hun om i boken «Frihetens øyeblikk», som er ført i pennen av VG-journalisten Håkon F. Høydal.

Han har gjort et imponerende arbeid. Ikke bare har han hatt kontinuerlige samtaler med Raja de siste fem årene, han har også intervjuet en mengde andre kilder, fra politi til barnevern, familiemedlemmer og helsetjeneste. Han dokumenterer at den hjelpen mange kvinner som i dag står i fare for å bli tvangsgiftet får, var så godt som fraværende da 18 år gamle Abida trengte den.

Han viser også, gjennom Abidas fortellinger, at hennes historie uhyggelig nok slett ikke er unik.

Deprimerende historie

«Frihetens øyeblikk», som henter sin tittel fra Jens Bjørneboe – hvem ellers! – er fortellingen om Abida, som vokser opp i Iladalen i Oslo med mor, far og tre søsken. Foreldrene kom fra Pakistan tidlig på 1970-tallet.

Seks år gammel blir Abida sendt til besteforeldrene i Pakistan, der hun bor helt til hun er tretten. Hjemme er det ingen hemmelighet for barna at far slår mor. Etter hvert slår han også barna - det har vi kunnet lese om i broren Abid Rajas bok «Min skyld», som han fikk Bokhandlerprisen for i fjor.

Som jente blir Abida holdt under strengt oppsyn. Bevegelsesfriheten er svært begrenset, retten til å velge venner eller klær likeså.

18 år gammel forelsker hun seg hodestups. Kjærligheten er gjensidig, men så snart faren får kjennskap til forholdet, hagler det ifølge forfatteren av skjellsord:

Hun var sint, for hun var ingen hore. Hun var forelsket. Men oppveksten hadde også lært henne hva som var rett og hva som var galt å gjøre som kvinne. Ingenting var verre enn å gå mot sin egen far. Det ledet én vei: til helvete. Abida Raja: Frihetens øyeblikk

Tvangsgifte

Dermed bærer det til Pakistan for å finne en godkjent ektemann til 18-åringen. Abida har ingen mulighet for å nekte når hennes snille svigerinnes bror blir utpekt som brudgom.

Men vennligheten ligger tydeligvis ikke til familien; i boken går det frem at Abida fra første uke blir utsatt for systematisk vold. Hun rømmer til besteforeldrenes hus og nekter å bli med ektemannen tilbake.

Bror Abid tror hun har giftet seg av fri vilje – han har på denne tiden vært et halvt år i barnevernets omsorg – og Abida er for skamfull over det mislykkede ekteskapet til å fortelle noe.

Abid skal senere bli en viktig støtte i hennes kamp for frihet.

Vold avler vold

Ekteparet kommer etter hvert til Norge, de får fire barn, og volden fortsetter. Ifølge Abida er det ikke bare hun som blir slått, også barna får merke farens knyttnever. Flere ganger blir barnevernet kontaktet, hver gang nekter mor for at det er problemer med vold i hjemmet. For hvordan skal det gå hvis barna blir tatt fra dem?

Og her er Abida Rajas fortelling knugende naken og avslørende:

Også Abida slår barna sine. Hun er sliten, redd, og så straffer hun dem som hun elsker mest. Den som selv har vært utsatt for overgrep, står i fare for å videreføre nedbrytende handlemønstre.

Dette er ingen jeg-fortelling. Håkon Høydal skriver om Abida i tredjeperson. Det må ha vært vondt for henne ikke bare å fremstille seg som et offer, men også som en barnemishandler. Det er ubehagelig lesing som med sin oppriktighet også bygger tillit til resten av den vonde fortellingen.

Iblant blir dialogene litt oppstyltede. Det er kanskje ikke til å unngå, når de bygger på minnet til en som gjenforteller dem til en annen – og så er dette altså ikke en roman, men et forsøk på å formidle en opplevd sannhet.

Det skal vise seg at det er hensynet til barna som til slutt veier tyngst. Etter år med psykisk og fysisk vold, og etter å ha blitt fratatt barna av barnevernet i en periode, greier Abida å bryte ut. Det på tross av trusler og angsten for storfamiliens avvising.

Problematisk utgivelse

Så er den lange frihetskampen blitt bok. Det er Abidas versjon vi får, hennes ord mellom bokpermene. Forfatter Håkon F. Høydal skriver i et reflektert etterord om det problematiske ved ikke å slippe den anklagede part til orde.

Han forsvarer valget med politiets råd om ikke å informere verken far eller ektemann på forhånd, siden Abida lever i en uavklart trusselsituasjon fra sin eksmann.

Den samfunnsmessige betydningen av boken trumfer hensynet til samtidig imøtegåelse, skriver han.

Det kan man gi ham rett i. Denne modige boken setter søkelyset på kvinneliv som det norske samfunnet har oversett eller ikke ønsket å pirke borti. Det er ikke til å komme bort fra at tvangsgifte og fysisk avstraffelse er mer utbredt i familier med pakistansk bakgrunn enn i etnisk norske familier. Hvordan snakke om det uten å stigmatisere en hel gruppe?

Medrivende og prisverdig

Høydal presiserer at boken ikke er et angrep på religion generelt eller islam spesielt. Det er en viktig presisering. Overgripere finnes i alle miljøer.

I Frankrike har den unge forfatteren Edouard Louis skapt diskusjoner om vold og undertrykkelse i arbeiderklassen, både i sin selvbiografi «Farvel til Eddy Bellegueule» og nå sist med «En kvinnes frigjøring», der han skriver om sin egen mor, som også levde mange år med en dominerende ektemann før hun brøt ut og kunne leve et liv hun bestemmer over selv.

«Frihetens øyeblikk» er medrivende som en thriller. Den er intens og rasende, men også godt dokumentert.

Kan boken skape debatt om hvordan vi kan komme kvinnefiendtlige systemer til livs, om de er aldri så knyttet til tradisjoner eller sedvane, så har den sin misjon.

Hatten av for et prisverdig prosjekt. Og heder og ære til Abida Raja for hennes uendelig store mot.

NRK har prøvd å få tak i faren uten å få svar. Eksmannen hennes sier til NRK at han ikke har lest boka. Han ønsker derfor ikke å kommentere boka ennå.

NRK anmelder Foto: KAGGE FORLAG Ekspandér faktaboks Tittel: «Abida Raja. Frihetens øyeblikk»

«Abida Raja. Frihetens øyeblikk» Forfatter: Håkon F. Høydal

Håkon F. Høydal Sjanger: Sakprosa

Sakprosa Forlag: J.M. Stenersens Forlag

J.M. Stenersens Forlag Antall sider: 260

260 Dato: September 2022