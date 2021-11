Tre beste låter: «Easy On Me», «I Drink Wine», «To Be Loved»

Etter debuten som 20-åring i 2008 har Adele etablert seg som en av de aller største og mestselgende artistene noensinne. Hun har blitt kjent for sin kraftige vokal og melodiske teft, og står bak superhiter som «Rolling in the Deep», «Someone Like You» og «Hello».

Nå er hun aktuell med sitt første album på 6 år, og tradisjonen tro er det oppkalt etter et begivenhetsrikt år i livet hennes. «30» er, ifølge henne selv, et skilsmissealbum.

Bruddet med ektemannen Simon Konecki er den store inspirasjonskilden til plata, og det betyr i dette tilfellet en svært storslått innpakning av soulinspirerte ballader.

Med «30» byr Adele på det hun kan best: Enorme vokalprestasjoner formidler sorgen på en måte som fremkaller gåsehud.

Adele synger sangen «To Be Loved» i et opptak lagt ut på hennes offisielle Youtube-konto.

Krever oppmerksomhet

Men «30» er ikke en plate for alle. Adele serverer en plate som krever tålmodighet, og som tar lytteren på alvor.

Her finnes ingen snarveier, billige triks eller kommersielle hensyn. Sangene fremstår så genuine at jeg får tilbake troen på popmusikken.

Det er lett å se for seg at de mest populære artistene er en tanke iscenesatte av en skokk av bakfolk, men Adeles fandenivoldskhet og hjertesorg presenteres her på et vis som gjør at det aldri blir noen tvil om at hun er hjernen bak det hele. Låtskriver og hitgarantist Max Martin er faktisk kun kreditert på én enslig låt.

Det kreves nok tålmodighet og en forkjærlighet til pop/soul for å virkelig nyte dette albumet. I kjent Adele-stil er det fullstappet med seige ballader som i stor grad lener seg på tekniske vokalferdigheter, men kanskje oftere enn før mangler Adele de virkelig store melodiene.

En av nåtidens mest imponerende stemmer

Hovedsingelen «Easy On Me» er den mest umiddelbare hiten for dem som i hovedsak kjenner Adele fra radioapparatet. Her er superstjernen i storslag, og trygler sin sønn om tålmodighet etter bruddet med ektemannen.

Den har en sterk og fengende melodi, og står slik i kontrast til brorparten av de resterende låtene.

Musikkvideo til singelen «Easy On Me» lagt ut på hennes offisielle Youtube-konto.

Formidlingen er det imidlertid ingenting å si på. Adele har fremdeles en av nåtidens mest imponerende stemmer, og er enestående på å få tekst til å bety noe.

«When I was a child, every single thing could blow my mind / Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine»

Denne teksten er fra den knallsterke «I Drink Wine» og er et godt eksempel på det. Lengselen etter en mer uskyldig tid er en ganske utbrukt vinkling i popmusikken, men når det er Adele som synger den blir den på et vis mer troverdig.

Det er egentlig en gjenganger på «30». Tekstene er ofte klisjéfylte og innlysende, men de utrolige vokalprestasjonene løfter vendingene og tankene frem og får dem til å gi mening selv om du kanskje har hørt dem flere ganger før.

Uten de store høydepunktene

«30» er en plate som garantert beveger deg, men som kanskje mangler de helt store pophitene Adele er kjent for.

Etter utallige hits de siste 10 årene er det antagelig rom for en slik plate i Adeles katalog. Hun har nærmest egenhendig brakt soulmusikken tilbake til popen, og da må det være lov å reflektere litt over en tung tid uten å nødvendigvis finne opp kruttet på nytt.

Der melodiene mangler blir jeg lamslått av den enorme stemmen, og det redder på et vis en plate som er et personlig lidenskapsprosjekt mer enn et frieri til radiokanalene og hitlistene.

