Fredag skal tolv land kjempe om det norske publikummets gunst i NRKs alternative Eurovision-kåring. Du finner stemmeskjema nederst i denne artikkelen.

De nominerte låtene er basert på innsikt hentet fra plasseringer på bettinglister, strømmetall, videovisninger og favorittstempel fra MGP-interesserte.

Generisk og forglemmelig

Land: Tyskland

Låt: «Violent Thing»

Artist: Ben Dolic

Terningkast: 3

Slovenske Ben Dolic skulle representere stornasjonen Tyskland under finalen i Rotterdam med låten «Violent Thing».

Tyskland, som har hatt 10 år med temmelig beskjeden poengfangst etter seieren med Lenas «Satelite» i 2010, har stemt frem en låt som bruker den rådende pop-formelen til fulle:

Catchy refreng, funk-gitar à la Daft Punk fra 2013 og et synthbasert blåserrekke-hook.

«Violent Thing» er i alle fall en musikalsk helomvending fra makkverket tyskerne sendte i fjor. Balladen «Sister» havnet nest sist, og for å sørge for at historien ikke gjentar seg, har man valgt seg en generisk og forglemmelig, men svært trygg poplåt som antagelig ville oppnådd en respektabel plassering cirka midt i bunken.

Grandios kjærlighetserklæring

Land: Italia

Låt: «Fai Rumore»

Artist: Diodato

Terningkast: 5

Smørsangeren Diodato har fått med seg fjorårets andreplass, Mahmood, som låtskriver på den melodiske balladen «Fai Rumore». Mine norske ører får selvfølgelig mye gratis når man skriker kjærlighetserklæringer på italiensk, men dette syns jeg låt meget lovende fra 39-åringen.

Mange Eurovision-ballader lider under manglende melodier, men her er det enkelt for ørene å huske hva man har hørt.

Et deilig minimalistisk vers etterfulgt av et godt, gammeldags bæljerefreng får tankene tilbake til 90-tallet, da det holdt å bare mene noe høyt nok.

Oversettelsen av teksten forvirrer meg en smule, men vi får stole på at budskapet er like grandiost som fremførelsen.

Karismatisk energibombe

Land: Sverige

Låt: «Move»

Artist: The Mamas

Terningkast: 5

Trioen i The Mamas fikk årets oppdrag med å videreføre Sveriges stolte Eurovision-tradisjon.

Deres låt «Move» er en karismatisk energibombe med elementer fra gospel, soul og som enhver Eurovision-banger med respekt for seg selv: Et uforskammet fengende hook i refrenget.

Mange husker kanskje The Mamas fra Eurovision 2019 – de var nemlig korister for fjorårets bidrag fra söta bror: John Lundviks «Too Late For Love». Og det merkes. Mye er likt, men The Mamas har en så fengslende energi at jeg tror de ville kommet enda høyere enn 5. plass i år. Heia Sverige!

Et mesterverk av en poplåt

Land: Bulgaria

Låt: «Tears Getting Sober»

Artist: Victoria

Terningkast: 6

Her er det noen som har hørt på Billie Eilish. Man kan jo undres over hvem som kom først av Victoria og den 18 år gamle verdenssensasjonen, men jeg mistenker at «Tears Getting Sober» er et frieri til Eilish’ enorme fanskare.

Dette er seig Eurovision-indie på sitt beste, og uansett om Victoria bare er en Billie Eilish-imitator, er dette rett og slett et mesterverk av en poplåt.

Bulgaria kvalifiserte seg ikke i fjor, men kom på 2. plass med Kristian Kostov så sent som i 2017. I år var denne låten bortimot garantert en seier. Velfortjent.

Nei takk!

Land: Russland

Låt: «Uno»

Artist: Little Big

Terningkast: 1

Uffda. Her er bunkens første køddelåt. Vanligvis liker jeg disse heseblesende fleipebonanzaene, men dette er noe av det mest krampaktige jeg har sett.

Flankert av Russlands egen Truls Svendsen i tettsittende kjeledress, står den irriterende duoen i front og ironiserer over 70-tallets nå for lengst umoderne klesstil («haha, hva om vi har sånne festlige slengbukser»), mens de kvakker ut et spansk refreng som gjentas til det enerverende.

Dette er søppel som kanskje hadde vært morsomt i 2002, men i 2020 er det for billig å ironisere over 70-tallets sydlige strandløver og deres altoppslukende libido. Nei takk.

Uinteressant dance-låt

Land: Aserbadjan

Låt: «Cleopatra»

Artist: Efendi

Terningkast: 2

Aserbajdsjan, som Russland, er en kontroversiell deltaker i Eurovision – mye på grunn av sine grusomme levevilkår for LGBTQ+-personer.

I år forsøker Efendi å vise solidaritet gjennom sin låt «Cleopatra», der hun proklamerer at hun – som den egyptiske dronningen – befinner seg et sted mellom «straight» og «gay».

Låten er krydret med tre tradisjonelle, aserbajdsjanske instrumenter (oud, balaban og tar), og gir meg en følelse av tidlig McMusic – fra tiden da nordmenn skulle få sine første, veldig snille smakebiter av en musikkultur vi ikke kjente så godt fra før (Tyrkiske Tarkan – Kiss Kiss).

I tillegg har hun funnet plass til en buddhistisk regle i pre-refrenget som jeg sliter med å forstå relevansen til. Her har man satt alle kluter til på «eksotisk-kortet», og resultatet er dessverre en altfor klassisk og uinteressant dance-låt.

Erketypisk Eurovision



Land: Sveits

Låt: «Répondez-moi»

Artist: Gjon’s Tears

Terningkast: 4

Sveits vant sist for 32 år siden, i 1988, da Céline Dion fremførte «Ne Partez Pas Sans Moi». Før det hadde de heller ikke vunnet på 32 år, da Lys Assia gikk til topps med franske «Refrain» i 1956.

Hvert 32. år sender altså Sveits en fransk låt og vinner. Hadde jeg bare klart å regne ut hvor mange år det har gått siden 1988...

«Répondez-moi» er nok et eksempel på hvordan følelsesladd ballade kan gjøres forholdsvis interessant. Gjon Muharremaj leverer en melodiøs, energisk og catchy låt med et erketypisk Eurovision-preg. Her er både fraseringer i hytt og vær og et voldsomt mannskor på siste refreng. Dessverre er den franske teksten temmelig intetsigende og kjedelig, i alle fall i oversatt, engelsk versjon.

Rasende festlig

Land: Island

Låt: «Think About Things»

Artist: Daði og Gagnamagnið

Terningkast: 5

Jeg tror jeg ler meg i hjel. Dette er en funky, Jamiroquai-inspirert kjærlighetslåt til en baby. En faktisk baby.

Tekstlinja «Though I know I love you / I find it hard to see how you feel about me / 'Cause I don't understand you / Oh you are yet to learn how to speak» er glitrende komedie – ufrivillig eller ei.

Flere låtskrivere bør bruke ordet «baby» i sin rette forstand.

Vokalist Daði Freyr Pétursson er kanskje ikke den sterkeste vokalisten, men har med seg noen glitrende backingvokalister som tar fokus, og låten er jo så rasende festlig at det ikke gjør noe som helst at han låter litt surt av og til.

Som å putte tiara på en purke

Land: Frankrike

Låt: «Mon Alliée»

Artist: Tom Leeb

Terningkast: 1

Nei, nei, nei. Skrekkeksempelet på dørgende kjedelig Eurovision-ballade. Dette låter som en reklamefilm for et kjøpesenter der alle ansatte har gått sammen og sett en YouTube-tutorial om låtskriving.

Denne låten var i utgangspunktet enda verre, men denne oppussede versjonen er som å putte tiara på en purke.

Fin produksjon hjelper lite når låten har absolutt null særpreg, null sjarm og i tillegg benytter seg av det aller verste Eurovision-grepet: vers på fransk, refreng på engelsk. Det høres ut som om noen har foret en AI-robot med Zucchero og Joe Cocker-ballader og bedt den koke opp dette søppelet. Få det vekk!

Artisten hadde fortjent en bedre låt

Land: Malta

Låt: «All of My Love»

Artist: Destiny

Terningkast: 3

Destiny stiller med verdens vanligste låttittel, og en av konkurransens sterkeste stemmer, men dessverre er låten ganske pregløs.

Rent musikalsk forsøker den på en del av det samme som Sveriges bidrag – energisk soul og gospelkoring, men mangler det meste av innovasjonen.

Teksten er heller ikke like inspirerende, den dreier seg om de sedvanlige observasjonene rundt «sterk kjærlighet». Destiny er en spennende artist i seg selv, men hadde fortjent en bedre låt. Heldigvis er hun bare 18 år, så la henne komme tilbake med noe bedre neste gang.

Deilig idiotisk påfunn

Land: Romania

Låt: «Alcohol You»

Artist: Roxen

Terningkast: 3

Merkelig tittel tenker du kanskje, men akkurat det er nok noe av det beste med denne låten.

«Alcohol You» er et ordspill på «I’ll call you». Altså, «I’ll ca-hall-you when I’m drunk». For et deilig idiotisk påfunn.

Låten i seg selv har for så vidt potensial som nok en overprodusert Billie Eilish-imitasjonsballade, men Roxens påtatte, grungy vokal gjør den mye mer irriterende enn den hadde trengt å være. Hvor mange vokalknekk rekker man egentlig på 3 minutter? Svaret er 168, og ikke én av dem gjør låten noe bedre.

Intenst dansegulvfrieri

Land: Litauen

Låt: «On Fire»

Artist: The Roop

Terningkast: 6

Nå snakker vi! The Roop har laget et enkelt men intenst dansegulv-frieri som garantert hadde landet fjellstøtt på pallen i år. Alt med denne låten er merkelig: Vokalen, melodiene, det enkle The XX-aktige kompet, dansingen.

Sånn skal Eurovision gjøres!

Teksten er naturligvis helt verdiløs, men når den fremføres på en så fjollete fengende måte, spiller det ingen rolle. Ikke noe påtatt tristesse her, bare rein og skjær glede over å endelig ha laget noe som kan hamle opp med Moldovas legendariske «Run Away» fra 2010. Den tilhørende koreografien vil nok også få bein å gå på utover sommeren.