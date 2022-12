«En mus ved navn Julian» av Joe Todd-Stanton

Kan ei mus og ein rev bli vener?

Mot alle odds blir dei det, i denne vesle biletboka. Julian bur i ei hole, heilt åleine. Han bryr seg ikkje om dei andre dyra i skogen.

Ein dag brasar ein rev inn i hola med heile hovudet sitt. Han blir sitjande bom fast. Korleis skal dette gå?

Det er både skummelt og fint når illustrasjonane vekslar mellom eit intenst nærbilete av ein diger og farleg revesnute på eine sida – og myldrande oversiktsbilete av livet under bakken på den andre.

Dette er ei oppbyggjeleg og overraskande forteljing som gir rom for at det også er lov å velje å vere åleine utan at det blir stigmatiserande.