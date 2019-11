I disse førjulstider dukker de stadig oftere opp. Ikke bare i bokhandelen, men også i stilig førjulspyntede hjem og på influensernes Instagram-kontoer:

Nydelige, store julehefter, gjerne gammedagse og nostaligske i formen.

Med sitt nesten sakrale format inviterer de til en slags mental og litterær juleyoga:

Sett deg ned. Pust ut. Les noe fint som gjør deg julete i hjertet.

Vi har plukket ut fire julehefter som alle er signert redaktører med kjente navn: Levi Henriksen, Hergborg Kråkevik, Ellen Wisløff og radarparet Unni Lindell og Anne B. Ragde.

Hvem av disse passer best i din julestue?

Juleroser

Redaktør: Herborg Kråkevik

Bidragsytere: Kjell Aukrust, Siri Hustvedt, Odd Norstoga, Finn Skårderud, Maja Lunde m.fl.

Forlag: Samlaget

JULEROSER: Tradisjonsbæreren Foto: Samlaget

Kanskje startet den nye trenden med litterære julehefter med Herborg Kråkevik og hennes nylansering av heftet «Juleroser» for fem år siden. Og det skal Kråkevik ha: Hun vet å holde på tradisjonene.

«Juleroser» er preget av en etablert nostalgi, både i valg av bidragsytere, i gjengivelsene av kunstverk (Aukrust, Bolling, Sviatchenko) og gjennom velformulerte betraktninger over mennekser i møte med kunst og tradisjoner.

Jula som balansekunst er ikke minst at eldre kan lene seg mot de yngre. Julesorg kan slukkes, i alle fall forsones, i møter med det barnlige friske, spente og begeistrede. Finn Skårderud / fra «Juletrøst» i Juleroser

Passer: Under lysekronen

Denne tradisjonsbæreren hører hjemme i en klassisk leilighet med stukkatur – eller i et stort hus med antikviteter og fulle bokhyller. Her knitrer det i en stor peis og det dufter av minst sju slag (bakt fra bunnen av). Kanskje bor det en rasekatt der. Den bor inne og foretrekker fersk fisk og NRK P2.

Ren poesi: «Når nettene blir litt for lange»

Redaktør: Ellen Wisløff

Bidragsytere: Lars Saabye Christensen, Gro Dahle, Trygve Skaug, Ruth Lillegraven, Helge Torvund, Jon Fosse, Einar Økland, Kjersti Wøien Håland m.fl.

Forlag: Aschehoug

REN POESI: Det mørke alternativet. Foto: Ascehoug

Heftet som har sitt utspring i Instagram-kontoen «Ren poesi», rommer julepoesien som vil trøste. Dette heftet er til den som som synes at jula fort vekk kan bli litt for mye av det gode. Nettene er lange, og det skal ikke glemmes at også det mollstemte vakumet kan ha god fart i juletider.

Heftet består hovedsakelig av poesi, men også av et par lengre tekster og en helt egen poesikalender. Mellom disse permene er det lov å være trist, sint og singel, men også morsom, harselerende og lengtende.

Budskapet er uansett ikke til å ta feil av: Du er ikke alene.

Paracet i julestrømpa. Gråte på badet før gestene kommer-jul. Kjenne seg som isbørnskinnet på gulvet til «Grevinnen og hovmesteren». En sånn jul. Trude Lorentzen / Fra diktet «Nyskilt» gjengitt Ren Poesi julehefte

Ligger: Med eselører på nattbordet

«Ren poesi» bor kanskje like mye på nattbordet og toalettet, som i stua. Her ble ikke skittentøyskurven tømt denne jula heller, og vinduene er vasket med tørrmopp. I denne leiligheten brenner stearinen dagen lang. Og i hver en mørk krok glimter det i glitrende sølv fra et gjenglemt og ekslusivt sjokoladepapir.

Hellig Jul

Gjesteredaktør: Levi Henriksen

Bidragsytere: Levi Henriksen, Lars Mytting, Sissel Gran, Ingvild Bryn, Charles Dickens m.fl.

Forlag: Vårt Land forlag

HELLIG JUL: Det sakrale juleheftet. Foto: Vårt Land Forlag

Levi Henriksen er gjesteredaktør i juleheftet «Hellig jul», og denne tittelen ljuger ikke. For det finnes en hellig jul som enkelte av oss har en tendens til å glemme.

Også dette heftet byr på nydelig kunst og tekster om nye og gamle juletradisjoner. Det henter frem andakt og salmer, og minner om verdien av nestekjærlighet, tradisjon og familie.

Og vel så viktig: Det evige spennet mellom tro og tvil.

Likevel ligger det ofte en tone av mollstemt kjærlighetssorg og dirrer mellom himmelen og jorden. Noen steder er det som om Gud røper seg, man skimter en som elsker med en kjærlighet som ikke blir gjengjeldt. Jostein Ørum / «Da gud kom hjem til jul» Andakt, Hellig jul

Hører hjemme: Ved krybba

Dette heftet hører hjemme i stuene som fylles av dem som kan alle julesalmene på rams. Her finnes en bibel og her finnes en julekrybbe. Kanskje er det også en fremmed her. En som er invitert inn fra kulda, fordi det er sånn jula skal være.

Julestjerner

Redaktører: Unni Lindell og Anne B. Ragde

Bidragsytere: Unni Lindell og Anne B. Ragde

Forlag: Gloria Forlag

JULESTJERNER: Personlig og morsomt. Foto: Gloria Forlag

Når Anne B. Ragde og Unni Lindell lager julehefte, byr de på seg selv, bokstavelig talt. Dette er ikke et hefte med innhentede krefter og litterær topping.

Dette er juleheftet om Anne og Unni – av Anne og Unni.

Det er befriende uhøytidelig og ganske morsomt.

Radarparet byr på barndomsminner, julenoveller, barnesitat og tips for en god julekrangel. Illustrasjonene er selvfølgelig hentet fra egne julepyntede hjem, og de to damene går heller ikke av veien for å anbefale en tår eller to når rushet står på som verst.

Raust skal det være når det er jul.

- Det er bare jul en gang i året, sier jeg høyt til meg selv (singel og sand) mens jeg henger opp en lyserød juleflodhest (kjøpt på en vanvittig stilig julebutikk i Wien, åpent hele året) på treet ved siden av en liten nisse som sitter og graver i grautfatet så grottene skotter. «» Anne B. Ragde / «En vin vin-situasjon», fra Julestjerner.

Nytes med: Bobler og askebeger

«Julestjerner» nytes i lag med boblende drikke og gjerne en sigarett på balkongen. Der ligger saueskinnet året rundt, og inne damper det over putrende gryter. I dette hjem snakkes det sjeldent med innestemme, og det er flere stoler rundt langbordet enn det egentlig er plass til.

...

Så hvilket hefte velger du? Pust inn, pust ut – og så kommer det til deg.